Tornáda se u nás již vyskytla, ale řídce

Tornádo, které se ve čtvrtek 24. června večer táhlo od Valtic do Hodonína, za sebou zanechalo skutečnou spoušť. Část obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice během několika minut obrátilo v trosky. Co je horšího, tornádo nepřežilo šest našich občanů a na 150 jich bylo zraněno.

Integrovaný záchranný systém zafungoval podle všeho rychle a dobře, pomoc přišla i ze Slovenska, z Rakouska a z Polska. Sympatická je lidová sbírka na pomoc obětem řádění tornáda. Nedostává se zřejmě jen psychoterapeutické péče. Vyrovnat se se stavem zkázy je pro mnohé nepřekvapivě těžké. Nejen pro ty, kteří o někoho přišli nebo kteří právě splatili hypotéku a jejich dům je po řádění tornáda na odpis. Obnova začíná samozřejmě opravou poškozené technické infrastruktury (silnic, železnic, rozvodů elektřiny ad.) a ohledáním poškozených domů statiky.

Smutné je, že si na neštěstí někteří politici začali přihřívat svou předvolební polívčičku. To už snad skončilo. Je tu ale tvrzení Pirátů a Zelených: za tornádo prý může globální oteplování. Experti na počasí a klima takové tvrzení považují za hrubý zkrat. Samozřejmě, nejprve se ono ničivé tornádo musí kvalifikovaně zhodnotit. Václav Cílek upozorňuje, že tím, jak se rozrůstají naše města a vesnice, zvyšuje se i riziko, že se do nich tornádo »trefí«.

Tornáda se u nás vyskytovala, ale jen řídce. Nejstarší zaznamenal kronikář Kosmas. Smetlo tenkrát církevní svatostánek a vedle stojící selská stavení. Asi nejsilnější tornádo řádilo u slovenské horské osady Osrdlie, kde během čtvrt hodiny pokácelo lesní porost v délce přibližně pěti kilometrů a v šířce asi půl kilometru. Krátce na to, v srpnu 1996, jsem tam projížděl na kole. Smrky ležely v nekonečných řadách v délce asi pěti kilometrů od západu na východ. O střechu přišla i tamní hájovna. Lesní cesta podél místa zkázy již byla zprovozněna. Malinký větrný vír jsem přímo zažil na severním okraji Brdské hornatiny. Táhnul se asi 50 metrů ode mě, zvedal listí, které potom lítalo široko daleko.

Stran obviňování hydrometeorologů, že tornádo včas nepředpověděli a ohrožené obyvatele nevarovali, bych byl opatrný. Špatně se předvídá jev, který se vyskytuje zřídka. Ještě mnohem hůř se určuje trasa, po které se bude řítit. Případné chybné předpovědi takových a podobných pohrom vedou ke ztrátě důvěry. Varováním je i skutečnost, že správná předpověď Českého hydrometeorologického ústavu a čtyř dalších povodňových modelů o více než stoleté povodni pro Prahu v srpnu 2002 byla ignorována vedením povodí Vltavy (model jim dával pro Prahu snesitelnou dvacetiletou povodeň) a poté i pražského krizového štábu a mnoha pražských institucí, takže následná pětisetletá povodeň část Prahy těžce poničila a centrální části včas nezavřeného pražského metra zatopila.

Ne všichni občané ničených obcí se zachovali odpovědně. Řada z nich natáčela řádící živel, ač zdravý selský rozum říkal: Všeho nechat a zalézt do sklepa. Pokud už na to není čas, tak utéci do středu bytu, byť by to měl být záchod. Nebo aspoň zalézt pod stůl. Většinu škod na zdraví způsobilo rozbité sklo z oken. Stejně jako v 90. letech v chemičce Pardubice Semtín, když začal hořet střelný prach. Mnoho pracovníků chemičky tehdy obědvalo v závodní jídelně. »Hele, hoří střelný prach!« Místo aby okamžitě zalezli pod stoly, se většina vrhla k oknům a dívala se, jak střelný prach hoří a pracovníci prachárny zalézají do krytů. Otrlí se ještě smáli několika rozumným, kteří zalézali pod stoly. Následný výbuch vyvolal mohutnou tlakovou vlnu (zatřásly se domy i 20 km daleko), rozbil mimo jiné okenní skla v jídelně a střepiny skla zranily mnoho neodpovědných »čumilů«. Desítky pracovníků chemičky tak byly zraněny zbytečně střepinami rozbitého okenního skla.

V případě včasného varování bylo možné auta uklidit do garáží. Na to ale tentokrát nebyl čas. Vzduchem létaly mnohé volné položené věci. Nepříjemné byly prý zvláště trampolíny. Ano, i při tornádu se nepořádek prodraží.

