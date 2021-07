Jourová for prezident aneb Cimrmanovský úkrok stranou

Slova a činy evropské komisařky Věry Jourové dozajista musí všem, kterým leží na srdci hrdost českého národního státu a jeho obyvatel, přivádět krev v žilách k bodu varu a tlak vyhánět k hodnotě 250. Vždyť tato dáma přece již při svém vstupu do eurounijní cirkusové arény prohlásila, že se necítí být Češkou, ale Evropankou, a že jí tedy evropské hodnoty leží na srdci výš, než hodnoty národní, tedy vlastenecké. Posledním příkladem budiž případ, který se naší země sice netýká, ale měl by být dostatečným varováním i pro nás.

Evropská komise totiž chystá kroky vůči maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu či změnu pohlaví.

Podle Jourové je sice zájmem Evropy chránit děti před pedofilií a před všemi hroznými věcmi, které na ně mohou číhat, ale tento zákon tak, jak tam zachází právě s menšinou leseb a gayů, evokuje, že tito lidé mohou být hrozbou pro děti a zdravý vývoj mládeže. Jourová zároveň varuje Maďarsko před »velmi bolestivými kroky«, které ho mohou ze strany Evropské komise potkat...

Boží prostoto! Ten maďarský zákon zcela určitě není namířen proti LGBT - ten zákon je proti tomu, aby mládež do 18 let mohl někdo vědomě a úmyslně ovlivňovat v těchto oblastech chování, jak zaznělo v diskusi na internetu.

Jenže paní Jourová a její eurokumpáni a -pánky se nechtějí smířit s tím, že maďarské vlastenecké síly na čele s Viktorem Orbánem odmítají baštit seno, které jim eurounijní ničitelé národních států cpou do žlabu s příkazem, aby mlaskali, jako by šlo o ten nejchutnější ječmen. A to se děje i nám, zatímco někteří naši eurozběsilci na Orbánovu hlavu lepí nálepky jako diktátor, ultrapravičák a fašista.

»Ty mně piješ krev, viď?« ptá se rozhořčeně blbý poručík Dub Švejka a ten s radostným gustem odpovídá: »Piju!« Bohužel v našem případě jsme nyní za blba my, protože si necháváme líbit, že madam Jourová, jak stojí v jedné satirické písničce, »nás z Brusle plísní za zpěvník národních písní«. Prostě ta dáma je Evropankou non plus ultra s vizí znehodnocených národních států a rozvrácené Evropy.

Proto mi opět vyletěl tlak na 250, když jsem se dočetl na internetu, že tato dáma neodmítla možnost, že by se mohla ucházet o český prezidentský stolec při volbách v roce 2023. Její snahy mě naprosto nezajímají, spíš to její chucpe… Jak se říká: »To tvoje chucpe svědomí ti ucpe«. Pro neinformované, po židovsku »chucpe« znamená »drzost«. Tato Evropanka by se snad chtěla stát českou prezidentkou!? Vzpomínáte, jak Žižka ve Vávrově filmové husitské trilogii odmítá úvahu pražských měšťanů, kteří by chtěli mít Zikmunda, tu lišku ryšavou, za českého krále? »Jaký by to byl český král?!« volá Žižka ironicky, avšak velmi rozhořčeně. Pane jo, to by byla česká královna!

Pokud se nepletu, tak o české prezidentství se může ucházet pouze osoba s českým státním občanstvím. Ale ta dáma se přece nepovažuje za Češku, nýbrž za Evropanku, čímž se od českého státu odtrhla!!! Jistě tedy bude mít i evropský občanský průkaz, chichichi...

Prostě, u Jourové se evidentně jedná o takzvaný cimrmanovský úkrok stranou, jímž by z pozice své prezidentské funkce mohla ještě lépe a radostněji se svým šibalským úsměvem topit český stát a jeho poctivé vlastence v eurounijních bažinách.

Miroslav KANTEK