Zprava Jan Klán, Marek Hrubec, Markéta Minářová a Marek Brabec při besedě o nepodmíněném základním příjmu.

Nová publikace o základním příjmu

Skupina sociálních vědců pokračuje v práci na teorii nepodmíněného základního příjmu. Aktuálně vydali novou 140stránkovou publikaci »Základní příjem ve světě, argumenty, experimenty, dějiny«, v níž shrnuli vše z dosavadní diskuse k této problematice, včetně otázek, které si lidé kladou a jež jsou legitimní.

Kniha byla představena 24. června na Novotného lávce v Praze, v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, v rámci besedy pořádané Institutem české levice a Iniciativou evropských občanů »Zaveďme nepodmíněný základní příjem«. Hlavními panelisty byli autoři knihy filozof a sociální vědec Marek Hrubec, filozof a sociolog Martin Brabec a historička a socioložka Markéta Minářová. Moderoval sociolog Jan Klán.

Jaká je definice nepodmíněného základního příjmu (NZP)? Jde o finanční částku, která by byla všem občanům poskytována státem v pravidelných intervalech bez naplnění jakýchkoli podmínek, tj. nehledě na to, zda občan má ještě jiný příjem ze mzdy či jiných zdrojů, nehledě na věk, pohlaví, rodinné postavení nebo jiné charakteristiky. »Jeho poskytnutí by umožnilo naplnit základní potřeby občanů a uvolnit jejich tvůrčí potenciál pro jejich další činnosti, čímž by se mohla podstatně zvýšit jejich životní úroveň,« míní Hrubec a Brabec. »Každý, kdo se objeví na světě, by měl mít tento příjem,« upřesnil svou vizi filozof Brabec, podle něhož »dnes velkou roli hraje náhoda, v jaké rodině jsme se narodili«. Projevem krize kapitalismu je, že se nůžky otevírají, rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími příjmy se prohlubují.

Motivací pro napsání publikace je přesvědčení autorů o důležitosti základního příjmu, které vychází jak z jejich teoretických analýz, tak z poznatků z praxe, konkrétně z experimentů se základním příjmem v řadě zemí světa. Druhou motivací je aktuálně probíhající celoroční iniciativa evropských občanů za základní příjem, která je organizována v zemích Evropské unie, včetně ČR. Je to již druhá iniciativa tohoto druhu. První se uskutečnila po dobu jednoho roku v letech 2013 až 2014, druhá probíhá nyní.

Otázkou je, zdali by NZP prolomil stres z existenční nejistoty, který lidi provází, poznamenal v diskusi další panelista Jiří Silný. »Změní se chamtivost ve střídmost?« položil legitimní otázku, když v kapitalismu je člověk tlačen k nekončící spotřebě.

Otazníky kolem zdrojů

Podstatnou otázkou je financování NZP. Zde jsou podle Hrubce různé možnosti, například »získat peníze, které zde nikdy nebyly«, tedy například zrušit daňové ráje, kam odplývají peníze, jež neslouží občanům, nýbrž jen korporacím. Haló noviny upozornily, že zásadním zdrojem by mohly být prostředky, které jdou dosud do zbrojení a vedení válek – s tímto zdrojem Hrubec vyslovil souhlas. Obecně by mělo platit, že NZP by měl být tak vysoký, aby byl ekonomicky udržitelný, poznamenal Brabec.

NZP má potenciál sociální, emancipační, ale také společensky transformační, neboť by bylo možné přirovnávat zavedení NZP k epochálním zvratům typu zrušení otroctví. »Zavedení NZP se stává zásadní společenskou inovací, podobně jako bylo zrušení otrokářství, zavedení všeobecného hlasovacího práva nebo všeobecného zdravotního zabezpečení,« míní autoři.

Autoři publikace vyvracejí námitky, zdali lidé budou umět naložit s penězi i volným časem, který poroste jako přirozený důsledek robotizace a vysoké produktivity práce. Zpravodajka našeho listu se zeptala, zdali nezanikne zavedením NZP osobní iniciativa, která je hybatelem lidského konání. Domnívají se, že se lidé naopak tímto příjmem osvobodí, získají totiž prostor pro rozvíjení toho, »co je těší, ale dosud by je to neuživilo«.

Experimenty

Publikace seznamuje s experimenty s NZP ve světě. V Evropě v poslední době proběhly pokusy v Nizozemsku, Finsku, Irsku, Německu, Skotsku a Španělsku. V Africe v Keni, Namibii, Jihoafrické republice a Ugandě. »Zaměřujeme se i na Ameriky. Rozebíráme, jak je základní příjem již od 80. let 20. století úspěšně aplikován na Aljašce, jak ho postupně zavádějí v Brazílii a jaké kroky byly podniknuty v Kanadě a USA,« uvádějí autoři. Experimenty se základním příjmem probíhaly také v Asii – Indii, Íránu a Macau.

»Poté přibližujeme snahy o jeho zavedení prostřednictvím OSN na globální rovině. Toto úsilí zahrnuje bezprecedentně nejvyšší počet obyvatel na planetě v dějinách experimentování se základním příjmem, téměř tři miliardy nejchudších osob,« zakončili svou úvahu vědci.

