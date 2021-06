Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát pomůže formou dotace i půjčky

Stát nabídne Moravanům postiženým tornádem až pět milionů korun na obnovu jejich zničených domů. Dva miliony bude dotace, další tři miliony korun mohou lidé získat ve formě zvýhodněného úvěru. Pomoc zamíří i k firmám, získají peníze i daňové úlevy.

»Celkem to bude až pět milionů korun na opravu, demolici, výstavbu či pořízení jiné nemovitosti,« uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dotace bude až dvoumilionová. Nebude-li tato částka stačit, měl by zbytek renovace pokrýt úvěr. Ten bude na jednoprocentní úrok, až do výše tří milionů a splácet ho bude možno až třicet let. Peníze získané od pojišťoven se ale z výše úvěru odečtou, poznamenala Dostálová. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) byl s vládní akceschopností spokojen. »Moc díky za rychlou pomoc,« uvedl po jednání s vládou Grolich.

K zemi půjde podle posledních odhadů asi 70 domů. Lidé dostanou okamžitou zálohu až 500 tisíc korun, dále se budou proplácet jednotlivé faktury. Papírování by za lidi měli vyřídit mobilní týmy úředníků, kteří vyráží na místo v úterý. Nárok vznikne na základě fotodokumentace škod a čestného prohlášení postižených. Dotace budou osvobozeny od daně z příjmů.

Dostálová celkovou částku, kterou stát uvolní, odhadla až na 9 miliard, přičemž značnou část vláda chce získat z evropského fondu solidarity. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník (KDU-ČSL) informoval vládu, že škody v postižených lokalitách zatím dosahují 15 miliard korun. V humanitárních sbírkách lidé vybrali již asi 700 milionů korun.

Pochvala, ale i zmatky

Jednička kandidátky KSČM ve Zlínském kraji a poslankyně Marie Pěnčíková, která v oblasti byla bezprostředně po neštěstí, je s vládní pomocí spokojená, ale má i řadu pochybností. »Jsem ráda, že vláda poměrně rychle přišla s finanční pomocí. Myslím, že pětimilionová částka je adekvátní a dům se za ni postavit dá. Ale mně se zdá, že paradoxně peníze nejsou nyní ten hlavní problém,« řekla Haló novinám Pěnčíková. Více rozpaků v ní budí organizace pomoci. Především armáda podle ní poněkud zaspala. »Armáda podle mne na místo dorazila pozdě. My byli v Mikulčicích v sobotu a armáda tam nebyla. Pokud vím, nastoupila v neděli, což je podle mne obrovská chyba,« uvedla Pěnčíková.

Ona sama v sobotu v Mikulčicích narazila na sedmdesátiletou paní prakticky bez pomoci. »Od toho osudového čtvrtka se tam s tím potýkala v podstatě sama. Nikdo o ní do té doby nevěděl, objevili ji až v sobotu. V domě bez střechy a s vyraženými okny. Tím jsem byla docela šokovaná,« popsala svou zkušenost poslankyně KSČM.

Marie Pěnčíková.

Nelíbí se jí ani rozporuplné informace, které do veřejnosti vypouštějí různé odpovědné orgány. »Hejtman a krizový štáb hlásí do světa: dobrovolníci nejezděte, dobrovolníků je hodně. Na druhé straně na stránkách Hodonína se píše: prosíme dobrovolníky, aby přijeli. Podle mého názoru je logičtější spíše postoj Hodonína, neboť spousta dobrovolníků, co přijela v sobotu, se musela po víkendu vrátit do zaměstnání a podle mého pozorování skutečně v místě nyní nejvíce chybí lidé, ruce, stroje. Meteorologové přitom hlásí nové bouřky a lidé jsou bezradní. A s hrůzou čekají, že znovu zaprší,« řekla Pěnčíková.

Pomoc podnikatelům a zemědělcům

Podnikatelům stát v oblastech zasažených tornádem uhradí 80 až 100 procent výdajů na pořízení nového majetku. Maximální výše podpory činí jeden milion korun. Podniky budou moci navíc získat bezúročnou půjčku až 45 milionů korun, uvedl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Peníze podnikatelé získají prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Příjem žádostí o dotace a půjčky by měl začít ihned, ukončen bude 30. září.

Podporu chystají i další resorty. Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje 700 žádostí o okamžitou mimořádnou pomoc, jež může být až do výše 58 tisíc korun. Nyní je prověřuje. Ministerstvo zemědělství podpoří zemědělce, potravináře nebo lesníky poškozené tornádem až 1,5 miliardy Kč. Ministerstvo využije program, který již v minulosti použilo při suchu nebo jarních mrazech. Kompenzace budou moci dosáhnout až 100 procent skutečných škod. »Můžeme tak zemědělcům kompenzovat například škody na polích, v sadech, vinicích, lesích, zvířatech, budovách i zařízení. Chceme, aby se peníze dostaly k zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům i výrobcům potravin postiženým katastrofou co nejdříve,« řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle předběžného šetření v místě katastrofy byly výrazně poškozeny porosty trvalých kultur – zejména chmelnic, vinic a ovocných sadů, společně s výraznými škodami na porostech zeleniny. Uhynula také hospodářská zvířata a byly zničeny výrobní haly.

Jihomoravský kraj obdrží také dotaci až 20 milionů korun z navýšené vládní rozpočtové rezervy na pokrytí prvotních nákladů na likvidaci následků tornáda, informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Daňové úlevy

Občané a firmy v postižené oblasti získají podle Schillerové daňové úlevy. Posunou se jim lhůty pro zaplacení daně z příjmů, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby daně z přidané hodnoty. Promine se jim záloha na silniční daň splatná k 15. červenci.

Splatnost daně z příjmů fyzických i právnických osob se posune z konce června do konce srpna. Podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za květen se prodlouží o měsíc.

Tzv. generální pardon se bude automaticky vztahovat na podnikatele a firmy, které mají sídlo nebo pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Sídlo a bydliště dokládat nemusejí, případný převažující výkon činnosti doloží jen oznámením. Občané a firmy, kteří byli zasaženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně.

Finanční správa bude zároveň přednostně vyřizovat případné individuální žádosti tornádem zasažených podnikatelů o snižování záloh daně a s tím související vracení záloh v červnu, které už dříve zaplatili.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že vláda kývla i na vyslání mobilního týmu zdravotníků, který poskytuje na místě péči poraněným a postiženým. »Současné síly na místě už nestačí,« vysvětlil Vojtěch.

Zasedání vlády bylo specifické, jeho první část se konala v Hrzánském paláci, a poté ministři zamířili na pracovní oběd s prezidentem republiky do zámku v Lánech. Prezident se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zajímal o formu pomoci postiženým a podpořil vládní řešení.

Bouřky ve čtvrtek večer zničily 1200 domů, ale také domov seniorů nebo školy. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Způsobily miliardové škody na majetku kraje i lidí. Vyžádaly si šest lidských životů a desítky zraněných.

(ste)