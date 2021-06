Blýskání na lepší časy?

K 22,5 rokům vězení v pátek odsoudil soudce Peter Cahill bývalého policistu Dereka Chauvina za loňskou vraždu a zabití neozbrojeného černocha George Floyda, jehož smrt spustila v USA vlnu protestů proti rasismu a neadekvátním policejním zákrokům. Těch je v USA zhruba několik desítek rok co rok, proto se umučení Floyda Chauvinem stalo spíš tím pověstným utrženým uchem…

Rozsudek se zakládá na Chauvinově zneužití postavení a moci a také na mimořádné krutosti vůči Georgi Floydovi, který se provinil jen tím, že platil falešnou bankovkou, a naopak podle soudce nijak neodráží city nebo sympatie. Prokuratura pro Chauvina žádala 30letý trest. Obhajoba pak požadovala podmínečný trest s cynickým odůvodněním, že Floydova vražda by se dala »nejlépe popsat jako chyba učiněná v dobré vůli«.

Při dobrém chování může Chauvin počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, tedy zhruba po 15 letech. Za 14 dní tak může zase spáchat podobný zločin z nenávisti… I tak je výše trestu – dejme tomu – spíše adekvátní. Americký prezident Joe Biden verdikt označil za přiměřený. Floydova rodina jej naopak logicky považuje za nedostatečný. Její advokát Ben Crump nicméně rozsudek označil za historický. Řekl, že Floydovu rodinu a americký národ posune směrem k usmíření, protože umožnil obrátit list a pojmenovat odpovědné osoby.

Kéž by měl pravdu. Krok správným směrem v za pár dní 245leté historii rasistických a na nenávisti vůči slabším a nepohodlným postavených USA to je určitě. Země vrahů a zlodějů půdy, a posléze i »rytířů« Ku Klux Klanu, by se po nedávném čtyřletém excesu v podobě Trumpovy vlády mohla zase o něco posunout k aspoň částečné serióznosti.

A jak to bude u nás? Zrovna minulý týden rozpoutal nejen na internetu vášnivou polemiku podle všeho spíš neadekvátní zásah policistů vůči prý zfetovanému romskému zaměstnanci ochranky v Teplicích. Videonahrávky zásahu, v němž také figurovali tři policisté na jednoho podezřelého a zatčení se bránícího občana – který posléze zemřel – budou detailně prozkoumávány. I na základě výzvy krajně znepokojené Rady Evropy. Romové tvrdí, že se ničeho negativního nedopustil, naopak proti výtržníkům sám zasahoval, policisté poukazují na jeho běsnění při zatýkání. Každopádně i tady se poškozenému klečelo na krku. Ne devět minut, ale klečelo. A je to označováno za běžný policejní chvat. Po loňsku? Nevím, nevím. Možná tady nešlo o policejní nesnášenlivost, ale více rozvážnosti, tedy méně »chyb v dobré vůli«, by rozhodně neškodilo!

Roman JANOUCH