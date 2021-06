Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš: Epidemie COVID-19 neskončila

Epidemie COVID-19 v České republice podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ještě neskončila. Její vývoj v Praze v současnosti nevypadá příznivě. Situací se bude zítra zabývat vláda. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhne, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou museli kvůli prokázání bezinfekčnosti předložit i negativní test.

Denní pokles potvrzených případů koronaviru se podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví v ČR zastavil. V pondělí testy odhalily 157 pozitivních, o 39 víc než před týdnem. Počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 000 obyvatel stoupl na 6,8 z předchozích 6,5. Nejvyšší je tato hodnota v Praze, a to 19 nakažených na 100 000 obyvatel, stoupla z počtu 17.

»Covid neskončil, mimochodem ty čísla v Praze nevypadají vůbec dobře,« řekl premiér novinářům v pražském Karolinu. »Musíme bojovat dál, musíme očkovat a chránit se před jinými zeměmi, kde přicházejí mutace,« dodal. Později na tiskové konferenci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady doplnil, že se kvůli tomu ve čtvrtek mimořádně sejde vláda. »Budeme řešit některé země, kde covid je znovu velké téma,« informoval Babiš.

Na zítřejším jednání vlády bude Vojtěch navrhovat, aby kvůli šíření delta mutace koronaviru lidé očkovaní jen jednou dávkou museli kvůli prokázání bezinfekčnosti předložit i negativní test. Předložit ho v zaměstnání budou muset také lidé, kteří se budou vracet z dovolené. »Bude se to týkat veškerých dovolených. Všichni upozorňují, že existuje reálné riziko vzedmutí pandemie, zejména kvůli delta mutaci, jejíž reprodukční číslo je osm,« řekl ministr novinářům. Změny začnou platit zřejmě v následujícím týdnu.

Vojtěch připomněl, že proti delta mutaci je účinnost vakcín asi 33 procent. Plná ochrana podle odborníků nastupuje až dva týdny po očkování. Dokazují to i data o nákazách po očkování.

Vláda by měla vystupovat jednotně

Obezřetnost je namístě také podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové. »Protože nastává doba dovolených a prázdnin, lidé více cestují a vzhledem k situaci nejen po České republice, ale i po zahraničí. Tak vzniká větší nebezpečí toho, že může dojít k rozšíření epidemie nebo k zavlečení některé mutace z ciziny,« řekla našemu listu. Vzhledem k tomu, že zatím není dokončeno očkování, a navíc není jisté, zda dokáže ochránit před všemi mutacemi, je podle ní důležité, aby lidé dodržovali všechna opatření. »Není ještě doba na to, aby se úplně všechno pozastavilo a aby se už dál netrvalo na tom, že musí pokračovat očkování, testování a také sekvenování vzorků tak, aby se dalo zabránit případnému šíření epidemie. Je doba na to, abychom si oddechli, ale není doba na to, abychom to všechno hodili za hlavu,« uvedla Marková. Zároveň je ráda, že jak premiér, tak ministr nepodléhají tlaku na úplné rozvolnění opatření.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Nyní je podle Markové důležité, aby vláda vystupovala jednotně. »Je před volbami, vláda je tvořena dvěma politickými subjekty a je třeba, aby si jeden nebo druhý nenahrával nějaké populistické politické body. Protože jedna z věcí, která byla vždy špatně, byl nejednotný postup politiků a odborníků, politici často volili populistické varianty, které se potom vymstily. Je třeba, aby si sladili noty a postupovali jednotně,« dodala stínová ministryně.

Opatření byla potřeba

Problematikou šíření mutací COVID-19 by se měla zabývat také Sněmovna na schůzi, která začíná příští týden. Zařazení tohoto bodu chce navrhnout koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Kabinet by měl zveřejnit mapu, které laboratoře pracují na analýzách, jaká mutace koronaviru nakazila konkrétní pozitivně testované lidi.

Koalice Spolu také chce, aby Vojtěch informoval, zda a jak plánuje využívat v létě pro boj s epidemií pandemický zákon. Pokud budou plány přesvědčivé, nebude Spolu usilovat o ukončení pandemického stavu, v opačném případě jeho zrušení navrhne.

Soudy v posledních týdnech u řady opatření konstatovaly, že je ministerstvo vyhlásilo nezákonně. Výtky měly především k tomu, že úřad svá opatření nedostatečně zdůvodňoval.

Marková v této souvislosti upozornila, že opatření byla připravována pod určitým tlakem situace, která nebyla jednoduchá a je možné, že někde nedošlo k správnému odůvodnění. »Nikdo nezpochybnil fakt, že opatření byla potřeba. Je napadána forma, jakou to bylo uděláno. Zatím jsem ale od nikoho neslyšela, ani od právníků ani od opozice, jak by to mělo být odůvodněno, aby to bylo správně, aby to odpovídalo tomu, že taková situace tady je a je potřeba ji řešit. Mám spíše pocit, že se tady určitým způsobem zneužívá situace a vytváří se možnost, aby do budoucna mohlo být vymáháno nějaké finanční odškodnění a podobně,« dodala Marková.

(jad)