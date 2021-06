Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Čížkem, předsedou think-tanku Realistická energetika a ekologie

Spotřeba fosilních paliv trvale roste

Koncem května jste zaslali vládě, politikům, hejtmanům a médiím již druhý otevřený dopis, v němž varujete před hrozícím nedostatkem elektřiny. Mohl byste našim čtenářům vysvětlit, oč jde?

Náš apel navazuje na první dopis z února letošního roku. Jde o to, že nyní začala nová kampaň proti využívání uhlí v české elektroenergetice a teplárenství, která požaduje konec uhlí stále razantněji a hlavně rychleji. I ve vládě se objevují názory, které jsou v rozporu se závěry Uhelné komise a s přijatou energetickou koncepcí státu. Připojila se i společnost ČEZ, která chce do roku 2030, tedy prakticky za osm let, snížit podíl výroby elektřiny z uhlí ze současných 39 % na 12,5 % a nahradit uhelné elektrárny obnovitelnými zdroji (OZE) a paroplynovými elektrárnami.

Co se vám na vyšším tempu odstavování uhelných zdrojů nezdá?

Připomínáme, že Česká republika nejpozději v příštím roce se zavíráním uhelných kapacit už nebude mít žádný potenciál exportu elektřiny a pokud opravdu chce více sázet hlavně na energii ze slunce a větru, bude muset řešit očekávaný deficit také dovozem elektřiny. Také Německo po zavření posledních jaderných reaktorů se na konci roku 2022 stane importérem elektřiny, které tak v podmínkách řady zemí střední Evropy hrozí nedostatek a tržní růst ceny. Jestliže vláda České republiky rozhodla, že z bezpečnostních důvodů nepozve do tendru na stavbu nového bloku v JE Dukovany Rusko a Čínu, chceme a můžeme si geopoliticky dovolit, abychom byli závislí na ruském zemním plynu a na technologii obnovitelných zdrojů vyráběných a kontrolovaných Čínou, před čímž nedávno varovala také Evropská komise? A navíc, co bychom tím plynem z pohledu emisí CO2 vyřešili? V našem případě, kdy uhlí máme tzv. pod komínem a plyn k nám přichází odněkud ze Sibiře, jsou na tom obě paliva z hlediska emisí úplně stejně. Jen proto, že se u plynu nezapočítávají doprovodné emise metanu při jeho těžbě, zpracování a přepravě, ale jen produkce CO2 při jeho samotném spalování, tak si můžeme namlouvat, že jsou proti uhlí poloviční. Evropská komise to má černé na bílém ve studii o 500 stranách, kterou si nechala vypracovat již v roce 2015. Kdo je tedy na řadě, až se za několik málo let zjistí, že emise neklesají? Ony totiž celosvětově prostě klesat nemohou, ale to je na jinou debatu. Co to udělá s cenou elektřiny a tepla, až se ceny emisní povolenek začnou stanovovat podle skutečného příspěvku, nikoliv umělého?

A může být pro nás zemní plyn cenově bezpečná a dostupná komodita, když ho 97 % spotřeby dovážíme? Samozřejmě nemůže! Demonstrovat to lze na jeho aktuální ceně, která na krátkodobém trhu meziročně vzrostla 6x. Příčinou není vysoká poptávka, jak by se dalo čekat v zimě, ale jeho nedostatek na trhu v létě! A můžeme jen spekulovat, proč tomu tak je a jak by to mohlo vypadat v té zimě. Je to tedy zároveň obrovské bezpečnostní riziko s naprosto nejasným vývojem, které by vedlo k fatální dovozní závislosti a při dalším růstu ceny i k obrovským dodatečným nákladům obyvatelstva i průmyslu, na které v době »postcovidové« česká společnost jednoduše není a nebude připravena.

Tzv. emisní povolenky však činí výrobu energií z uhlí příliš drahou, což je ostatně jejich posláním…

Unijní systém emisních povolenek, který měl vést k požadované ekologizaci emisních zdrojů, se vymkl národní i celoevropské kontrole a stal se předmětem dosahování zisků na volném finančním trhu, jemuž místo zájmů o zlepšování životního prostředí a hospodaření dané firmy vévodí touha po spekulativním zisku. Cena emisních povolenek v EU přesáhla 60 eur a dle západoevropských ekonomických médií může jejich cena vystoupat až ke 100 eurům za jednu tunu vypouštěného CO₂. Přitom, jedním z největších paradoxů je fakt, že emisní povolenky byly kdysi zavedeny v USA jako nástroj na optimalizaci nákladů při omezování kyselých dešťů (proponentem byla firma ENRON – mnozí si její krach pro podvody snad ještě pamatují) a ekonomický prostor »obchodování s emisemi skleníkových plynů« nesplňuje ani jeden z funkčních předpokladů ani té původně zamýšlené optimalizační role. Naprosto nechápeme, proč Poslanecká sněmovna dokázala zavázat vládu, aby se zabývala transferem peněz za emisní povolenky z ostravské hutě Liberty do sesterské firmy majitele v Rumunsku, ale ve Sněmovně se nenašlo dost hlasů pro podporu návrhu, aby vláda ČR v Bruselu protestovala proti spekulativnímu charakteru emisních povolenek, jež se týkají celého národního hospodářství. Jak je nám dobře známo z energeticky náročného průmyslu, už současná výše emisních povolenek je pro řadu firem zničující. Nemá-li doslova zkolabovat česká elektrizační a teplárenská soustava, možná nebude daleko doba, kdy naopak v aktu záchrany české energetické soustavy by musela vláda sáhnout k nějakému dotačnímu programu. V tomto kontextu se už objevují varovné hlasy, že vinou rostoucí ceny emisních povolenek se prudce zvýšila také cena silové elektřiny na 70 eur za 1 MWh, jež zhorší konkurenceschopnost českého průmyslu a zatíží dalšími náklady domácnosti, až vyprší nasmlouvané období cenové garance. České teplárenství nevyrábí jen teplo, ale také více než 20 % elektrické energie. Při rozpadu uhelného teplárenství tak hrozí další fatální výpadek výroby, další růst její ceny a nemožnost tuto elektřinu v podzimních a zimních měsících odkudkoli získat.

Máte řešení?

Vyzýváme proto vládu České republiky, aby neprodleně podnikla kroky k odvrácení zničujícího dopadu spekulativních emisních povolenek na českou energetiku, hospodářství a život celé společnosti. Dekarbonizační dogma spojené s příliš optimistickým spoléháním se na nestabilní obnovitelné zdroje sebou nese značná rizika, která se mohou rychle změnit na fatální problém. Nedostatek energie, gigantický nárůst poptávky po surovinách a s tím spojenou devastaci životního prostředí. První zde zcela určitě nebude vítězem, jen první padne na ústa! Česká vláda by proto bezodkladně měla přijmout razantní opatření s cílem plánovitě nahradit uhelné zdroje novými jadernými reaktory, které jsou v podmínkách naší země jediným racionálním a hospodárným zdrojem pro stabilní zajištění soběstačné české energetiky a celé ekonomiky. Teplárenství, které již fakticky prošlo tvrdou ekologizací a splňuje přísné emisní limity, nechat do doby vytěžení hnědého uhlí ve stávajících lomech na současné palivové základně a za každou cenu zabránit jeho rozpadu. V průběhu času pak hledat optimální řešení např. výstavbou zdrojů na spalování komunálního odpadu, nebo v budoucnu přes malé modulární reaktory. Tyto kroky nelze odkládat, protože se v nejbližší době očekává, že bude splněno přání vlády ČR a dalších zemí EU a Evropská komise zařadí jadernou energii do taxonomie podporovaných zdrojů.

K novým jaderným zdrojům je ovšem ještě dlouhá cesta a protijaderná lobby v Bruselu je silná. Podle agentury Bloomberg však spotřeba uhlí v Evropě v letošním roce kvůli delší a chladnější zimě stoupla o deset až 15 procent. Země jako Německo, Nizozemsko a Polsko spoléhají na uhlí, aby měly dostatek elektřiny.

Skutečně zaznamenáváme, že doposud nedochází k žádné energetické změně: fosilní paliva trvale rostou, v posledních letech 7–8x rychleji než obnovitelné technologie, a to není samo sebou. To, že nároky na energii v rozvinutých zemích nerostou, někde dokonce klesají, o ničem nevypovídá. Kdybychom si v EU vyrobili všechno, co dokážeme spotřebovat, vypadalo by to úplně jinak. Na svět se ale musíme dívat jako na celek. Většina růstu tak jde na účet globální střední třídy, která narostla za dvacet let do roku 2015 na 1,5 miliardy osob. Světová banka předpokládá další růst na 2,5 miliardy do roku 2035 a očekává další růst spotřeby energie o 40 % proti současnosti. A to jen v Africe je stále ještě bezmála miliarda lidí bez přístupu k elektřině.

Uvědomme si, že růst střední třídy znamená skutečný humanitární triumf. Je to uskutečnění nejvyšších cílů, tedy odstranění hladu a chudoby, což je hlavní hnací silou rostoucí spotřeby energie. A toto zlepšení humanitární situace bude téměř výlučně »poháněno« fosilní energií. Ona je totiž nejdostupnější, a tedy i nejlevnější. Bez ní to prostě nepůjde. Chudého a hladového zajímá, jak přežít dnešek, nikoliv nějaké sny o záchraně světa.

Je tedy podle vašeho názoru vůbec možné dosáhnout za třicet let »uhlíkové neutrality«?

Řešení se některým jeví velmi jednoduché: nahradit fosilní paliva bezuhlíkovými zdroji energie. Konec konců, planeta dostává dostatek slunečního záření, takže využití jeho pouhé desetiny procenta by mohlo uspokojit desetinásobně vyšší globální poptávku, než je ta dnešní. Ale – stejně, jako všechny předchozí energetické revoluce – i dekarbonizace, pátá energetická revoluce, v níž se máme zbavit fosilních paliv a nahradit je doposud nejistou kombinací elektřiny z OZE (správněji Občasných Zdrojů Energie), vodíku a jaderné energie, potrvá hodně dlouho a rozhodně není za rohem, jak se nám někteří (neodpovědní) politici snaží namluvit.

Svět dnes ročně těží kolem 15 miliard tun fosilních paliv s obsahem kolem 10 miliard tun uhlíku. Energie uvolněná jejich spalováním představuje téměř 90 % dodávek veškeré moderní energie, generuje globálně dvě třetiny elektřiny, vytápí domy asi 1 miliardy lidí, pohání 95 % pozemní, vodní a letecké dopravy a poskytuje nezbytné teplo a suroviny pro výrobu čtyř základních pilířů moderní civilizace: železa, cementu, plastů a čpavku!

Před více než deseti lety Gwyn Prins, profesor na London School of Economics, a Steve Rayner, profesor na Oxford University, charakterizovali klimatickou politiku jako »dražbu slibů«, v níž se politici »snaží přebít navzájem v navrhování emisních cílů, které jsou jednoduše nedosažitelné«.

A proč vidíme dražbu slibů? Cíle a časové horizonty snižování emisí se snadno stanoví, ale je obtížné je pochopit a dosáhnout. Je docela zásadní pochopit, co znamenají nulové emise oxidu uhličitého v roce 2050 v rychlosti zavádění bezuhlíkové energie a s tím související odstavování infrastruktury fosilních paliv. Rozsah problému dekarbonizace lze demonstrovat na jasném příkladu.

Sem s ním.

Tedy, náš kolega Josef Zbořil zjistil z veřejných zdrojů, že globální uhlíková neutralita do roku 2050 bude dosažena, když nahradíme každý den více než jeden milion tun ropného ekvivalentu bezuhlíkovou energií, už od zítřka po dobu dalších více než třiceti let.

Abychom lépe pochopili rozměr přechodu, použijme jako měřítko jednu jadernou elektrárnu, jejíž výroba energie dosahuje přibližně jednoho milionu tun ropného ekvivalentu ročně. Takže počty jsou poměrně jasné: k dosažení nulových emisí v roce 2050 bude svět potřebovat uvádět do provozu tři takové jaderné elektrárny každé dva dny již od zítřka až do roku 2050. Současně fosilní energie v hodnotě jedné takové jaderky musí být denně odstavena z provozu opět již od zítřka až do roku 2050!

Pro ty, kteří jaderné elektrárny nemají rádi ani jako měřítko, lze je nahradit poměřením větrnou energií. Dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 bude vyžadovat nasazení větrné farmy cca 1500 kusů s turbínami (2,5 MW) na ploše přes 300 čtverečních mil každý den až do roku 2050.

Samozřejmě, je to jen příklad velikosti změny, ignorující významné složitosti skutečného uplatnění těchto technologií. Každá země by si měla spočítat takovou kalkulaci sama pro sebe a naprosto zásadně požadovat po politicích čísla o rozměru změny, aby je veřejnost pochopila a přispěla k tomu, co je nutné pro zavedení bezuhlíkové energie a odstavení současné infrastruktury fosilních paliv.

Ze zřejmých důvodů takováto čísla nevídáme příliš často. Velikost změny – bez ohledu na předpoklady, z nichž vyjdeme – je prostě ohromná! Ve skutečnosti se dnes svět stále pohybuje ve směru od uhlíkové neutrality a emise rostou.

Od zveřejnění vašeho otevřeného dopisu vládě uplynul již přibližně měsíc, dočkali jste se nějaké reakce?

Ani poděkování!

Jiří NUSSBERGER

Realistická energetika a ekologie je antilobbystický spolek nezávislých odborníků, jejichž cílem je zabránit ekonomickým a ekologickým škodám, hrozícím z přijímání nerealistických, neuvážlivých, nedomyšlených a ekonomicky chybných řešení, odporujících přírodním zákonům a aktuálnímu vědeckému poznání. Každý problém a každý návrh na jeho řešení chtějí analyzovat metodou kritického myšlení komplexně a ve všech vzájemných souvislostech ekologických, technických, energetických a ekonomických interakcí.