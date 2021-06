Diskriminace jak se hodí

Majitelka jednoho olomouckého obchodu umístila u vchodu ceduli s textem »Zákaz vstupu očkovaným mRNA vakcínami«, a to z důvodu strachu o zdraví zákazníků a o zdraví vlastní.

V rozhovoru pro Novinky.cz dále uvedla, že očkování zvyšuje riziko přenosu nákazy od lidí, kteří kvůli aplikované vakcíně nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a že dosud nebyla vědecky prokázána neškodnost mRNA očkování. Obává se případného přenosu částeček vakcíny na neočkované zákazníky, hlavně těhotné ženy. S paní majitelkou polemizovat nebudu, protože nejsem odborník, i když její názor z řad odborníků rovněž zaznívá, byť logicky bez náležité publicity. Ostatně jako každý názor, jenž v daný moment není žádoucí. Ale o to teď nejde. Jde o princip, o právo, resp. o nastavení práva.

Když budu na názor majitelky onoho obchodu v hanácké metropoli nazírat výhradně principiálně (jakkoli jinak by to nedávalo smysl), je svojí formou ztotožnitelný s opačným názorem - totiž někoho někam pustit, jen když už byl očkovaný, tudíž nepustit nikam neočkované. Právě takto by to měla chápat, ale nechápe Česká obchodní inspekce, podle které by jednání olomoucké obchodnice mohlo naplňovat znaky diskriminace. V této souvislosti novináři nelenili a pod článkem připravili pro čtenáře anketu s dotazem: »Měl by mít obchodník právo zakazovat zákazníkům vstup podle toho, čím jsou očkovaní?« Nic proti obsahu dotazu, kdyby ale zazněl i z té druhé strany mince, čili: »Měl by mít kdokoli právo zakazovat komukoli cokoli, když dotyční nejsou očkovaní či nemají negativní test, starý iks hodin...?«

Jak byste odpověděli, když toto nařízení vlády, které se v praxi běžně děje, nemá žádnou oporu v zákoně, tedy se děje protiprávně, tedy je diskriminační?

Obecně řečeno - s pojmem diskriminace se u nás žongluje, jak se to zrovna hodí. V souvislosti s naší olomouckou kauzou jsou DISKRIMINAČNÍ buď obě varianty (1. nepouštět očkované, 2. nepouštět neočkované), nebo žádná. Ale nemůže být DISKRIMINAČNÍ jedna, a druhá ne. Oč jednodušší by vše bylo, kdyby vláda ČR uváděla do praxe jen taková restriktivní opatření, mající jasnou oporu v zákoně. Že tomu tak není, potvrzuje takřka dnes a denně jako na běžícím pásu Nejvyšší správní soud. A potom kdo koho v této zemi diskriminuje, že?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM