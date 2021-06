V tomto boji se rozhodlo o osudu světa

Osmdesáté výročí napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem, které historik hodný toho jména považuje za začátek rozhodující, tedy pro protihitlerovskou koalici vítězné fáze na bojištích druhé světové války, pojali sdělovací prostředky a komentátoři různě.

Hodně práce s připomínkou výročí si dali v Lidových novinách, kde připravili seriál nazvaný »80 let napadení SSSR«. Historik Jan Adamec se věnoval řadě aspektů této války, včetně nebývalého vzepětí lidu národů Sovětského svazu, jež bylo provázeno vpravdě hrdinskými činy. »Byla to právě východní fronta, kde především vykrvácely německé síly, a otevřela tak cestu k Hitlerově porážce a pádu nacistického režimu,« zdůraznil Adamec s tím, že wehrmacht se z operace Barbarossa už nevzpamatoval.

Jaký smysl pro vývoj války mělo odvrácení německé agrese na východní frontě, vyjasnil v Právu Miloš Balabán (prasynovec legendárního Josefa Balabána z odbojové skupiny Tři králové). »Cíle nacistů byly jasné: porážkou Sovětského svazu udělat rozhodující krok k dosažení světovlády založené za zvrácené nacistické ideologii... Začal boj na život a na smrt, ve kterém se rozhodovalo nejen o osudu Sovětského svazu, ale i Evropy a celého světa.«

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přednesl minulý pátek v Berlíně-Karlshorstu právě u příležitosti 80. výročí napadení Sovětského svazu jeho zemí řeč, která má podle mého mínění epochální význam. Prezident znovu připomněl, že německá válka proti SSSR byla vražedným barbarstvím. Každá válka přináší zkázu, smrt a utrpení, řekl, ale tato válka byla jiná. Bylo to německé barbarství. Ti, kdo vedli tuto válku, zabíjeli všemi možnými způsoby, s nebývalou brutalitou a krutostí, dodal. »Ať je to pro nás jakkoli těžké, musíme na to pamatovat! 27 milionů lidí nacistické Německo zabilo, zavraždilo, ubíjelo k smrti, nechalo vyhladovět, přivedlo k smrti nucenými pracemi, 14 milionů z nich byli civilisté. Nikdo neutrpěl v této válce tolik obětí jako národy tehdejšího Sovětského svazu. Přesto se tyto miliony lidí nezapsaly do naší kolektivní paměti tak hluboko, jak by si jejich utrpení a naše odpovědnost žádaly.« (Citováno podle blogu R. Seemanna.)

Steinmeier uznal, že německá útočná válka »měla na sobě uniformu wehrmachtu«. Kéž by si to uvědomili ti, co u nás opečovávají hroby vojáků wehrmachtu pečlivěji a intenzivněji než hroby těch, které právě tito vojáci zabíjeli...

Německý prezident uznal, že »zločiny spáchané Němci v této válce nás stále tíží ... Tíží nás, že to byli naši otcové, dědové, pradědové, kteří vedli tuto válku, kteří se podíleli na těchto zločinech«. Občanům zemí, jež trpěly německou vyhlazovací válkou, adresoval svá slova: Nedovolme, abychom se znovu setkávali jako nepřátelé!

Oproti moudrým slovům německého prezidenta si postavme výplody takových lidí, jako je historik Zubov, kterého musel citovat Český rozhlas. A ČT? Ta se opět vyznamenala. Na 22. června večer zařadila britský dokument »Normandie: 85 dnů v pekle« věnovaný vylodění Spojenců v Normandii. »Byl to přelomový okamžik druhé světové války,« cituji z televizního programu. Je to pravda, kdyby na 22. června nepřipadlo výročí jiného přelomového okamžiku.

Monika HOŘENÍ