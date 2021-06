Senátorská »Analýza« účtuje s »ideovým diverzantem« Zemanem

Požádali jsme ústavního právníka JUDr. PhDr. Jaroslava Kubu, CSc., aby se pro náš list vyjádřil k interpretaci ústavní materie, obsažené v senátní Analýze jednání a činů Miloše Zemana v úřadu prezidenta republiky z 2. června 2021. Jeho hodnocení přetiskujeme v plném znění:

»Analýza« přináší asi 12 tezí, k nimž dospěla svébytným výkladem Ústavy. Dovoluji si proto upozornit na autentický obsah toho, co účelově vykládá, neboť dospívá k alarmujícímu závěru, že Ústava ČR není »hodnotově neutrální«, nýbrž prý straní hodnotám de facto politického charakteru, v jejichž intencích mají ústavní činitelé vykonávat svoje pravomoci.

Opírá se o účelové komentáře Ústavy, a vlastní obsah »Analýzou« naznačených »hodnot« vyvozuje z blíže nespecifikovaných interesů EU a NATO. Zřejmě v duchu odporu proti komunismu, jak to dokazuje odkaz na »Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu« (zák. č. 198/1993 Sb.). Režimu doposud nevykořeněného v »komunistické Číně« a údajně i v oligo-kapitalistickém Rusku…

Pokud hlava státu nebude vykonávat své pravomoci ve smyslu naznačené »hodnotové orientace« bok po boku s dalšími ústavními funkcionáři, je akutní povinností Senátu ji k tomu přimět. A nebude-li schopna kýžené nápravy, pak takového »ideového diverzanta« nutno zbavit úřadu… Takže »hodnotová orientace« se v podání autorů »Analýzy« svojí podstatou více než přibližuje »výlučné ideologii«.

Prezentovanou interpretaci Ústavy nota bene ústavním činitelem shledávám v rozporu s čl. 9, odst. 3 Ústavy, zakazujícím i její výklad způsobem, jež by »odstraňoval či ohrožoval základy demokratického státu«. Neboť Listina v čl. 2, odst. 1 stanoví, že »stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii«!

Chce-li někdo přesto trvat na tom, že Ústava ČR není hodnotově neutrální, budiž. Ale platí to jen v rámci tzv. ústavního pořádku, v němž de facto »nadústavní« hodnotou jsou »lidská a občanská práva«. Což znamená, že její obsah může být hodnotově závislý pouze na obsahu Listiny základních práv a svobod.

Tuto logiku vztahu »univerzálních nadčasových a nadústavních práv« k soupisům »státněmocenských orgánů a jejich pravomocí«, nazývaných ústavy, založila už roku 1789 francouzská revoluce. Když si zástupci lidu prosadili, že až po jimi přijaté Deklaraci práv člověka a občana bude přijata Ústava. Aby zřizovala státní orgány a jejich pravomoci jen kvůli prosazování a ochraně práv v ní zakotvených, nikoli politických či jiných mocenských zájmů (srov. Jaroslav Kuba, Filosofie lidských práv a právo, II. vydání, ZČU Plzeň, 1999).

Z »Analýzy« tak nepřípustně vyplývá, že se Ústava neobejde bez ztotožnění s ideologickými »hodnotami«. Což lze pak srovnat s Ústavou z roku 1960, která ideologické hodnoty »napřímo« zakotvila. Ironicky vzato, nesní »Analýza« o zakotvení vedoucí role jedné politické strany a její ideologie (srov. s čl. 6 a čl. 16 Ústavy z roku 1960)? Nezhlédla se také v čl. 43, odst. 1 »komunistické ústavy«, zakládajícím odpovědnost prezidenta parlamentu, jestliže by podle ní měla hlava státu »bok po boku« poslušně opakovat názory mj. členů parlamentu, zřejmě především autorů »Analýzy«?

Třiačtyřicetistránkový text se vyhýbá připomenutí bazálních znaků ústavního postavení hlavy státu. Počínaje čl. 54, odst. 1, 3 Ústavy – »prezident je hlavou státu a z výkonu své funkce není odpovědný«. Upozorňuji, v tomto vymezení je zároveň i nepřímo vyjádřen smysl suverenity státu. Jak navenek, tak »dovnitř«, tj. vůči dalším »mocem« ve státě. Troufla by si pak »Analýza« tvrdit, že prezident si »není vědom svých mocenských omezení«?

Samozřejmě, kvůli dělbě moci prezident »není z výkonu své funkce odpovědný« k dalším orgánům – moci výkonné, zákonodárné a soudní. Avšak nikoli ke »všemu lidu«, v jehož zájmu musí zastávat svůj úřad, jak mu to ukládá slib v čl. 59, odst. 2 Ústavy.

Důrazně připomínám, jen lid a jeho zájem, pokud mu bude v souladu s čl. 2, odst. 2 Ústavy konečně dovoleno ho vyjádřit v ústavním referendu, je ve smyslu čl. 2, odst. 1 Ústavy zdrojem veškeré státní moci. Nejsou to ideologické »hodnoty« – jednou bílé, podruhé černé – kterým by měl svůj zájem podřizovat.

Lid si podle čl. 54, odst. 2 Ústavy prezidenta vybírá v přímých volbách. Senátor podepsaný pod »Analýzou« získal ve volbách téměř 15 tisíc hlasů. Nepochybně souznějících s jeho vyhraněnou orientací. Kdežto prezident téměř 2,9 milionu hlasů občanů. Z tohoto počtu lze dovodit, že občanů, zastávajících názory »odleva doprava«, jež od něj očekávají, že se nebude ztotožňovat jen s názorem jedné politické strany, která momentálně ovládá vládu a parlament. Ale že bude jejich jakýmsi »ombudsmanem« dávajícím přednost pravdě »padni komu padni«, a kterou jim také otevřeně sdělí. Čili že bude nezávislým a suverénním, což ostatně koresponduje s vymezením státu, jaký Ústava v čl. 1, odst. 1 vymezuje za »svrchovaný«.

To jest stát, jenž má svobodu jak uzavírat, tak i vypovídat závazky, ukáže-li se, že nejsou v zájmu lidu. Ústavní definice českého státu je tudíž mnohem širší, než na kterou ji »Analýza« redukuje. Pak by skutečně sama o sobě z republiky činila pouhou »firmu« obdařenou mocí státu, jež by v rozporu s čl. 2, odst. 3 Ústavy nesloužila všem občanům, ale spíše jen zahraničním společnostem, s nimiž uzavřela všelijaké kontrakty.

»Analýza« z naznačených dezinterpretací vyvozuje důvod pro postup podle čl. 66 Ústavy, jež vede k »uvolnění« křesla prezidenta. K tomu lze ironicky dodat, že kdyby Senát ještě »přemluvil« Sněmovnu, aby se rozpustila, tak výkon prezidentské funkce by přešel na jeho předsedu…

Nelze opomenout i jednu ze zásadních výtek »Analýzy« na adresu prezidenta – že je zastáncem zrušení Senátu. Vzhledem k tomu, že se »Analýza« dovolává zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, připomínám, že byl přijat shromážděním, které nepřipustilo faktickou existenci, a tudíž fungování Senátu. Neboli jeho »naplnění«, jak se tehdy eufemisticky říkalo. Odkazuji na můj příspěvek ve sborníku z roku 2020 Právo v měnícím se světě, editovaný prof. Gerlochem, a nazvaný Morálně-politické stanovisko nebo pseudorevoluční akt?. Připomínám, že mezi 1. 1. 1993 až 6. 6. 1996 se ČNR fakticky transformovala v »Parlament«. De facto ve »Sněmovnu«, v níž měla ODS 76 členů, zatímco Levý blok 36. V Senátu by zasedli poslanci zvolení v červnu 1992 do Federálního shromáždění. Mezi nimi za Levý blok z exilu v USA vrátivší se prof. Sviták, který v roce 1968 založil KAN, či doc. Valenčík, dr. Ransdorf a řada osobností, jež neměly zájem na deetatizaci a privatizaci, jak ji prosazovala ODS. Jejíž provedení z jedné třetiny později sám jeden z jejích aktérů, Tomáš Ježek, označil za nezákonné (srov. Jaroslav Kuba, Kontinuita a diskontinuita v ústavním vývoji – možnost třetí cesty?, in Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, ed. Prof. Aleš Gerloch, 2018). Takže zák. č. 198/1993 Sb. byl přijat bez legislativní oponentury neexistujícího Senátu. Ústavní soud ČR ho v »revoluční atmosféře doby« označil za »morálně-politické stanovisko českého Parlamentu«. Aniž by zkoumal, zda tento orgán existuje a koná v souladu s Ústavou z 1. 1. 1993. Aniž by konstatoval notorietu, že formou pro vyjádření pomíjivých názorů politické většiny v parlamentu jsou »usnesení, prohlášení« apod. Nikoli zákon! Neboť to je mocenský instrument s odstrašujícím, potažmo donucujícím efektem. Což se v daném případě projevilo vytvořením jakéhosi »morálního zločinu«, jenž tkví v tom, že se Čechoslováci nepostavili na odpor. A to ČSSR, kterou v roce 1988 Statistical Abstract of the United States zařadil v HDP na 12. místo ve světě, tj. i před Británii či Itálii.

Nejde však jen o »pouhou« formu projevu členů parlamentu. Ve výše zmíněné stati Morálně-politické stanovisko nebo pseudorevoluční akt? uvádím: »Podle… tvrzení (doc. Ježka) jedna třetina privatizátorů nelegálně participovala na ‚majetkovém převratu‘. Nebyl zdrojem obav těchto privatizátorů ‚československý lid‘? Vždyť ten po několik generací vytvářel onen ‚privatizovaný‘ majetek státu. Vždyť i ústava Ancien régime v čl. 8, odst. 1 konstatovala, že ‚státní vlastnictví je vlastnictvím všeho lidu‘.«

Lze vyloučit, že by jejich zástupci v parlamentu i za cenu zneužití zákona neobhajovali majetkový převrat proběhnuvší z jedné třetiny nezákonně? Povšimněme si, co je napsáno úvodem »první části zákona«: »Parlament… prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona… (v němž) konstatuje, že… v naší zemi v letech 1948-1989…(docházelo)… k hospodářskému úpadku nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva…«.

Ze zatracení nacionalizace, mj. počaté v roce 1945, a podobně realizované za »čtvrté republiky« ve Francii, pak autoři »morálně-politického stanoviska parlamentu«, v reálu jen většina, jejímž jádrem bylo šestasedmdesát poslanců ODS, vyvozuje zavrženíhodný úpadek »společenské nadstavby«… Můžeme se tázat – neplnil »antikomunistický zákon« pojistku proti návratu k poměrům před »deetatizací a privatizací«, jak to ve stejném období doporučoval Jelcinovi architekt šokové terapie v Rusku Jeffrey Sachs? (srov. Jaroslav Kuba, Podezření: druhý Mnichov?, Praha, 2020).

Závěrem mám pro autory »Analýzy«, kteří osnují s »ideovým diverzantem« ing. Zemanem pořádat jakýsi »koncil«, návrh. Nechť mu za polehčující okolnost přičtou, že v Listopadu fanatizoval dav na Letné tvrzením, že ČSSR je snad až na 76. místě za Nepálem…

Jaroslav KUBA