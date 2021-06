Vše pro občana

Česká pošta oznámila rušení řady »neefektivních« poboček v horizontu několika málo měsíců, změny se mj. dotknou i krajského města Jihlavy, kde dojde ke sloučení dvou filiálek a jejich přesídlení do nových prostor v obchodním centru. Pracoviště má být supermoderní, ve zcela novém designu, s rezervačním systémem prostřednictvím internetu, do místa je zřízena bezplatná doprava. Ti Jihlaváci se mají, že?! Nebo spíš jenže?! Jedna z původních poboček je na Březinkách, šestnáctitisícovém sídlišti (pro představu, to je Jičín nebo dva Mikulovy, případně tři Telče), kde žijí především starší občané nebo mladé rodiny s dětmi. Dojíždění pro ně představuje značný problém, ať už ze zdravotních důvodů nebo kvůli nutnosti s sebou vozit kočárek či drobotinu. Intervaly linky představují dvě a půl hodiny čekání v polích, kde se lze zabavit jen využitím nabídky obchodů – to je nepochybně taky důvod takto nastavené frekvence spojů, zákazníci jsou přece potřeba. Půlhodinka, kterou původně zabralo vyzvednutí balíčku na poště, se tak protáhne na celé odpoledne. A avizovaná možnost objednání se na konkrétní hodinu? Pro někoho výborný nápad, pro jiného – opět zejména ze starší věkové kategorie – další komplikace a čekání na místě na volnou skulinu mezi těmi, kdo si čas zarezervovali. Aha, že mě to nenapadlo dřív, proto ty dvě a půl hodiny mezi spoji! Můžete je krásně prostát ve frontě, problém vyřešen!

Vedení České pošty změnu zdůvodňuje ekonomickými faktory. No nevím. Zaniknou dvě fungující pracoviště, novou pobočku bude třeba kompletně vybavit, především výpočetní technikou. Dojíždět budou muset nejen klienti, ale i zaměstnanci, z nichž někteří navíc zřejmě přijdou o práci pro nadbytečnost. Nakolik bude levnější pronájem prostor, neumím posoudit, tyto údaje nejsou veřejné. V každém případě je ale určitě třeba počítat s tím, že horší dostupnost pošty odradí mnohé občany od využívání jejích služeb…

Jihlavská primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) na chystanou změnu zareagovala překvapivě. Nejprve si pochválila, že zůstane zachována filiálka v centru, kousek od magistrátu. K přesunu agendy ze sídliště za město řekla: »Myslím, že bychom do takových věcí neměli zasahovat. Pro mě je to v podstatě soukromý sektor.«

Po třech letech ve funkci paní primátorka zřejmě stále ještě nechápe její podstatu, úkoly a povinnosti vůči obyvatelům města. A možná by bylo dobré jí vysvětlit i pojem státní podnik, především jeho účel. Vůbec nejlepší by ale bylo se příští rok v komunálních volbách pečlivě zamyslet, koho volit a koho rozhodně ne. I když na některé věci už bude pozdě.

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně OV KSČM Jihlava