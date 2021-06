Ilustrační FOTO - Pixabay

V sobotu přibylo v ČR 68 nakažených, o pět více než před týdnem

Laboratoře v sobotu odhalily v České republice 68 nových případů koronaviru. V tomto týdnu je to nejmenší denní nárůst, o víkendech se ale testuje méně. Proti minulé sobotě je to o pět případů více. Na 100.000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dnů 6,5 případu nákaz, incidence se proti pátku nepatrně zvýšila. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se snížil o deset na 60, je to nejméně od loňského června. V těžkém stavu je 12 pacientů.Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od loňského začátku epidemie se koronavirus potvrdil u 1,666.890 lidí. Vyléčilo se 1,634.739 z nich. S covidem-19 zemřelo 30.298 lidí. Na tento týden připadá pět obětí, z toho dvě na sobotu. Údaje se ale při dalších aktualizacích mohou změnit.

Z hlediska takzvaného incidenčního čísla, tedy počtu potvrzených případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, je na tom už několik dní nejhůře Praha. Hlavní město eviduje téměř 17 nakažených na 100.000 obyvatel. Ve všech ostatních krajích je incidenční číslo nižší než deset. Nejlépe je na tom Královéhradecký kraj, kde je méně než jeden nakažený na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se po třech dnech poklesu nyní zvýšilo ze sobotních 0,76 na dnešních 0,8. Šíření epidemie ale dál zpomaluje, což platí při reprodukčním čísle nižším než jedna. Nad touto hranicí bylo reprodukční číslo naposledy v polovině dubna.

Laboratoře v sobotu udělaly zhruba 46.500 testů. Je to nepatrně méně než před týdnem. Většina z nich byla preventivních. Tento typ testů také dlouhodobě vykazuje nejnižší pozitivitu, drží se pod jednou desetinou procenta. Diagnostické a epidemiologické testy jsou pod procentem pozitivních nálezů.

