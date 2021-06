Afropivo

Po několika letech jsem se setkal se svým dávným kamarádem. Dali jsme si společně pivečko a jen tak jsme klábosili. Znáte to, trošku fotbalu a hokeje, trošku ženy, malinko manželky a pak ta politika.

Známe se už tak dlouho, že ani nemusíme doříci větu a už víme, jaké je resumé. I proto mě dost překvapilo, že jsem stran politických názorů hovořil spíše s nějakým temným radikálem, podotýkám, že vždy byl spíše takový volnomyšlenkář a pacifista. Prostě jsme si vždy rozuměli, a to i v celku kontroverzních názorech na rasismus a homofobii. Musím říci, že zprvu jsem ho v jeho radikalismu brzdil, ale po vyřčení zcela prokazatelných argumentů, ač nerad, jsem mu prostě musel dát za pravdu.

Ta pravda je, že kdo nesouhlasí se světonázorem na chudáky zločince, které policie většinou donucovacími prostředky přiměje k respektování práva, je okamžitě škatulkován na rasistu. Komu se nelíbí deviantní pochody zvrácených, do kůže oděných a s obojky na krku křepčících duhových ubožáků, je rád jenom za stigma homofoba. Stejně jako maďarský premiér Orbán, který brání lidskou přirozenost tím, že nechce v rámci diverzity školství nechat děti na pospas deviantnímu světonázorovému moudru a nechce mezi dětmi šíření obsahu zobrazujícího homosexualitu. Jednoho dne, až ty děti tomu dorostou, tak se o tom dozvědí samy a budou na to mít svůj názor. Možná se připojí, a možná ne. Každopádně motat hlavinky dětí v raném věku homosexualitou je deviace sama o sobě.

Prostě jsem musel jen souhlasit, při reklamě na jistý e-shop. Nebudu to Zalando jmenovat, ale ani mně se nelíbí vysvětlovat své dceři, že muž v reklamě na podpatcích to v hlavě nemá v pořádku a že ten pán na Prague Pride v koženém, co měl propíchaný jazyk a druhého pána na vodítku, je jen deviant. Myslím, že tohle očím dětí nepřísluší a hanba všem, co to schvalují. Bohužel je pravdou, že nejenom schvalují, ale naše děti to i učí.

Našim preferenčním volebním lídrům vadí kapela Ortel, prý texty jejich písní jsou hraniční. Nebudu říkat, nezlobte se na mě, klidně se na mě zlobte, ale nevadí jim vymazat z občanek, jestli jste muž nebo žena, nevadí jim procházka deviantní duševní spodiny Prahou, při které je záhodno dětem zakrývat oči. Nevadí jim neustále médii propíraný zákrok na zfetovaného zločince, co překročil zákon. Nechtěl bych být policistou v této BLM době. Jednou se nechci bát o svou bezpečnost jenom proto, že se policie bude bát někoho zpacifikovat, aby byl zákrok dostatečně košer.

Víte, nejsem takový radikál, jako můj kamarád, a mezi gayi, lesbami a pracujícími cikány mám mnoho přátel, ale přátel takových, co touto duševní spodinou, která se promenáduje občas Prahou nebo nedodržuje zákony, opovrhuje.

Byl jsem rád na pivku, byl jsem rád, že si ještě můžu říci o ČERNÉ pivo (afropivo by mi nechutnalo), že jsem viděl kámoše po dlouhé době, ale jsem na rozpacích z té politické debaty. Jediné, co si z toho mohu odnést, je to, že přemrštěnou a neoprávněnou podporou zločinců a deviantních menšin se spíš než k toleranci dostaneme k radikalizaci a afropivu.

Pavel JÁCHYM