K absurdnímu sporu na Evropské radě

Tak jsme se dočetli, že nizozemský premiér Mark Rutte na Evropské radě konané 24. a 25. června 2021 řekl, že Maďarsko do Evropské unie už nepatří, že »Maďarsko už nemá v EU co dělat«. Jako důvod uvedl nový maďarský zákon, zakazující vyučovat žactvu a studentstvu do 18 let na školách homosexualitu. Mark Rutte a někteří další politici EU prý bojují přednostně za lidská práva konkrétně homosexuálů. Pravda, podpora nelegální migrace převážně muslimů, jejichž ortodoxní příslušníci homosexualitu tvrdě trestají, někdy i smrtí, svědčí o něčem jiném. Oficiálně ale bojují přednostně za práva homosexuálů. Orbán naopak bojuje přednostně za práva normálních heterosexuálních občanů, tvořících asi 96-98 % populace. Podle některých politiků EU se má normální heterosexuální většina přizpůsobit »potřebám homosexuálů«, podle Orbána tomu musí být naopak.

To není, prosím, absurdní drama Václava Havla. To je rozklad EU v přímém přenosu. Normální heterosexuální rodina, základ společnosti, je podle některých politiků EU na odstřel a běda, třikrát běda každému, kdo ji hájí. Kam jsme se to dostali? Pro úplnost dodávám, že takové politiky máme i v Česku, a to nejen mezi Piráty. Mnozí z nich jsou značně hlasití.

Ano, spor se vrchovatě týká i České republiky, jejíž ministr školství Plaga za ANO 2011 prosazuje omezení velmi potřebné výuky matematiky a fyziky, aby se získal čas na výuku moderních lidskoprávních teorií, jako je homosexualita. Podle pana Plagy naše děti mohou být nevzdělané v potřebné matematice a fyzice, ale musí se dobře vyznat v údajně 71 pohlavích! Alespoň tolik jich vypočítává britská Wikipedie.

Spor je to poučný i pro českou levici. Nebude-li levice, nejen česká, důsledně hájit práva heterosexuální většiny, těžko uspěje. Ochrana normální heterosexuální rodiny a vytváření podmínek pro její zdravý, pokud možno harmonický rozvoj je prvním předpokladem efektivního rozvoje společnosti. Je nepřípustné sexuální a jiné menšiny diskriminovat, ale stejně tak je nepřípustné normální heterosexuální rodinu utiskovat údajnými zájmy sexuálních (a jiných) menšin. Normální heterosexuální rodina je základ společnosti a přes to nemůže jet vlak.

Jan ZEMAN