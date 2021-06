Obec Hrušky s kostelem sv. Bartoloměje den po bouři. FOTO - Wikimedia commons

Šestou obětí dvouleté dítě

Bouře na Břeclavsku a Hodonínsku mají šestou oběť. Úmrtí dalšího člověka potvrdila mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá, podle zjištění jde o dvouleté dítě.

Majetkové škody budou podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nejméně 12 miliard korun na veřejném majetku, na soukromém mnohonásobně vyšší. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v České televizi uvedla, že dotace na škody dostanou všichni zasažení lidé bez ohledu na to, jestli byli pojištění. Stát připravuje dotace také pro podnikatele. Na Břeclavsku a Hodonínsku pokračovalo odstraňování následků tornáda. Jihomoravský kraj odpoledne požádal dobrovolníky, aby už do zasažených obcí nejezdili. Je jich tam momentálně dost, není je kde využít. Grolich také žádá občany, aby nevozili jídlo, kterého je rovněž dostatek, a často se proto musí vyhazovat.

Počet domů určených k demolici se v sobotu zvýšil na 69. Statici je všechny znovu procházejí a zjišťují, zda jsou pouze neobyvatelné, nebo představují nebezpečí pro zdraví a životy lidí. Hejtman řekl, že domů k demolici bude ale víc než 70. Obce budou podle něj dál procházet statici, aby policisté mohli označit nemovitosti, kam je nebezpečné vkročit. Kromě objektů, které označí za nebezpečné statik, však podle něj budou i případy, kdy lidé budou bourat domy, jejichž zbourání sice statik nenařídil, ale oni sami si budou chtít postavit nový. »Někteří lidé ty domy prostě začali demolovat, živelně, což je prostě problém hlavně z hlediska toho bezpečí, a částečně i formální,« řekl Grolich v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Každý den zdravotníci ošetřují zraněné při odklízení trosek. Například v hodonínské nemocnici ráno zdravotníci pečovali ještě o 23 pacientů, které tam záchranáři po bouřce přivezli. Čtyři měli těžší zranění, jsou ve stabilizovaném stavu. V sobotu ošetřili zdravotníci v nemocnici dalších 46 lidí, kteří se poranili při odstraňovaní škod, například spadli ze střechy nebo měli propíchnutou nohu hřebíkem. Mezi hospitalizovanými jsou i dobrovolníci, kteří přecenili své síly.

Hejtman řekl, že vláda bude částku na poškozený majetek žádat u unijního fondu solidarity. »Podle pravidel tam částka pro kraj musí být vyšší než 11,6 miliardy korun a my potvrzujeme, že tato výše určitě nastane. My těch 12 miliard přeskočíme,« uvedl Grolich.

Stát plánuje zasaženým lidem poskytnout dva miliony korun jako nenávratnou dotaci. Schillerová původně uvedla, že u pojištěných lidí by se měla podpora krátit o úhrady, které dostanou od pojišťoven. Později na Twitteru informaci upřesnila tak, že dotace se krátit o pojistku nebudou. U podnikatelů, kterým bouře zničila majetek, by kompenzace mohla být až 80 procent z jeho hodnoty. Prezident Miloš Zeman na CNN Prima News řekl, že stát by měl zasaženým obcím poskytnout co možná nejvyšší dotace. Se Schillerovou bude jednat v úterý.

Bouře poničily na 1200 domů, auta, ale také zeleň. Dobrovolníci s motorovými pilami už pokáceli desítky stromů. Zapojují se ale do různých činností. Někteří jen přivezli materiál, jiní zase hmotnou pomoc, někteří uklízejí sutiny, další pracují na nových střechách. Železničáři předpokládají, že od úterý omezeně obnoví provoz v první traťové koleji pro dieselové lokomotivy mezi Břeclaví a Hodonínem. Místo vlaků jezdí zatím v úseku autobusy. Bez elektřiny zůstává na Hodonínsku a Břeclavsku zůstává k 2400 domácností, v sobotu jich bylo 3000.

(cik)