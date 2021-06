Ilustrační FOTO - Pixabay

Spolu s materiály podraží i celé stavby

Stavebním firmám orientujícím se na silniční infrastrukturu začíná chybět materiál, a navíc výrazně zdražuje. Ceny zakázek zatím nerostou, ale podle investorů i dodavatelských firem se určitě zvýší.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla je velkým problémem třeba nedostatek kameniva a oceli, nedostává se jich na betonáže a svodidla. »To je třeba řešit, protože to může být ještě větší problém než chybějící lidský potenciál, tedy projektanti, inženýři a technický dozor,« řekl Mátl.

»Kilogram ocelové výztuže do betonu stál loni na podzim 18 korun a dnes 32 Kč. A máme většinou garanci množství jen na 12 hodin. A také sami železáři tvrdí, že objednají dvě tuny, a dojde jim 300 kilo,« řekl Zdeněk Pilík, generální ředitel plzeňské stavební firmy Berger Bohemia zaměřující se právě na stavby silnic a dálnic. Podle něj zdražuje veškerá ocel od válcovaných profilů po plechy, výrazně i plasty, které na trhu chybějí. Kameniva je nedostatek jen u speciálních sort.

»Od dodavatelů západního okruhu už víme, že není betonářská ocel a její cena šla raketově nahoru. Ocel, kamenivo, výrobky z plastů šly nahoru,« řekl provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma. Západní okruh je největší novodobá silniční stavba v Plzni. Šíma čeká i zdražení cementu. Zvýšení cen se podle něj neprojevuje u zakázek, na něž byly uzavřeny smlouvy loni nebo začátkem letošního roku. »Ale kontrakty, které se budou uzavírat teď, tak tam se to už samozřejmě promítne. A dodavatel si tam dá asi ještě něco navíc, protože ceny některých materiálů letí ze dne na den,« dodal Šíma.

Pilík odhaduje, že nové projekty zdraží až o 30 procent. »Nejdeme do některých zakázek, u nichž investor nechce slyšet o poskytnutí garance toho, že pokud by došlo k pohybu ceny, tak se na tom bude podílet. Nejsme schopni nést kompletní riziko, když vůbec nevíme, jak to nakonec dopadne,« vysvětlil.

»Je problém, že teď není ocel, a navíc proti loňsku zdražuje o 40 až 50 %. Na stavbu jednoho mostu v kraji se nám ji nepodařilo sehnat v kvalitě podle projektu. Po dohodě s projektantem jsme kvalitu snížili a dáme větší profil, ale stejně ji těžko sháníme,« uvedl náměstek plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Globálně podle něj lze říct, že zdražují materiály pro stavby, které do budoucna také podraží.

Podle Blabola problémy s ocelí zapříčinila koronavirové krize, kdy hutě stály a teď materiál chybí. »A na stavebním trhu je přetlak velkých akcí. Takže v Evropě je velká poptávka po oceli, která není vyrobená,« uvedl.

Stavitelům dochází rovněž tepelná izolace, minerální i polystyrén, ale také hydroizolace. Nedostatek plastů podle silničářů způsobilo vyhoření velké holandské továrny. Evropa tak musí materiál odebírat z Číny a USA. Problém je, když z Číny nedorazí několik lodí.

Podle Blabola musí zhotovitelé objednávat materiál mnohem dřív. Musí kalkulovat dopředu a více plánovat, aby se k materiálu dostali a stavby se nezdržovaly, řekl.

»Čekám na to, jaké dostaneme nabídky třeba na obchvat Klatov, jestli už to dodavatelé zohlední v nabídkách,« uvedl Mátl. Obchvat Klatov v Plzeňském kraji má stát 1,5 miliardy Kč. Blabol čeká, že tam už se růst cen promítne.

