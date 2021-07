Běloruské zastoupení a kauza Vrbětice

V Česku zřídíme »zastoupení« běloruské opozice, tedy diplomatické, jinak by to nesděloval ministr zahraničí Kulhánek. Vyčíslili jsme také škody z Vrbětic (je tu přece »důvodné podezření«, jež svou přísahou snad dokonce na Bibli dozajista potvrdil i plukovník Koudelka a poslali jsme proto do Ruska žádost o jejich proplacení. Dvě zprávy a obě dokazující, jak »hluboce jsme klesli«. Země, která se měla stát »spojnicí Evropy«, jak si přával svého času diplomat-prezident Beneš, poklesla do úrovně »banánové republiky«, která v zájmu jiného je ochotna ze sebe pod pseudodemokratickými frázemi udělat šaška. To pochopila většina států EU, a proto se k naší »iniciativě« nepřipojila.

Zato jsme za obojí byli pochváleni ze strany Spojených států a nedivil bych se, kdyby někoho dalšího, kromě plukovníka Koudelky, americká strana vyznamenala nějakým svým řádem. To ostatně Američany nic nestojí, proč by tedy některého z našich představitelů takto nepochválili, když už nevyšla karta Guaidóa ve Venezuele, jehož jsme už dokonce uznali za prezidenta. Brzy bude dokončena stavba Nord Streamu 2, jejž se nám nepodařilo zablokovat, a proto americký předražený břidlicový plyn budeme také odebírat, nejen tedy Polsko. Osobně o tom nepochybuji, když jsme vyřadili z dostavby Dukovan levnější a zkušenější firmy z Ruska a Číny. Bude nás to stát sice o nějakou miliardu navíc, ale co bychom neudělali pro naše americké přátele?

Jsme satelitem, který poslouchá a čeká, až ho »páníček« pohladí. Ještě závislejší zemí, než jsme byli »před Listopadem« a i za vlády bývalého studenta vojenského gymnázia v předlistopadové republice, premiéra Topolánka. Ten - vzpomínáte? - byl pro zřízení americké základny v Brdech a jen pochopení americké strany, že ji tu lidé nechtějí, zabránilo její výstavbě. Lze ovšem očekávat, že vláda, která po říjnových volbách se chopí vlády, zřízení americké základny Američanům iniciativně nabídne.

Za několik měsíců se naši vojáci stáhnou z Afghánistánu, kam také přišli napomáhat pro to, aby i tady vznikla americká demokracie, jenže se ukázalo, že jaksi zde způsob amerického života nechtějí. Nikoli vítězná válka, ale v podstatě porážka je, a nás, jako jiné satelity »četníka světa«, čeká z Afghánistánu vyhnání.

Dvě zmíněné zprávy mají ještě navíc zajímavé podtexty. Za prvé, že neodpovídají realitě či ještě více nás vtahují do amerických plánů. A potvrzují, že jsme se zbavili jakékoli hrdosti a sloužíme jako slouhové zájmu jiných. Ti ostatní by nás měli následovat. Zdá se však, že tomu bude jinak a většina evropských států se našim iniciativám zdaleka vyhne.

Jaroslav KOJZAR