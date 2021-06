V Sekeřicích vystoupili mj. (zleva) P. Typlt, V. Filip a V. Ort. FOTO – OV KSČM JIČÍN

Výstup, setkání i ruce k dílu

Různě trávili víkend členové a sympatizanti KSČM. Vzhledem k uvolňující se situaci připravil OV KSČM Ústí nad Orlicí na sobotu už tradiční výstup na Kralický Sněžník. V »sousedních« Sekeřicích proběhlo Setkání občanů jako zahájení volební kampaně KSČM v okrese Jičín. A další skupina kolem europoslankyně Kateřiny Konečné vyrazila přidat ruku k dílu na »ztornádovanou« jižní Moravu.

»Zčásti šlo o volební akci, respektive zahájení volební kampaně KSČM v okrese Jičín. Z druhé části šlo o setkání přátel, po všech těch pandemických omezeních, i když po předložení bezinfekčnosti. Možná to někoho odradilo, ale i tak se nás sešlo 141,« sdělil za pořadatele Petr Typlt. K účastníkům v areálu U lesa promluvil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, představili se kandidáti v říjnových sněmovních volbách, akci moderovala Věra Beranová, k tanci, poslechu, ale hlavně pro dobrou zábavu hrála skupina OK-STYL Náchod. »Vstup byl zdarma, nedá se hovořit o výtěžku z akce, ale účastníci měli možnost přispět na živlem zasaženou Moravu. Vybraná částka bude předána OV KSČM Hodonín do rukou předsedkyně Lenky Ingrové k předání potřebným,« dodal Typlt.

Přímo na živlem zasaženou jižní Moravu vyrazila skupina dobrovolníků kolem Kateřiny Konečné. »Za svůj život jsem zažila hodně, ale tomuto se nic nevyrovná! Snad jsme aspoň trošku pomohli. Všem, kdo jste přidali ruku k dílu jakýmkoli způsobem, děkuju. Jak můžete aktuálně pomoci, najdete na webu Jihomoravského kraje. Na Facebooku jsme to sice schytali, že děláme předvolební kampaň. Možná vás překvapím, ale myslím, že většina lidí, které jsme potkali, nevěděla, kdo s Marií Pěnčíkovou jsme a my to ani nikomu za celý den neřekli… A přesto byli rádi, že tam jsme a pomáháme… Bylo jim jedno kdo, důležité pro ně bylo, že na to nejsou sami,« uvedla Konečná. Akční skupinu tvořili mimo jiné i Lenka Ingrová, Michal Kostka, Stanislav Šprtel, Přemysl Drobil, Filip Zachariaš, Martin Jablunka, Dominik Stolař, Katka Stiglerová, Adriana Lehutová, David Prokš, Pavlína a Madlenka Hudečkovy.

Skupina dobrovolníků přiložila ruku k dílu přímo na jižní Moravě. FOTO – Facebook Kateřiny KONEČNÉ

Zdatní sportovci i sportovci – teoretici

Výstup na Kralický Sněžník byl spojen s besedou s kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny. Účastníky přijel podpořit poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) ze sousedního Královéhradeckého kraje – jednička na jejich kandidátce – a společně s Květou Matušovskou (KSČM) a dalšími zdatnými sportovci vyběhli v ranních hodinách na Kralický Sněžník. »My ostatní – sportovci teoretici – jsme na ně čekali ve sportovním areálu Dolní Morava, čas jsme si krátili besedou a výměnou zkušeností z přípravy na volby do Poslanecké sněmovny,« uvedla pro Haló noviny účastnice akce Lidmila Kružíková.

Sportovec Ondráček se objevil jako první, byl srdečně přivítán a hned začal odpovídat na otázky, kterých bylo opravdu hodně. Týkaly se vystupování poslanců za KSČM ve sdělovacích prostředcích, přednostního práva ve Sněmovně. Ondráček konstatoval, že v poslední době se uskutečnilo víc mimořádných schůzí Sněmovny než řádných jednání, dotkl se i tolik diskutované nedůvěry vládě, dotazy padaly také na migranty.

»Se Zdeňkem Ondráčkem jsme se bohužel museli rozloučit, protože se zúčastnil ještě další (výše zmíněné) akce v Jičíně, ale mezitím dorazila Květa Matušovská,« doplnila Kružíková.

Předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí Erika Kohoutová Matušovskou přivítala nejen jako stávající poslankyni, ale zároveň jako vedoucí kandidátku pro podzimní volby, a ta se ujala řízení besedy. Přivítala další kandidáty – Otakara Kovaříka z Pardubic, Lenku Bělohlávkovou a Vladimíra Dosoudila z Chrudimi, Miroslava Hlavatého a Antonína Vyšohlída z okresu Ústí nad Orlicí, nezapomněla ani na místopředsedu KV KSČM Pardubice Ivana Bělohlávka.

Navázala na informace Z. Ondráčka, komunističtí poslanci budou prosazovat zvýšení důchodů o 500 Kč, hovořila o opravě komunikací, budování přivaděčů k dálnicím, vyslechla připomínky k prodeji jízdenek, k velkému zatěžování spoluobčanů při vyplňování mnohdy zbytečných tiskopisů, diskutovalo se o zahrádkářském i stavebním zákonu, o odpadech a poplatcích za ně.

Kovařík se dotkl nadnárodních korporací, podtrhl význam voleb a nutný úspěch KSČM, Dosoudil zmínil dostupné bydlení, Bělohlávková pak otázky zdravotnictví, Vyšohlíd výpočetní techniku, přidal se také Hlavatý, zejména k zahrádkářskému zákonu. »Beseda byla velice živá, bylo vidět, že kandidáti reagují na potřeby spoluobčanů, což je dobře. Dík za zdařilou akci patří OV KSČM Ústí nad Orlicí a všem obětavým členům, kteří vše zdárně zajistili ve velice krátkém čase,« uzavřela Kružíková.

Den genocidy Slovanských národů

Významná akce proběhla o víkendu také na Cínovci. Klub českého pohraničí a další vlastenecká uskupení si zde blízko slovanské lípy připomněly 80. výročí napadení Sovětského svazu nacisty a jejich fašistickými spojenci. »Připomínáme si osmdesáté výročí, kdy si 22. června německý fašismus podepsal svůj ortel. Sovětský svaz ho definitivně a za cenu obrovských obětí porazil 9. května 1945. A je důležité připomínat všem, kteří nyní volají po válce, že po 22. červnu následuje 9. květen,« připomněl na akci místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča.

Zdravici zaslal i místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, který se kvůli akci na Slovensku, pořádané k vzniku prvého organizovaného komunistického hnutí v tehdejší Československé republice, nemohl zúčastnit. »Vládní elity vzpomínají všech možných dat, ale další zcela zásadní datum jim uniká. A sice 22. červen 1941. Ano, osmdesát let uplynulo od barbarského přepadení Sovětského svazu Hitlerovským nacistickým Německem. Byl to den, kdy se země na dlouhá čtyři léta zachvěla a lačně pila lidskou krev. Buďme proto ostražití,« uvedl Grospič s tím, že není národů bez internacionalismu a nebylo by porážky nacistického Německa, ukončení holocaustu židů, poroby národů Evropy, kdyby slovanské národy a zejména Sovětský svaz nenašel obrovskou sílu a odhodlání nenechat se porobit. »Český národ patří k národům slovanským. Nikdy nemůžeme zapomenout oběti našich osvoboditelů a zejména Rudé armády. Nikdy nemůžeme zapomenout vlastenectví a odvahu příslušníků pohraniční stráže bránit svou vlast. V jednotě a vlastenectví je síla. Čest jejich památce. Nezapomeneme!« uzavřel Grospič.

(zmk)