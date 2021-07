Falešní a populističtí Piráti a STAN

Tak jsem si dělal takovou malou rekognoskaci politického terénu. Nestačil jsem se divit, i když v kapitalismu se v zásadě není čemu divit. Kouknul jsem na programové teze Pirátů a Starostů, kteří mají jako první bod v programu do voleb PS PČR 2021 toto:

»Digitální revoluce – Chceme stát, kde informace proudí jak mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z občanů netahá pořád dokola údaje, co už jednou dostal. Stát připravený ochránit kritickou infrastrukturu a osobní informace občanů před kybernetickými útoky či jinými zneužitími.«

Jenže komunisté vědí, že je tohle pouze v zájmu neoliberálních sil, jež chtějí absolutní moc nad člověkem. Komu tedy slouží digitální revoluce? Komunisté nejsou v zásadě proti, naopak, ale musí to být realizováno v zájmu všeho obyvatelstva a v žádném případě pro jeho ovládání pro úzkou autokraticko-zájmovou skupinu. Proti tomu budou vždy politicky bojovat!

Dále mají jiný bod.: »Moderní ekonomika – Je na čase posunout se. Proměnit zdejší montovnu v mozkovnu a stát se trhem inovativních služeb a produktů, které je možné prodávat za víc než ty dávno zavedené. Zvyšovat kvalifikaci pracovní síly, hledat a přijímat nové technologie, přitahovat prestižní zaměstnavatele.«

Tohle je opět matoucí populistická proklamace. Je to obecný líbivě napsaný bod, kde výsledkem je euroatlantický zájem Západu. Komunisté jsou pro opravdovou všestrannou ekonomickou soběstačnost, jako to bylo dříve. Odmítáme euro mimo jiné také jako ztrátu státní suverenity. Máme svou korunu jako suverénní měnu. Piráti a Starostové zde také přiznávají to, že jsme montovna, ale už neřeknou, kdo z nás tu montovnu udělal. Kapitalistický Západ, pro který tyhle politické loutky na jedno použití pracují a jsou zdrojově zabezpečované!

»Razantní boj s korupcí – Boj s hospodářskou kriminalitou bude úspěšný jen tehdy, když budou v převaze ti, kdo ho vedou. Proto je prioritní zákon na ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů a vedoucích státních zástupců, ale i postavení veřejnoprávních médií mimo politické vlivy.«

Tohle jedna z největších lží pro občany. Kapitalismus má korupci jako svou vlastní páteř. Nikdy se jí nemůže zbavit, protože by to ohrozilo vlastní existenci kapitalismu, a hlavně jeho moc. Komunisté to moc dobře vědí a chtějí policii založenou na její vlastní nezávislé autoritě, a nikoliv podfinancovanou a přetíženou, která funguje především na politickou objednávku jednotlivých zájmových neoliberálních skupin! Chtějí pro samotnou policii i naši společnost jednoznačný, nespekulativní výklad zákona a žádné vytváření profitů pro bonzáky. Komunisté jsou pro změnu systému a tím odstranění korupce! A co se týká nezávislosti veřejnoprávních médií, je taky lež. Ve skutečnosti jde o to, aby ČT mohla být dále řízená ambasádou USA.

Roman BLAŠKO