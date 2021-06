Ilustrační FOTO - Pixabay

Vakcína odnese chorobu, ale hlad zůstane

Turecko má za sebou, stejně jako řada zemí ve světě, snad všechno, od epidemiologických zákazů vycházení přes různá uvolnění až k úplné uzávěře. Tu Turecko vyhlásilo na počátku ramadánu 29. dubna, trvala do 17. května. Ve skutečnosti pokračuje, dál platí noční zákaz vycházení, také nedělní zavírání obchodů, píše server Axios.

Uzávěra však měla tolik výjimek, že se týkala jen poloviny obyvatel. Zato citelně. Do práce dál chodili státní zaměstnanci, lidé pracující v provozech důležitých pro chod státu a také zaměstnanci turistického průmyslu. Jako obsluha v hotelech, na koupalištích, také v památkových objektech, tak třeba zaměstnanci velkých obchodních domů, kam chodí turisté nakupovat suvenýry. Na turisty samotné se uzávěra vůbec nevztahovala. Bylo možné třeba sledovat, jak se na plážích sluní a chodí do moře koupat, přítomná policie však číhala na ty domorodce, kteří se přišli osvěžit mořskou vodou, a vyháněla je z ní. Mají přece být doma…

Pohroma

Pro polovinu Turků byla uzávěra pohromou. Třeba Murat, který obvykle prodává kiwi a ramadán je pro něj vrcholem sezóny, jen vztekle procedil, že ať se děje cokoli, postihne to jen chudé. Má doma pět dětí a nesmí pracovat, nic nevydělá. Není to jen jeho problém, lidé nadávají, že téměř všechny státy světa se o lidi starají mimořádnými dávkami, turecká vláda ovšem nic takového nenabídla. Jen vloni, v počátcích pandemie, dala soukromníkům dvakrát malou výpomoc, v případě Jildize to bylo 60 a 85 dolarů, které prý nestačily ani na zaplacení nájmu z jeho obchodu. Od té doby nic. Jildiz proto pokoutně prodává své zboží. Prý jen velmi dobrým známým, přestupuje platná opatření hned dvakrát. Jednak že vůbec prodává, jednak proto, že obchoduje s alkoholem. To je zakázáno samostatným vládním výnosem. Pokuta činí 3600 dolarů, pro Jildize ohromná suma. Riskuje, protože jinak by neměl vůbec žádné peníze.

Roste chudoba

Turecko prochází od roku 2018 ekonomickou krizí. Zpočátku znamenala inflaci ve výši 15 %, ale vloni, a hlavně letos, znatelně zrychlila. Letos od jara stojí ovoce, zelenina, vejce, mléko a máslo o 27 % víc než vloni na podzim. Podle nejnovějších údajů Světové banky žilo v roce 2019 pod oficiální úrovní chudoby 10,2 milionů Turků, letos už 12,2 milionů. Ramadánová uzávěra, při které lidé v podstatě nesměli z domu, připravila další obyvatele o poslední našetřené peníze, začíná se rozmáhat hlad. Vláda zareagovala tím, že nechala chudým lidem rozdat brambory a cibuli. Ale jen jednorázově.

Vláda slibuje řešení očkováním. To ale také řadě lidí nedává naději. Nikdo neví, jak vlastně probíhá. Záměrem vlády prý bylo dát při vakcinaci přednost rizikovým skupinám, ale současně se mělo očkování rozběhnout po profesních skupinách. U několika se tak stalo – u zdravotníků, policistů, vojáků, státních úředníků, a především zaměstnanců turistického sektoru. Ti jsou očkováni přednostně, vláda považuje turismus za strategické odvětví. Jistě právem, do státní pokladny přináší 10 miliard dolarů ročně.

Lidem se ale nelíbí, že péče o turismus se uskutečňuje na úkor jejich klesající životní úrovně oslabené pandemií. Žádají státní podporu. Přidala se k nim největší opoziční strana Republikánská lidová fronta. Po vládě požaduje příspěvek pro každou rodinu ve výši 240 dolarů, také zaplacení nájemného a účtů za elektřinu a vodu v domácnostech. Považuje to za první pomoc, aby se rodiny vyhrabaly z nejhoršího. V parlamentu hodlá rozvinout širokou kampaň s cílem mnohem vyšší podpory rodin, alespoň ve výši 500 dolarů.

Bude dobrá sezona?

Otázka zní, zda na to vláda v ekonomické krizi má. Turistická sezona, která vloni vyhořela, se rozbíhá, ale zdaleka ne žádaným tempem. Nejvíce turistů jezdívá z Ruska, jehož vláda letos v dubnu zakázala turistické lety do Turecka. K jejich obnovení se nemá, v samotném Rusku se epidemiologická situace zhoršuje s nástupem indické mutace delta. Panují obavy, že tato mutace dorazí i do Turecka. To odrazuje další velkou skupinu turistů, Němce. Přesněji řečeno Němce rodem i Němce s tureckými kořeny, kteří rádi jezdí na dovolenou do bývalé domoviny. Letos vyčkávají.

Hrozí hladomor

Podle představitele Republikánské lidové fonty Gursela Tekina se situace horší každým dnem a na podzim, nejpozději v zimě, hrozí v Erdoganově Turecku hladomor. Podle Tekina vakcíny nakonec mohou zahnat pandemii, ale nezaženou hlad. Ten začíná být stále zřetelnější.

(pe)