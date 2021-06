Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi odejdou z Afghánistánu

Do konce června česká armáda stáhne z alianční mise v Afghánistánu své poslední vojáky. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl náčelník Generálního štábu AČR Aleš Opata.

V současné době v zemi zůstává pouze dvanáctičlenná koordinační jednotka, většina vojáků i materiálu už byla odvezena. Po 11. září, dokdy spojenci ohlásili odchod ze země, v Kábulu zůstane jednotka Kamba, která hlídá českou ambasádu.

Opata řekl, že Česká republika je jednou z posledních zemí, která své vojáky z Afghánistánu stahuje. Termín byl stanoven po domluvě se spojenci.

Stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý zdůraznil, že KSČM dvacet let nepřetržitě opakuje, že Afghánistán nemá vojenské řešení. »Během těch dvaceti let se utratilo na tom válečném dobrodružství šílené množství peněz, přišlo o život obrovské množství spojeneckých vojáků, ale taky obrovské množství afghánských civilistů, a ukazuje se, že to k ničemu nevedlo. Po dvaceti letech jsme v podstatě tam, kde jsme byli,« zdůraznil Černý. Bojovat proti terorismu je podle něj možné jedině tak, že se změní sociálně-ekonomické podmínky v dané zemi, a k tomu v Afghánistánu rozhodně nedošlo. »Je to naprosto ztracená mise, a pokud by se v ní mělo pokračovat, tak to bude pouze pokračování v té špatně nastoupené cestě, která k cíli rozhodně nevede,« řekl Černý.

Severoatlantická aliance slibuje, že bude i nadále Afghánistán podporovat. Podle náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jana Havránka se plánuje finanční pomoc i výcvik afghánských bezpečnostních sil. Měl by se konat mimo území Afghánistánu, pravděpodobně na území východního Turecka, Jordánska a Gruzie, řekl. Cílem podle něj je nedopustit, aby se z Afghánistánu opět stalo bezpečné místo pro teroristy.

Havránek poznamenal, že mise končí po 19 letech, označil ji za jedno z nejvýznamnějších zahraničních nasazení české armády. »Pro armádu to mělo zásadní dopad na transformaci ozbrojených sil, na posílení interoperability se spojenci,« řekl.

Černý s ním naprosto nesouhlasí. Právě mise typu afghánské vedly k tomu, že česká armáda byla jednostranně vyzbrojována pouze tak, aby byla schopna plnit tzv. spojenecké závazky neboli »jakékoliv povzdechnutí Severoatlantické aliance nebo Američanů«. Zapomnělo se přitom na obranu vlastní země. »To se pochopitelně nevyplácí, a tak dnes jsme v situaci, kdy by armáda potřebovala investice, kdy bychom měli soustředit pozornost na zajištění vlastní obrany, ale nejsou na to prostředky, a ty, které jsou, jsou vázány na vyzbrojování pro intervenční mise, podobné té v Afghánistánu,« uvedl Černý.

Podle Opaty již ze země byla ve třech nákladních letech odvezena většina používaného materiálu. Poslední let s materiálem a vojáky je naplánován do konce měsíce.

Odchod ze země NATO oznámilo v dubnu, konečným termínem je 11. září. Misí prošlo od jejího začátku 11 500 českých vojáků, někteří z nich i opakovaně. Od roku 2002 v zemi sloužili vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu Lógar. Na misi zemřelo 14 českých vojáků.

Odchod českých vojáků z Afghánistánu kritizuje především prezident Miloš Zeman, negativně se k němu vyjádřili i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Vhodně načasován není ani podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO).

Spojené státy počátkem června uváděly, že z Afghánistánu odjela asi polovina jejich vojáků. Kvůli aktivitám Tálibánu ale nyní zástupci USA hovoří o tom, že svůj odchod zpomalí.

Afghánská mise nevyřešila nic

Otázky Haló novin pro místopředsedu poslaneckého klubu KSČM Lea Luzara

Jak hodnotíte afghánskou misi? Jaké má výsledky?

Na tuto misi se můžeme podívat ze dvou úhlů. Jedním je pohled Američanů. Z jejich hlediska je zde významný úspěch: podařilo se jim zabít bin Ládina. Z pohledu všech ostatních aktérů je to jen nekončící válka nevedoucí k míru. Výsledek neodpovídá ani lidským silám a prostředkům, které do této akce byly vloženy, ani očekáváním, s nimiž se do konfliktu šlo.

Teroristický Tálibán měl být zničen. Výsledkem je, že se nadále přetlačuje s vládními silami, přičemž tyto síly udiveně sledují, že Američané s Tálibánem dokonce vyjednávají o budoucím uspořádání země. To leccos svědčí o jejich vztahu k afghánské vládě, která funguje pod jejich kuratelou – či spíše nefunguje. Ať si ale Američané dohodnou s Tálibánem cokoli, je zřejmé, že se Afghánistán řítí znovu jen do další vleklé občanské války. Zkrátka, spojenecká afghánská mise nevyřešila nic.

Pokusíte se odhadnout, co bude s Afghánistánem dál?

Zdá se mi to zřejmé. Donald Trump rozhodl, aniž by se radil s jakýmikoli spojenci či s NATO, že americká armáda se stáhne. Datum se postupně posouvalo, ale Američané se skutečně stáhnou, to už je jasné. Bez nich účast ostatních armád nemá smyslu. Čili postupně se stáhnou všichni vojáci, zůstane tam možná tisícovka amerických vojáků k zajištění amerických cílů a zájmů v regionu, zejména v Kábulu, ale ti již nerozhodnou nic. Stávající afghánská vláda padne, její pozice je neudržitelná, drží ji při životě jen zahraniční vojáci. Tálibán bude získávat další a další území, není tam v této chvíli vojenská síla, která by ho byla schopna zastavit. Nakonec ovládne většinu území, na nichž vypíše volby, pomiňme nakolik svobodné. V nich drtivě zvítězí a nastolí nový islámský stát řízený pávem šaría, stát založený na ortodoxním náboženství.

A to vše v regionu, který není stabilní. Kde se sváří muslimský a jaderný Pákistán a hinduistická a stejně tak jaderná Indie.

Shrnuto, myslím, že jsme si takto vytvořili do budoucna obrovský problém.

Mise se účastnila i česká armáda. Má být na to hrdá?

Česká pozice byla vždy spíše symbolická, našich vojáků tam bylo poměrně málo, na druhou stranu bude nyní, myslím, velmi naléhavé vyhodnotit si, jakých skutečných výsledků česká armáda na této misi dosáhla. Jestli jsme splnili cíle, pro které jsme tam jeli a pro které naši vojáci i umírali. Kolik jsme vycvičili vojáků? Jak se jim daří? Bojují stále ještě ve vládních silách? To jsou vše věci, které se musí zanalyzovat a, myslím, že armáda by toto hodnocení měla předložit jak politikům, tak veřejnosti. Taková analýza by měla být počátkem úvah, jak dalece by se v budoucnu měla Česká republika podobných aktivit a misí účastnit.

Jan STERN