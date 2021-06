Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Moravě jako ve válce

Jižní Moravu zasáhlo v noci ze čtvrtka na pátek ničivé tornádo. V České republice neobvyklý jev zpustošil zejména čtyři obce: Moravskou Novou Ves, Hrušky, Lužice a Mikulčice. Pět lidí zahynulo. I na jiných místech Moravy a Čech však vznikaly škody v důsledku bouřek. Kroupy byly často až o velikosti tenisového míčku.

Tornádo je vzdušný vír, který se dotýká země a v místě dotyku ničí s mimořádnou silou. V nejpostiženějších obcích z domů odletěly střechy, byly poničené zdi, rozbitá okna, mnoho aut bylo převráceno. Mluvčí policie Pavel Šváb oznámil pět obětí. Podle policie je počet mrtvých snad konečný. Také Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) řekl po jednání krajského krizového štábu, že hasiči už prošli bouřemi nejvíc postižené obce a nečeká, že by záchranáři našli další zraněné či mrtvé. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové záchranáři převezli do nemocnic okolo stovky zraněných a další desítky ponechali na místě po ošetření. »Máme převážně pohmožděniny, oděrky. Lidé jsou ale také ve špatném psychickém stavu,« řekla Bothová. V Nemocnici Hodonín po bouřce ošetřili dosud 83 lidí. Celkem 45 lidi bylo hospitalizováno, z toho tři děti, jejich zranění jsou ale méně závažná, řekl ředitel nemocnice Antonín Tesařík. V Nemocnici v Břeclavi ošetřili po bouřce kolem 70 lidí, hospitalizovali 14 z nich, čtyři na jednotce intenzivní péče.

Za tři minuty bylo hotovo

Bouřky zasáhly stovky domů a škody půjdou podle policie do stovek milionů. V Lužicích na Hodonínsku bouře poničily asi 120 domů, tedy zhruba třetinu obce. Asi dvacet domů bude nutno zbourat, řekl starosta Tomáš Klásek. Většina lidí našla azyl u rodiny, část využila útočiště, které obec zřídila ve sportovní hale. V Moravské Nové Vsi zničila bouře podle starosty Marka Košuta snad stovku domů. Polovina obce Hrušky je podle místostarosty Marka Babisze prakticky srovnaná se zemí. Mikulčice podle starostky Marty Otáhalové vypadají jako po válce. I zkušení lékaři byli šokovaní mírou neštěstí. »Byla to apokalypsa. Všude byla krev a bezmocní lidé v slzách. Zachraňovali si holé životy a přišli o střechu nad hlavou,« popsal situaci ředitel hodonínské nemocnice Tesařík.

»Dívali jsme se s přítelkyní na televizi, venku pršelo, blížila se bouřka. Najednou všechno ztichlo, vítr přestal a pak se ozval zvuk, jako když se blíží vlak. Sotva jsme stačili odstoupit od okna a schovat se za stěnu, vyrazilo to celé okno. Kdybychom tam stáli, nejspíš bychom nepřežili,« popsal zážitek z osudové noci jeden z obyvatel Lužice. Podle něj bylo »za tři minuty hotovo«. Podobně hovoří svědci z dalších zničených obcí. Podle nich trval drtivý úder tornáda maximálně pět minut. »Když to přišlo, dunělo to jako tanky,« popsal klíčový moment jiný z obyvatel, který intuitivně utekl do sklepa. Zničená je v oblasti také úroda, místní vinohrady byly zcela vyvráceny.

Do oblasti vyrazilo ihned pomáhat 350 policistů, asi 200 profesionálních hasičů a zhruba 500 hasičů dobrovolných. Armáda vyslala dva ženijní odřady (čili dvě jednotky). Uvedla v pohotovost i 7. mechanizovanou brigádu. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je 150 vojáků připraveno ihned nastoupit na odklízecí práce. Podle Hamáčka Integrovaný záchranný systém situaci zvládl, problémy byly jen s komunikací, neboť zasažená oblast má dlouhodobě potíže s pokrytím mobilních signálem. Pomáhali i sousedé - na Moravě zasahovaly více než tři desítky rakouských sanitek a dva vrtulníky. Mnoho sanitek přijelo též ze Slovenska. Oblast totiž leží na hranicích s oběma zeměmi. Řádění živlu také vzbudilo pozornost médií v sousedních zemích. »Jako ve válce« nadepsal svůj referát kupříkladu německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Oblast monitorovalo šest policejních dronů, jejichž záběry policie poskytla České televizi, a právě záběry z dronů ukázaly rozsah katastrofy. Nejpostiženější oblasti působily z výšky jako po bombardování.

Český premiér Andrej Babiš požádal v Bruselu, kde právě dlel na mimořádném summitu, o pomoc pro zasažené oblasti z unijního fondu solidarity. Poté summit narychlo opustil a zamířil do postižených oblastí. Následně svolal videokonferenčně zasedání vlády, která rozhodla o uvolnění pohonných hmot ze Státních hmotných rezerv pro zasahující složky. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že stát rychle připraví dotační programy a poskytne postiženým patrně bezúročné půjčky na opravu domů. Aktivní byl i prezident Miloš Zeman, který vyslal do oblasti na pomoc příslušníky Hradní stráže.

Komunisté budou pomáhat!

Katastrofa šokovala předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. »Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje solidární účast se spoluobčany v katastrofálně postižených oblastech Hodonínska. Jsme připraveni okamžitě pomoci, a to jak materiálně, tak finančně. Od časných ranních hodin organizujeme přes příslušné OV KSČM Jihomoravského kraje zjišťování škod a potřeb a prostřednictvím Komisi mládeže činíme konkrétní kroky, které řídí předseda vyškovského okresního výboru Filip Zachariaš, v této souvislosti hlavně z pozice zkušeného dobrovolného hasiče,« informoval Haló noviny Filip.

Zároveň vyzval všechny politické strany, aby přerušily předvolební kampaň. »KSČM apeluje na všechny, aby v tuto chvíli místo stranických cílů a politických ambicí preferovali společnou práci a vyvinuli maximum možného při odstraňování následků devastujícího tornáda,« uvedl Filip. Jeho výzvu většina stran vyslyšela, obě pravicové předvolební koalice oznámily, že přerušují předvolební kampaň. Hnutí STAN a Přísaha odložily své sněmy.

Komunistickou pomoc postiženým koordinuje krom předsedy Filipa zejména první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. »KSČM již od čtvrtečního večera monitoruje situaci, připravuje finanční pomoc postiženým obcí, ale i brigádníky z celé republiky , kteří budou pomáhat s odklízením následků tornáda. V pomoci postiženým obcím se angažují i starostové za KSČM i okolních obcí, které postiženy nebyly. S pomocí přispěchala i europoslankyně Kateřina Konečná a poslanci za KSČM,« řekl Haló novinám Šimůnek.

Petr Šimůnek.

Solidaritu vyjádřili i odboráři, za Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska jeho předseda Stanislav Grospič. »OS ČMS vyjadřuje svou solidaritu se zraněnými občany a lidmi materiálně postiženými tornádem. OS ČMS zároveň děkuje hasičským jednotkám a jednotkám záchranného systému za příkladný zásah a pomoc občanům obce při této katastrofické události. Odborová centrála soucítí s poškozenými, vyzývá k solidární pomoci od Jihomoravského kraje, českého státu a od našich občanů,« uvedl Grospič, který jako poslanec a místopředseda ÚV KSČM apeloval i na komunistické politiky. »Apelujeme na společný postup se zapojením komunistických zastupitelů obcí regionu a jihomoravských i dalších komunistických poslanců, která by měla co nejvíce zmírnit následky této tragédie. Občané postižených obcí si zaslouží pocítit morální i materiální solidaritu spoluobčanů v regionu, celého českého národa a pokrokových organizací,« uvedl Grospič.

Solidarizuje se celý národ

Pomoc se řine z celé země. Státní pozemkový úřad uvolnil ihned 100 milionů korun. Státní podnik Lesy ČR oznámil, že poskytne zdarma majitelům zničených domů 50 metrů krychlových dříví na nové krovy, nebo finanční dar 100 000 Kč. »Povodí Moravy je připraveno na místo vyslat těžkou techniku na odstraňování následků živelní pohromy,« uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Agrární komora slíbila poskytnout na odklízení škod traktory. Potravinářské řetězce zaslaly do oblasti čisticí prostředky, firma Rohlík.cz dovezla potraviny i dětské potřeby. Pojišťovny ustavily speciální krizové štáby a posílily týmy likvidátorů. Počítají s okamžitou výplatou záloh poškozeným klientům. Lidé poškození bouřkami ale nemusí na příjezd likvidátorů čekat, a mohou začít odklízet škody rovnou. Je ale třeba, aby předtím pořídili alespoň základní dokumentaci rozsahu škod prostřednictvím fotografií nebo videa, upozornili zástupci pojišťoven. Na případ tornáda se podle pojišťoven vztahují pojistky proti silnému větru.

Neštěstí vzedmulo po celé zemi velkou vlnu solidarity. Na dárcovských kontech se sešly už desítky milionů korun. Například na kontě sbírky Nadace Via bylo už v poledne 48 milionů korun, které poslali malí dárci z celé země. Hlásí se také mnoho dobrovolníků na odklízení škod. Záchranáři však apelují, aby do postižených obcí dobrovolníci zatím nejezdili. Místa musejí nejprve projít statici a profesionální technika musí odklidit nejprve ty části domů, které by se mohly zřítit a dobrovolníky zranit. Z toho důvodu nebyli do oblasti katastrofy vpuštěni ani příbuzní postižených, což někteří z nich nesli úkorně. Záchranáři však žádají všechny občany o pochopení.

Předpovědět tornádo v ČR nelze

Škody způsobené čtvrtečním tornádem na jihu Moravy podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) odpovídají síle F3, kdy se rychlost větru pohybuje kolem 219 kilometrů v hodině a výše. Ústav však nevyloučil ani vyšší stupeň. Při F4 je rychlost kolem 267 kilometrů za hodinu. Podle ústavu není zatím jasné, zda tornádo bylo pouze jedno, nebo jich bylo více.

V ČR je ročně zdokumentováno přibližně jedno až pět tornád. Tornádo přesahující sílu F3 však v novodobé historii zaznamenáno podle ČHMÚ nebylo.

Síla tornáda se určuje pomocí Fujitovy stupnice, která má pět stupňů. Tornádo označované jako F3 může strhávat střechy a zdi domů, převrací vlaky, zvedá auta ze země, vyvrátí většinu stromů v lesích.

Neštěstí vzbudilo debaty, zda ho meteorologové mohli předpovědět a varovat před ním. Vědi to vylučují. »Předpovědět tornádo je velmi složité a v podmínkách České republiky to není možné,« řekl například Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

Kvůli bouřím stálo ve čtvrtek večer na Moravě 14 železničních tratí. Uzavřená byla téměř celá dálnice D2 ve směru na Brno, sloužila pouze pro přesun složek Integrovaného záchranného systému. Večerní bouře ze čtvrtka na pátek připravily o dodávky elektřiny také 121 000 odběratelů, čili asi 32 tisíc domácností.

Škody nevznikaly jen na jižní Moravě. Bouře například značně poničila obec Stebno u Kryr v lounském okrese. Meteorologové nevylučují, že i zde místo zasáhlo menší tornádo. Škody jsou v řádech desítek milionů korun. Starosta Kryr Miroslav Brda řekl, že nikdo nebyl naštěstí zraněn.

(ste)