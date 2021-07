Ilustrační FOTO - Pixabay

Protidrogová politika zůstává na úřadu vlády

Protidrogová politika se z vlády na ministerstvo zdravotnictví zatím nepřesune. S ministerstvem se na tom dohodl premiér Andrej Babiš (ANO). Plán přesunu odboru protidrogové politiky na ministerstvo zdravotnictví čelil kritice neziskových organizací a odborníků na závislosti.

O přesunu odboru vedeného Jarmilou Vedralovou pod ministerstvo zdravotnictví minulý týden jednala rada vlády, která se protidrogovou politikou zabývá. »Stále si myslíme, že je to správné rozhodnutí, ke kterému máme právní analýzu. Nakonec jsme ale dospěli k rozhodnutí, že k přesunu do voleb nedojde, rozhodnutí bude na příští vládě,« řekla Deníku N Tünde Bartha, pověřená řízením úřadu vlády. »Bylo v tom více politiky, rozhodnutí o přesunutí se tedy posouvá,« dodala.

Rozhodnutí ponechat zatím protidrogový odbor na úřadu vlády považuje stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková za rozumné. O sjednocení agend se podle ní mluví opakovaně, chybou však je, že s odbornou veřejností se příliš nediskutuje. »Sjednocení protidrogové politiky by ale mohlo posílit, a hlavně zefektivnit odbornou a expertní činnost. Zároveň by se i lépe dařilo plnit zadané cíle a napravit chyby při rozdělování dotací. To ostatně kritizoval i NKÚ,« řekla Marková našemu listu. Na druhou stranu ale boj proti různým druhům závislostí a jejich negativním důsledkům není jen otázkou zdravotnictví, dodala. Problém by podle ní potom spočíval také ve způsobu financování, protože ministerstvo zdravotnictví nemůže hradit nezdravotnické náklady jako například mzdy sociálních pracovníků. Případný přesun by tak znamenal delší přípravu a legislativní úpravy, upozornila Marková. »Protidrogová politika je skutečně roztříštěna a nekoncepční. Změny ale nejde dělat bez podrobné diskuse s odborníky těsně před volbami. To bychom se potom museli ptát, komu a čemu to má vlastně sloužit,« dodala.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Chybí rozumné argumenty

Přesun protidrogového odboru z úřadu vlády na ministerstvo se chystal už v letech 2018 a 2019, záměr už tehdy narazil na odpor neziskových a odborných organizací. Letos úřad vlády původně plánoval zařadit tento odbor do struktur ministerstva zdravotnictví k 1. září.

Na Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které Babiš předsedá, se proti přesunu minulou středu postavily neziskové a odborné organizace. Podle člena rady, ředitele Asociace neziskových organizací (A.N.O.) Matěje Hollana, požadavek odborníků podpořilo i ministerstvo práce, Svaz měst a obcí ČR nebo Asociace krajů. S plánem nesouhlasila Česká asociace adiktologů nebo Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Na protidrogové politice se spolu s ministerstvem zdravotnictví nyní podílejí resorty školství, sociálních věcí a vnitra. »Zatím nikdo nepřinesl rozumné argumenty, proč z nadresortního a průřezového pojetí protidrogové politiky udělat resortní záležitost jednoho ministerstva,« uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

V ČR denně kouří 2,4 milionu lidí. Milion je rizikových uživatelů alkoholu, zhruba 100 000 gamblerů závislých na hazardu a 50 000 uživatelů injekčních drog. Celospolečenské náklady odborníci odhadují na 60 miliard korun ročně.

(jad)