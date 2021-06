Ilustrační FOTO - Pixabay

To možná znáte…

Většina rad v této pravidelné rubrice není novinkou. Však jsou takříkajíc z dílny našich maminek a babiček. A ty byly a jsou moudré. Když potřebovaly napravit něco v domácnosti, sázely na zkušenosti svých maminek a babiček, leccos našly v letitých poznámkách, které tu a tam doplňovaly. Několik klasických rad jsme pro vás vybrali…

Tak třeba skvrny od kakaa či kávy. Zprvu je vykartáčovaly a poté navlhčily a důkladně potřely mýdlem na praní, později pak například saponátem na mytí nádobí. Čerstvé skvrny posypaly solí a lehce sůl do skvrny zatřely. Nechaly pár minut působit a potom v ruce přepíraly. A ještě – když chtěly mít bílý ubrus opravdu bílý, po vyprání ho protáhly roztokem vody a peroxidu vodíku (1:1), případně i slabším. Peroxidem odstraňovaly »úporné« skvrny.

Na porcelánovém nádobí se časem objevují tmavé usazeniny, především na jeho spodní straně. Důvod? Jen zběžné mytí, pak se nechá nádobí okapat a uloží na své místo. K jeho oživení babičky používaly jedlou sodu nebo sodu na praní. Ve smaltovaném kastrolu zahřály vodu, rozpustily v ní sodu (na tři litry stačí dvě lžíce), potom do ní ponořily na pět minut například talíře. Poté opláchnout a utřít. Budou jako nové. Dnes podobného efektu můžete dosáhnout utěrkami z mikrovlákna, stačí jimi jen v saponátu důkladně omýt nádobí ze všech stran.

Možná přitom zjistíte, že smaltované nádobí (v našem případě kastrol) prokouklo. Ano, »vinna« je soda. Vařením a delším používáním, smalt ztrácí na půvabu. Dobrým řešením je čas od času vyčistit ho kašičkou z vody a jedlé sody. Opláchnout, vytřít dosucha. Novější hrnce a kastroly budou zase jako nové, starší určitě »prokouknou«. A ještě jedna dobrá rada – rozpálený smaltovaný kastrol či hrnec neochlazujte studenou vodou. Smalt by mohl popraskat.

Nerezové nádobí je na trhu pár desítek let. I po pečlivém umytí a utření zůstávají na něm fleky. Vaření to nevadí, ale žádná krása, co si budeme povídat. Babičky čas od času nerezové nádobí přetřely hadříkem namočeným v octu, poté suchou utěrkou přeleštily.

U nás nenecháme dopustit na poctivé litinové nádobí. Jeden z kastrolů máme po babičce, ostatní jsme si před lety pořídili pod »nátlakem« maminky. A udělali jsme dobře. Litina vede a drží skvěle teplo, výborně se v ní vaří, peče i smaží. Zaslouží si péči. Čas od času ji vydrhněte zevnitř i zvenku jemnou drátěnkou v horké vodě se saponátem, opláchněte a vysušte. Poté do pánve či kastrolu nasypte celý balíček soli, a zvolna asi 30 minut zahřívejte. Sůl se postará o to, že se plocha rovnoměrně zahřeje. Nechte vychladnout, sůl vysypte a povrch potřete trochou oleje. Olejem povrch potírejte často, třeba i po každém mytí. Zachováte tak všechny dobré vlastnosti litiny.

Broušené vázy a sklenice měly babičky vesměs jen pro parádu. Pokud je používaly, časem jim zešedly. A to se babičkám nelíbilo. Proto je čas od času čistily a čistí vlažným octem, byť je třeba nepoužívaly. Pokud se vhled nezměnil, používaly kašičku z pracího prášku a vody. Omýt čistou vodou a znovu do vlahé octové lázně. Opláchnout vodou a vyleštit měkkou utěrkou.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Mosazné hmoždíře v domácnostech slouží častěji jako dekorace, na drcení bylinek a koření se používají sporadicky. Možná i proto, že je nahrazují hmoždíře keramické, i když ani tomu nevěříme. Babičky si jich ale vážily a občas jim vracely jejich původní lesk jednoduchým trikem. Mírně znečištěné nejdříve důkladně odmastily a pak leštily kašičkou z octa a soli. Některé používaly hadřík namočený ve čpavku. V obou případech po zaschnutí třeba hmoždíř či jiný mosazný předmět přeleštit měkkým hadříkem. Pokud je jen na ozdobu, potřely ho slabou vrstvou vosku, který předmět chrání před vlhkostí.

Aby všechno déle vydrželo, zkuste hmoždíře a podobné věci po vyčištění ještě napustit tukem, třeba sádlem nebo voskem. Předmět nahřejte a potřete kouskem vosku, který se na povrchu rychle roztaví. Vosk rozetřete hadrem a po vychladnutí ještě jemně vyleštěte flanelovým hadříkem.

Menší mosazné předměty, ale například i starší špinavé měděné a stříbrné mince, ale i jiné podobné předměty dejte na pár minut do roztoku kyseliny citronové, tu máte určitě doma. Mechanicky je dočistěte starým zubním kartáčkem, poté důkladně opláchněte čistou vodou. Zase budou krásné, skoro jako nové. Ale nejdříve tuto očistu zkuste na méně cenných mincích. Pro jistotu. Ano, babičky to věděly!

(jan)