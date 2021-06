Tornádo a Piráti

To, že prý rychlá reakce Babišovy vlády je zneužití situace před volbami… Tuto perlu jsem se dozvěděl z televizního vysílání. Nechci posuzovat účinnost těchto opatření či záměrů. To nechť posoudí jiní, kteří onu pomoc přijímají nebo budou přijímat. Mohl jsem si jen položit otázku: Co kdyby Babiš a jeho tým takto nereagovali? Kritika by se snesla ze všech stran a jistě by se Babišovy vyhlídky na vítězství ve volbách, nebo alespoň na dobrý výsledek, smrskly na minimum. Aby opozice byla ještě víc podpořena, pro jistotu agentura Kantar zveřejnila výsledky svého průzkumu volebních preferencí, v nichž do čela boje o moc posunula Piráty se STANem. Jde ovšem o součet preferenčních hlasů ještě před minulotýdenní katastrofou na jihovýchodě Moravy. Zohledněn je pohled na vypořádání se s koronavirem, přešlapy vlády. Tomu napovídají také občasné mediální vstupy především Pirátů neodpovídajících za nic, ale do všeho mluvících ve stylu: My jsme ti nejchytřejší z chytrých, my jsme přece studovali v Americe či v Anglii a poučujeme se tam stále, a tudíž všechno víme. Máme recept na všechno. Howgh.

Jde ovšem o volby, o to, kdo nahradí Babišovu vládu. Piráti už vědí, tedy alespoň ve svých hlavách, že to budou oni, že funkci předsedy vlády převezme Ivan Bartoš, že Michálek bude mířit na vnitro a Richterová na sociální věci. Protože prý je třeba restartovat republiku a dát jí tvář, jaká by měla odpovídat jejich obrazu. Už »nesmrtelný Havel« nám sliboval, že budeme žít v ráji, jen když se zbavíme »komunistického balastu« a po něm Václav Klaus umožnil, aby se všechno, co bylo možné ze státního majetku ukrást, ukradlo. Stačilo k tomu »zhasnout«. Záměr Pirátů však tento trend chce ještě více posunout.

Slyšel jsem dokonce, že budou, zvítězí-li ve volbách, budovat republiku pro 21. století, tedy republiku pro dnešní mladé. Nevím, co si pod touto myšlenkou představit, ale těžko to bude stát pro všechny, a já bych nerad, aby ti, co nejdou s nimi, tedy my ostatní, zvláště pak staří, se stali druhořadými občany. A navíc, jsou mladí, kterým jejich představa »republiky pro dnešní mladé« nevyhovuje. Co s nimi?

Chápu proto, že reakce Babišovy vlády na důsledky řádění tornáda bude mít svůj význam na volby. Myslím si však, že hlavní je vysvětlit voličům, jakou to hrají s námi pravicové strany, zvláště pak Piráti, podvodnou hru a co nám ostatním, zvláště my komunisté, ve svých programech nabízíme. A to nejen jedné skupině obyvatel.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj