Absolutní vítězové – bratří Koupilovi

Absolutními vítězi iQvýzvy se stali bratři Koupilovi za nejdelší řetězovou reakci

Celoroční kreativní soutěž iQvýzva vyhráli bratři Koupilovi, kteří vytvořili téměř půlminutovou řetězovou reakci ze všeho „co dům dal“. Ve čtyřech kolech musely děti například postavit most, výtvarně zpracovat molekulu vody či vytvořit a natočit zmíněnou řetězovou reakci. Celkem soutěžilo na 500 dětí do 15 let. iQvýzva navazuje na pět úspěšných ročníků soutěže Veselý stroj.

Jediným limitem byla představivost a šikovnost soutěžících. V každém kole získávali jak body z hlasování návštěvníků webu iQLANDIE, tak body odborné poroty. Každé kolo tedy poskytlo až šest laureátů cen. Všichni pak postoupili do závěrečného absolutního hodnocení, kde už rozhodovala odborná porota o konečném pořadí »TOP3«.

Řetězová reakce absolutních vítězů trvá téměř půl minuty a vede prakticky celou kuchyní. Chlapci využili domino, vláčky a krabice s džusem. Na závěr řetězová reakce dokonce ovládla pákovou baterii a do dřezu začala téct voda.

Martin Michalica získal speciální cenu Lidie Vajnerové.

Vítězné video si stáhnete na odkaze: https://bit.ly/3cTlWsQ.

Absolutní pořadí iQvýzvy 2020/2021 je následující:

1. MÍSTO – Štěpán (8 let) a Jakub (10 let) Koupilovi;

2. MÍSTO - Adéla Žitková (10 let);

3. MÍSTO - Anisa a Latífa Ali (9 a 11 let).

Speciální ocenění Lidie Vajnerové bylo uděleno dvanáctiletému Martinu Michalicovi, protože své video pojal jako animaci a prokázal tak nejen kreativitu, ale také značné schopnosti práce s počítačem či grafickými programy.

Kulturní vystoupení i science show

Zakladatelka iQLANDIE Lidie Vajnerová soutěž komentovala takto: »Letos jsme nemohli pořádat populární workshopy, takže jsme soutěž přenesli do online prostředí. Pro současnou mládež to není vůbec žádný problém, přišly hromady fotek či videí prokazujících neuvěřitelnou kreativitu i šikovnost našich dětí. Pro mě osobně je největší radostí, že z 25 finalistů z celé České republiky jich navzdory horku dorazilo 23. I díky tomu mělo vyhlášení zase skvělou atmosféru.«

Všichni, kdo ve čtyřech kolech obsadili stupně vítězů buď v hlasování či od poroty byli pozváni na slavnostní vyhlášení. Měli volný vstup do iQLANDIE již od rána a u vchodu dostali označení VIP, což jim zajištovalo přednostní péči personálu iQLANDIE. Všichni si tato privilegia viditelně užívali.

Program vyhlášení byl zpestřen kulturními vystoupeními, speciální science show s mrazovými i ohňovými efekty a speciální projekcí filmu z Anifilmu.

Výherci iQVÝZVY získali mnoho krásných cen partnerů v čele s Nadačním fondem Gago, Zdravotní pojišťovnou MVČR, ČSOB a dalších.

Libeerecká iQLANDIA, o. p. s., je členem České asociace science center. Více informací najdete na www.iQlandia.cz.

(koz)

FOTO – iQLANDIA