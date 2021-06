Ilustrační FOTO - Pixabay

Konec optimismu. Delta otočila křivku

Indická mutace koronaviru, tzv. varianta delta, dle očekávání otočila křivku nákaz nemoci COVID-19. Po dlouhém poklesu počet nových případů znovu roste. Reprodukční číslo poprvé od půlky dubna překročilo hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie.

Reprodukční číslo činilo 1,11. Testy odhalily 160 případů nemoci COVID-19, téměř o polovinu víc než před týdnem, kdy jich bylo 112. Počet nakažených za uplynulých sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel stoupl na 7,2 z předchozích 6,7. Už několik dní je na tom v tomto ohledu nejhůře Praha, která má v přepočtu 21 případů. Nejlépe je na tom Královéhradecký kraj.

Od loňského začátku epidemie se koronavirus potvrdil u 1 667 287 lidí, přes 98 procent z nich se vyléčilo a 30 303 s potvrzeným onemocněním zemřelo. Od června registrují statistiky jednotky úmrtí za den. V minulém týdnu zemřelo šest pacientů s potvrzeným onemocněním COVID-19, za neděli, pondělí a úterý nikdo. V nemocnicích je nyní s covidem 57 lidí, z toho deset ve vážném stavu.

Změna strategie

Zdravotníci aplikovali k úternímu večeru přes 8,1 milionu dávek vakcíny proti koronaviru, v úterý téměř 106 000. Od začátku vakcinace v prosinci podali zdravotníci v ČR 8 119 241 dávek očkovací látky. Ukončené očkování má téměř 3,2 milionu lidí. Aspoň první dávku dostalo již 4,9 milionu lidí. U doposavad dominantní britské varianty již první dávka vakcíny dostatečně chránila před nákazou, proto vláda očkovací strategii koncipovala tak, aby aplikovala co nejvíce prvních dávek. Dobu aplikace druhé dávky proto systematicky posouvala až na krajní mez doporučenou výrobcem. Problém je, že před novou variantou delta první dávka vakcíny chrání jen zhruba ze třetiny, teprve druhá dávka vytváří vůči deltě solidní bariéru a navíc až dva týdny po aplikaci. Vláda proto narychlo svou strategii změnila a umožnila občanům domluvit si s očkovacím centrem zkrácení lhůty mezi dvěma dávkami. Vakcín by na to mělo být dost, premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu hovořil o tom, že v tomto týdnu dorazí milion dávek.

Jak dále deltě čelit probere vláda na svém zítřejším mimořádném jednání. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce navrhnout mimo jiné to, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou vakcíny museli kvůli prokázání bezinfekčnosti předložit i negativní test. Zaměstnavatelé by mohli dostat povinnost test po zaměstnancích vyžadovat také při návratu z dovolené. Očekává se, že vláda možná rovněž zakáže cestování do některých zemí. Už v úterý zakázala vycestování do Ruska a od začátku příštího týdne také do Tuniska.

Nepodcenit situaci

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková vyzvala veřejnost, aby situaci nepodceňovala a připravila se i na další omezení života, jakkoli nepříjemné. »Ukazuje se, že optimismus minulých dní je pryč. Nová mutace vše mění a bezhlavé rozvolňování protiepidemických opatření není namístě. Namístě je naopak velká opatrnost a mít připravené plány záchranné brzdy, byť doufám, že v první fázi půjde zejména o brzdy lokální, nikoli celoplošné. Zároveň je to velká výzva pro všechny, kterým zdravotní stav nebrání se naočkovat, aby se očkovat dali. Zatím nic lepšího vymyšleno nebylo,« řekla Haló novinám Marková, která sama dostala druhou dávku vakcíny. Zároveň vyzvala všechny politické subjekty, aby navzdory tomu, že se blíží volby, nečinily z epidemie a protiepedemických opatření politické téma a nechali řešení odborníkům.

Podle premiéra jsou změny ve vládní strategii nutné. »Problémem je v posledních dnech Praha, Praha-východ a Praha-západ, v dalších oblastech ČR to vypadá dobře,« řekl Babiš. Jeho slova potvrdil rovněž ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Koronavirus se podle něj nyní šíří zejména v Praze mezi mladými lidmi. »V Praze virová nálož postupně roste u mladých lidí ve věku 16-19 a 20 až 29 let,« řekl Dušek. Praha je podle něj stejně jako minulé léto předskokanem dalších změn. Šíření mezi mladými lidmi má podle Duška vztah k jejich životnímu stylu, a zdůvodňuje ho i malou proočkovaností. Požádal všechny mladé ročníky, ať na očkování nerezignují.

Praha »anomální«

Současné šíření epidemie podle Duška není plošné, většina krajů má situaci velmi klidnou a takzvaně »dobržďuje«. Naopak situaci v Praze označil Dušek za »anomální«.

Varianta delta je podle Duška 1,6krát nakažlivější než předchozí varianta. Podle Duška tato varianta časem převáží. »Pokud tomuto šíření jdete vstříc třeba i velkým množstvím rizikových kontaktů, tak ho ještě urychlíte,« řekl Dušek. Podle něj se to ze začátku projeví stagnací, protože stará varianta brzdí a nová teprve přebírá dominanci. »To není ze dne na den, to může trvat i týdny,« dodal. Podle něj je poměrně vysoké riziko, že právě to se nyní děje v Praze. Umocní ho ještě letní cestování.

Podle dat Českého statistického úřadu byl COVID-19 loni druhou nejčastější základní příčinou úmrtí. Podlehlo mu více než osm procent zemřelých. První základní příčinou smrti zůstala ischemická choroba srdeční, třetí cévní nemoci mozku. Celkem v loňském roce zemřelo přes 129 000 lidí, o 15 procent více než předloni.

(ste)