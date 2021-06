Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vary zahájí Zátopek

Zahajovacím filmem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude 20. srpna světová premiéra filmu Davida Ondříčka Zátopek. V životopisném dramatu o čtyřnásobném olympijském vítězi se v titulní roli objeví Václav Neužil.

Letošní ročník festivalu se uskuteční 20. až 28. srpna. Ve dvou soutěžních sekcích – Hlavní soutěž a Na východ od Západu – a nesoutěžním programu Zvláštní uvedení nabídne 32 premiér.

Organizátoři festivalu zatím neinformovali o případných hostech. Vše komplikuje koronavirus. »Člověk míní a bůh mění. Každých čtrnáct dnů se objeví nějaká nová informace, letošní hosté se budou rozhodovat na poslední chvíli podle toho, jak se bude situace vyvíjet. My uděláme všechno pro to, aby přijížděli do bezpečné zóny. Budeme respektovat všechny dané podmínky,« řekl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Letošní karlovarský festival je prvním ročníkem, kdy se obě soutěžní sekce vedle hraných snímků otevírají i filmům dokumentárním. V loňském roce se festival kvůli pandemii koronaviru nekonal.

Dlouhodobý zájem karlovarského festivalu o filmovou historii se letos projeví v Poctě The Film Foundation. Nezisková organizace, u jejíhož vzniku stál před jednatřiceti lety klasik americké kinematografie Martin Scorsese, je jedním z klíčových hráčů v ochraně a zachování filmového dědictví. Na plátnech karlovarských kin se objeví desítka jedinečných snímků natočených mezi 30. a 90. lety minulého století a přibližujících kinematografie USA, Pobřeží slonoviny, Srí Lanky, Mexika, Tchaj-wanu a Maroka.

V hlavní soutěži se mimo jiné objeví premiéra snímku Atlas ptáků slovinského režiséra tvořícího v České republice Olma Omerzua s Miroslavem Donutilem v hlavní roli nebo světová premiéra jednozáběrového filmu Bod varu britského režiséra Philipa Barantiniho. Soutěž Na východ od Západu nabídne česko-polskou absurdní komedii Blízcí režiséra Grzegorze Jaroszuka nebo premiéru dramatu Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý.

Další část programu, nesoutěžní výběr nejvýraznějších snímků z let 2020 a 2021, představí dramaturgický tým festivalu dva týdny před zahájením jeho 55. ročníku.

Festival dříve hospodařil s ročním rozpočtem zhruba 130 milionů korun. Při posledním řádném ročníku v roce 2019 ke státní dotaci 30 milionů z veřejných zdrojů dostal ještě po osmi milionech od kraje a města. Loni město dalo festivalu 2,5 milionu korun a kraj 1,5 milionu korun. Loni festival nahradila v termínu akce čtyřdenní přehlídka filmů v českých kinech napříč republikou, zamýšlená podzimní překlenovací přehlídka se navzdory plánům neuskutečnila vůbec.

(ste)