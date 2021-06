Socialistická starostka v Buffalu

Buffalo bude mít s nejvyšší pravděpodobností jako první velké americké město od 60. let 20. století starostku, jež se označuje za socialistku. India Waltonová překvapivě vyhrála v demokratických primárkách a vzhledem ke stabilní převaze demokratů ve městě nejspíš ovládne i volby starosty plánované na leden.

Waltonová přitom porazila dlouholetého starostu Byrona Browna, který je významnou postavou demokratů ve státu New York. Waltonová pracuje jako zdravotní sestra a dlouhodobě se věnuje práci v místní komunitě. Kandidovala s podporou Amerických demokratických socialistů (DSA), což je největší organizace hlásící se k socialismu v USA. Podporu jí vyslovila rovněž Strana pracujících rodin (WFP), která se snaží posilovat kandidáty s progresivními postoji.

USA uvidí…

Brown, který Buffalo vede od roku 2005 a je blízkým spojencem guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, stále neuznal porážku a tvrdí, že se musí počkat na sečtení všech korespondenčních hlasů. Americká média však považují jeho šance na otočení výsledku za velmi nepravděpodobné. Waltonová proto již slaví vítězství a prohlásila, že její vstup do úřadu bude rezonovat celými Spojenými státy americkými. »Ukáže to, že progresivní platforma, která řadí lidi nad zisky, je jak životaschopná, tak nutná,« řekla novinářům. »Příliš dlouho jsme byli svědky toho, že naše město pracovalo pro politiky, developery, pro policejní odbory, a ne pro obyčejné pracující rodiny. V našem městě bude mít každý svůj hlas,« uvedla Waltonová.

Programové priority

Mezi programové priority osmatřicetileté kandidátky patří ustavení Buffala jako takzvaného azylového města, které poskytuje ochranu migrantům před federálními úřady. Hodlá rovněž posílit sociální ochranu lidí žijících v nájmu, navýšit objem financí pro místní veřejné školy a přesunout část rozpočtu policie na sociální a preventivní programy, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost a snížit kriminalitu mezi mladými lidmi.

