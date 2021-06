Paní Richterová není návrhem na přidání důchodcům nadšena

Z televizních obrazovek jsme se dozvěděli, že ministryně Maláčová bude prosazovat od ledna přilepšení pro důchodce nad limit stanovený zákonem. Jde jistě o předvolební tah, ale měli bychom ho uvítat. Velká část důchodců skutečně žije na úrovni chudoby a část z nich, ti, kteří už nemohou se o sebe postarat, je odkázána na »domovy důchodců«, tedy i »domy s rozšířenou pečovatelskou péčí«. Jenže je tu problém. Cena za pobyt v takových zařízeních, především v těch v soukromých rukou, neumožňuje většině z nich, aby do nich mohla být přijata, tedy pokud by se do nich vůbec dostala. A těch domovů seniorů, které by byly i finančně přístupné, je málo, nebo vůbec nejsou. Zlatý socialismus, řekli byste. Ale ten je již více než třicet let minulostí a prý bychom si měli vážit toho, že žijeme v nejšťastnější době našich národních dějin. Žijeme opravdu? Jak kdo. Ta většina z nás - a týká se to zvláště důchodců - nikoli.

Česká televize v návaznosti na návrh se v prvém okamžiku obrátila na poslankyni Richterovou, která výše zmíněný návrh zpolemizovala. Prý, řekla, současná vláda nás tak zadlužila, že to bude těžké rozhodnutí. Naznačila tak, že Piráti se Starosty se s ním neztotožňují a je otázkou, zda pro návrh budou vůbec hlasovat. Mají jiné priority, kam nasypat peníze, pokud se dostanou k moci. Že později návrh neblokovali, je jiná otázka. Je však před volbami a ztráta hlasů důchodců by mohla silně ovlivnit výsledek voleb.

Nechci se ovšem zabývat programem pirátsko-starostovské koalice, jejími prioritami. Jde mně jen o to, že zmíněné strany si již vybraly i kandidáty na ministry. Paní Richterová má nahradit ministryni Maláčovou, tedy obhospodařovat »práci a sociální věci«. Jak, pokud se tak stane, bude v resortu postupovat, je zřejmé i ze zmíněného vyjádření. Pokud by se skutečně tou ministryní stala, pak především důchodce bůh chraň.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice