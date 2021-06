Ilustrační FOTO - Pixabay

Neodváděli platby za zaměstnance za miliony

Policie obvinila pět cizinců kvůli neodvádění povinných plateb za zaměstnance. Případ se týká pracovních agentur, které dodávaly desítkám firem zejména v Libereckém kraji zaměstnance z východoevropských států.

Kriminalisté předpokládají, že zjištěná škoda vzroste do výše desítek až několika stovek milionů korun, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Muž a žena, kteří dlouhodobě pobývají v České republice, podle policistů nejpozději od roku 2016 skrytě ovládali několik pracovních agentur. Pracovníci z východní Evropy, které dodávali firmám, byli v České republice jak legálně, tak i nelegálně. »Za většinu zaměstnanců obvinění neodváděli téměř žádné poplatky - sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,« popsal mluvčí.

Vyšetřovatelé zatím zadokumentovali neodvedené platby ve výši zhruba devíti milionů korun. »Vzhledem k tomu, že kriminalisté NCOZ budou nyní zjišťovat škodu u několika desítek obchodních společností, do kterých byli zaměstnanci dodáváni, je reálný předpoklad, že způsobená škoda mnohonásobně vzroste,« upozornil Ibehej.

Policie u obviněných zajistila peníze v hotovosti i na účtech, dva pozemky a byt, vše v celkové hodnotě zhruba 19 milionů korun.

Dva obviněné vzal soud do vazby, další tři stíhají policisté na svobodě. Pětice je obviněna z krácení daní a poplatků, za které hrozí od dvou do osmi let vězení. »V případě navýšení škody však připadá v úvahu změna právní kvalifikace, a tím i vyšší horní hranice hrozícího trestu odnětí svobody,« poznamenal mluvčí.

Případ, na kterém se podílela i cizinecká policie, dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Cizinecká policie, celní správa a inspektorát práce souběžně spustily kontrolní akci v osmi obchodních společnostech, kde odhalily několik desítek cizinců bez odváděných plateb. S těmi, kteří v České republice pobývali nebo pracovali v rozporu se zákonem, zahájily správní řízení o vyhoštění.

(cik)