Rasismus a spravedlnost

Už podvakrát za posledních čtrnáct dnů jsem se u mladých středoškoláků setkala s neskrývanými projevy rasismu. Pokaždé to bylo na cestě do práce v metru. Poprvé se skupinka čtyř středoškoláků rozčilovala nad videem na svých telefonech, videem s násilnými projevy přistěhovalců v jedné evropské metropoli. Podruhé se skupina asi deseti mladých dohadovala vcelku nahlas, že založí novou politickou stranu, která bude zásadně proti černým. Ale vykřikovali, že nejsou rasisti, jsou neo-cosi. Co, to jsem bohužel nepostřehla. Ale naprosto vážně mluvili o separátních obchodech, hromadné dopravě, dokonce rozdělení náboženství atd. Nešlo o pubertální výlevy s humorným podtextem. Tihle středoškoláci to měli v hlavě poměrně srovnané, měli jasnou vizi, rozumné vyjadřování. Až člověka z jejich názorů mrazilo.

Každopádně z toho vyplývá, že nejde všechny lidi strkat do jednoho pytle. Mnohokrát okolo sebe slyším, jak jsou ti dnešní mladí zblblí, že nemají řádné vzdělání a zajímá je jen internet a sociální sítě. Ano, někteří takoví jsou, ale každý člověk je jiný. A zvláště během dospívání, kdy se definitivně formuje osobnost člověka, mohou mladí překvapit.

Někteří dospívající jsou tvární, chtějí se zařadit a rádi jdou s proudem. Mnozí ale hledají vlastní cestu, což je naprosto přirozený proces. A při tomto hledání sebe sama a vlastní cesty jsou extra hákliví na každou nespravedlnost, která se jich v životě dotýká. Na přísné rodiče, náročné učitele, na neshody mezi vrstevníky i na privilegování jedněch před druhými. A právě nadřazování jedněch nad druhými jen na základě etnického původu se mnohým jako spravedlivé vůbec nejeví. Tlak médií, sociálních sítí a jistých zájmových skupin, jejich snaha o vytvoření nových společenských hodnot tak u mnohých vyvolává přesně opačnou reakci.

Přitom jsme všichni lidé. Nikdo není ani víc, ani míň. Jak řekl černošský herec Morgan Freeman: »Rasismus v Americe zmizí, až o něm sami černoši přestanou mluvit.«

Rasismus v poslední době nevzniká z pouhé nenávisti. Vzniká kvůli nespravedlnosti, která vyplývá z nadřazování problémů daných etnik nad problémy okolního světa. Z obou stran. Formují se mladí muslimové, kteří jsou rozhořčováni nespravedlivým rozdělením světa tak, jak jsou učeni od svých imámů. A očividně se formuje i opak – mladí Evropané, kteří podprahově vnímají privilegování etnik, která dostávají z nejrůznějších důvodů v životě víc úlev než oni.

Správné to samozřejmě není. Ale mladí jsou naším zrcadlem, vnímají i to, co by dospělého ani nenapadlo. Je potřeba s mladými mluvit, pracovat, zjistit, jak myslí. Co je trápí a jak by si oni představovali svůj budoucí život. Abychom nebyli za pár let překvapeni z toho, kam se společnost vrtne, až tito náctiletí budou mít možnost volit…

Helena KOČOVÁ