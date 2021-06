Ilustrační FOTO - Pixabay

Pronásledovaní Palestinci, Kurdové a zmatek

Dva národy Blízkého východu bojují proti fašistickým koloniálním mocnostem o přežití. Oba čelí sobecké lhostejnosti vůči svému údělu ze strany takzvaného mezinárodního společenství a oba volají po mezinárodní solidaritě od obyčejných lidí z celého světa jako jediné síle, která může pomoci posunout mocnosti, jež jsou jim nakloněny.

Solidarita mezi samotnými dvěma národy se však utápí ve zmatku. Je to zmatek záměrně živený mocnostmi, které je utlačují, a prořezávání zmatku je životně důležitou součástí boje jak pro Kurdy, tak pro Palestince.

Na oba národy útočí mocně vyzbrojený stát, odhodlaný zničit je i jejich kulturu. Obě země čelily masovému vysídlování, jehož cílem bylo zlomit jejich vůli a také dosáhnout etnických čistek. Obě země zažily ve svých městech rozsáhlé vojenské útoky, které zanechaly mnoho civilních obětí a dědictví duševního traumatu. Oba považují právní systém za další možnost útoku, zatímco násilí proti nim je nejen tolerováno, ale i podporováno. Oba utrpěly záměrné ničení svého životního prostředí mocnostmi, které to považují jen za další válečnou zbraň a které ovládají řeky, jež jim přinášejí život. (Oba plakaly nad olivovníky stejně jako nad svými milovanými.) A oba národy byly v očích širší populace záměrně šikanovány jako vyvrhelové. Oba národy byly v důsledku rozhodnutí hlavních světových imperiálních mocností ponechány na pospas nepřátelským okupantům a vůdci těchto mocností i dnes odmítají uznat jejich projevy odporu.

Rodina El Kurd

Poslední krveprolití v Palestině, které začalo 10. května večer, následovalo po zintenzivnění tvrdých zákroků ze strany stále pravicovější etno-nacionalistické vlády a ještě extrémnějších nacionalistů, které podporuje. Bezprostředním spouštěčem byla snaha o vystěhování palestinských rodin v rámci vymazání palestinského Východního Jeruzaléma. Jedna z těchto rodin, jejíž léta houževnatosti a boje se vysílají po celém světě, nese jméno El Kurd – svědectví o jejich původu v Kurdistánu. V průběhu staletí si mnoho Kurdů udělalo z Palestiny domov, a ačkoliv etnické zázemí nic nemění na správnosti jejich případu, toto spojení poskytuje další připomínku, že oba národy bojují proti útlaku stejným bojem. Mohammed el-Kurd napsal: »Skandujeme za naši svobodu, zatímco izraelští nacionalisté skandují za naši smrt«.

Politicky angažovanější Kurdové, jako je vedení HDP (Lidově demokratická strana Turecka), plně chápou potřebu stát při utlačovaném palestinském lidu, ale je skličující i znepokojivé sledovat debaty mezi Kurdy o tom, zda mají, či nemají podporovat Palestince, a také nepřátelství některých Palestinců vůči Kurdům. Vždycky to tak nebylo. Organizace pro osvobození Palestiny – zejména její marxistické frakce - Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP) a Demokratická fronta pro osvobození Palestiny – hrály významnou roli při výcviku partyzánů PKK (Kurdské strany pracujících) a 13 kádrů PKK přišlo o život v boji proti izraelské okupaci Libanonu v roce 1982.

Izrael i Turecko se snaží využít každou situaci pro své vlastní zájmy. Mnozí Izraelci vidí Kurdy jako odraz svého vlastního, pečlivě živeného obrazu statečného outsidera, který bojuje o přežití navzdory vší nepřízni, zejména když Kurdové porazili takzvaný Islámský stát a brání se proti režimu, který se chlubí svou muslimskou pověstí. Spojení s Kurdy je považováno za zdroj dobrých vztahů s veřejností a Izraelci rádi mávají vlajkou (jižního iráckého) Kurdistánu. Izrael také po mnoho desetiletí aktivně podporoval Kurdy v Iráku, neboť je považoval za důležitou protiváhu arabské moci a jako jediná země přivítal referendum o nezávislosti, které iráčtí Kurdové uspořádali v roce 2017.

Někteří Kurdové byli tímto oportunistickým projevem přátelství oklamáni a nějak se jim podařilo přehlédnout skutečnost, že Izrael považuje PKK za teroristy a obecně se má za to, že sehráli roli při dopadení Abdullaha Öcalana a že si vytvořili silné oportunistické vztahy s Ázerbájdžánem, pro který je Izrael významným dodavatelem zbraní. Izraelské bezpilotní letouny sehrály klíčovou roli v nedávné brutální válce proti Arménům v Náhorním Karabachu a nebudou riskovat ohrožení svých ázerbájdžánských vztahů nebo ošuntělých vztahů s Tureckem tím, že uznají arménskou genocidu.

Dva pokrytci

Pokrytectví izraelského Benjamina Netanjahua se vyrovná pouze pokrytectví tureckého prezidenta Erdogana, který se hlasitě snaží postavit do čela muslimského světa a získat si podporu jako spasitel utlačovaných věřících. Podle turecké státní tiskové agentury Anadolu imám z mešity Al Aksá, do níž opakovaně vtrhla izraelská vojska, poděkoval Erdoganovi za jeho drahocenné projevy; agentura však také uvádí, že Turecko odvolalo pozvání izraelskému ministrovi energetiky, aby se v červnu zúčastnil mezinárodní diplomatické konference. Než Palestina vtrhla zpět na světovou scénu, Erdogan obnovoval turecko-izraelské vztahy, přestože si musel být plně vědom rostoucího útlaku Palestinců. Erdogan v minulosti prosazoval obchodní i vojenské vazby s Izraelem a přes veškerou rétoriku jsou obchodní vztahy s Izraelem významné a nikdy se nezastavily. Turecký prezidentský poradce pro zahraniční záležitosti v prosinci sdělil Hlasu Ameriky: »Turecký a izraelský obranný průmysl mohou postupovat společně.« Všechno, k čemu Erdogan vyzývá Izrael, dělá sám proti Kurdům.

Aby se situace zkomplikovala, dnešní přední palestinští politici mají k Turecku mnohem blíže než v počátcích PKK, zejména v Hamásu, který drží v Gaze moc; bylo by však nesprávné zavrhovat desítky let trvající boj palestinského lidu proti izraelskému útlaku proto, že nemáme rádi politiky v Gaze nebo Ramalláhu. Boj za palestinskou svobodu předchází a přesahuje Hamás a Fatah. Jeho silnou stránkou je odpor lidí na ulicích nebo odmítajících opustit své domovy, kteří potřebují neochvějnou podporu. Pro Kurdy, kteří mají přímou zkušenost s netolerantními formami islamistické politiky a pozorují blízkost mezi Hamásem a Erdoganem, jsou obavy z toho nevyhnutelné, ale jejich podpora má ještě větší hodnotu, neboť může pomoci podkopat rozvratný islamistický výklad jak v Palestině, tak v Turecku. Může pomoci posílit zásadní antikoloniální povahu palestinského boje a také může narušit Erdoganovy pokrytecké pokusy získat si podporu tím, že se vykreslí jako skutečný ochránce utlačovaných.

Chybějí vazby

Vazby mezi palestinským a kurdským bojem často chybějí i v mezinárodní podpoře. Je také zarážející, jak těžké je pro prokurdské kampaně získat byť jen zlomek podpory, která se projevuje u Palestinců. Kurdští aktivisté mají před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostanou do všeobecného povědomí, jehož bylo dosaženo pro Palestinu – což samozřejmě neznamená, že by Palestincům bylo co závidět.

Obrazy vycházející z Jeruzaléma a Gazy vyvolávají všeobecnou empatii a sílící uznání práva Palestinců na odpor. Pro politicky angažovanější je však palestinský boj uznáván také jako součást širšího boje proti silám imperialismu a kapitalistické kontroly, které vytvořily a posílily současný světový řád a útlak, který zplodily. S tímto uznáním by mělo přijít uvědomění potřeby spojit palestinský boj s dalšími boji proti tomuto systému včetně boje, který se odehrává v těsné blízkosti Kurdistánu.

Zatímco Izrael posílá vojáky do Gazy pod dohledem sdělovacích prostředků, Turecko pokračuje v invazi do iráckého (jižního) Kurdistánu téměř bez povšimnutí. Turecké síly dál shazují bomby a vojáky na hory iráckého Kurdistánu a slibují likvidaci kurdských partyzánů zároveň se snem o větším Turecku, které by zahrnovalo velké části Iráku a Sýrie. Rovněž pokračují v pokusech prosadit svou vládu nad stále většími oblastmi severní Sýrie, včetně využití své kontroly nad Eufratem k tomu, aby připravily celou oblast o základní vodu – což je velmi zanedbaný útok, o kterém jsem zde podrobněji psala. Na svém území provádí Turecko vojenské operace v Dersimu, jejichž součástí je založení lesního požáru, který hoří již pět dní. A zatímco čekáme, až se po uzavření znovu rozjede masový předváděcí proces s HDP, na ankarskou kancelář strany zaútočili muži házející kamení. HDP říká, že bezpečnostní kamery ukazují úmyslnou nečinnost policie. Mezitím usvědčený mafiánský boss obviňuje členy turecké vlády z korupce a spolupráce s mafií.

Kurdští aktivisté organizují směs akcí, aby se pokusili upozornit na útok na jejich existenci, který probíhá na všech těchto frontách. Tyto akce zahrnují čtyři týdny demonstrací před budovou Rady Evropy a čtvrteční protesty na amerických konzulátech proti odměně, kterou vypsali na hlavy vůdců PKK, spolu s dalšími událostmi v různých městech v Evropě i mimo ni. Hlavní pozornost je sice věnována válce, kterou Turecko rozpoutalo v jižním Kurdistánu, ale tyto akce se zabývají spektrem turecké agrese, protože organizátoři chápou, jak je vše propojeno.

Reakce, kterou tyto akce vytáhnou s kurdskou komunitou ven, však bude pravděpodobně omezená a dostane se do hledáčku většiny těch, kteří jsou v ulicích pro Palestinu. Toto selhání propojení má dopad na organizační sílu a ovlivňuje schopnost zasadit oba specifické zápasy do širšího boje proti imperialismu a kapitalismu. Je pak těžší najít radikální řešení, která neopakují útisk, proti němuž lidé bojují. Zde může kurdský přístup, vyvinutý z myšlenek Abdullaha Öcalana, významně přispět. Izrael poskytuje strašlivé varování před tím, co se stane, když se utlačovaný lid snaží uniknout svému útlaku reprodukcí struktur, ze kterých utíká. Skutečnost, že Židé byli kdysi utlačováni, nečiní židovský etnický nacionalismus o nic stravitelnějším než jiné etnické nacionalismy. Pro Öcalana tento problém vyžaduje zásadní změnu přístupu. Lidé nemohou najít svobodu vytvořením vlastního národního státu, který by je pak dostal do pozice dominance nad ostatními. Svoboda vychází z toho, že všichni spolupracují na vybudování inkluzivní společnosti založené na radikální demokracii.

Sarah GLYNNOVÁ

Překlad Vladimír SEDLÁČEK