Ilustrační FOTO - Pixabay

Střelec z úřadu práce chtěl pokračovat

Z výslechu muže, který v úterý zastřelil ženu na úřadu práce v Praze, vyplývá, že chtěl v páchání zvlášť závažných zločinů pokračovat. Motivem byla msta za údajná příkoří. Na svém webu to uvedla pražská policie.

Předpokládá, že muže obviní z několika trestných činů včetně vraždy, za kterou hrozí až výjimečný trest. Navrhne také jeho vzetí do vazby a požádá o vypracování posudku k jeho psychickému stavu.

Po střelbě na úřadu práce v Bělehradské ulici vypátrali policisté střelce, který z místa utekl, do několika hodin. Dopadli ho odpoledne v centru hlavního města v Palackého ulici. Měl u sebe nelegálně drženou zbraň. V noci pak v Neklanově ulici pod Vyšehradem objevili jeho odstavený vůz. V autě našli podomácku vyrobenou zbraň typu brokovnice, která byla podle policie s největší pravděpodobností schopná střelby. Přivolaný pyrotechnik nezjistil ve voze žádný nástražný výbušný systém.

Policie sdělila, že zadržený šestašedesátiletý muž s kriminalisty spolupracuje, své činy popisuje a přiznává se k nim.

»Z dosud provedených úkonů v rámci prověřování a výslechu podezřelého vyplývá, že chtěl pokračovat v páchání zvlášť závažných zločinů, které měly být namířeny proti osobám, se kterými měl v posledních letech spory. Jednalo se jak o rodinné příslušníky, úředníky různých institucí, bývalé kolegy ze zaměstnání, zaměstnavatele, tak i pracovníky orgánů činných v trestním řízení. V podstatě se dá říci, že měl spory s každým, s kým přišel do styku, a tento okruh osob byl veliký,« napsali policisté.

Těžce zraněná úřednice zemřela v nemocnici. Kriminalisté zjistili, že zadržený muž ženě písemně vyhrožoval, a to už v roce 2016. V minulosti totiž neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti. Policie tehdy výhrůžku vyhodnotila jako přestupek proti občanskému soužití a oznámila věc správnímu orgánu úřadu městské části Praha 2. »Do současné doby, tedy téměř celých pět let, nemáme informaci o tom, že by se poškozená v této souvislosti opětovně obrátila na policii s tím, že by ji podezřelý znovu kontaktoval nebo jakkoliv atakoval,« uvedla policie.

Policie muže spojuje s pátečním politím jiné ženy kyselinou ve Středočeském kraji a s následným sobotním výbuchem nástražného systému a zraněním policisty v bytě v pražské Libni. Policisté výbuch původně kvalifikovali jako nedovolené ozbrojování, napsali ale, že věc na základě balistického zkoumání i výslechu podezřelého překvalifikovali na pokus o vraždu.

»Podle předběžných zjištění byl v bytě umístěn nástražný střelný systém, který by mohl způsobit smrt osobě, která otevře dveře od jedné z místností. Toto ještě bude také samozřejmě předmětem vyšetřování a bude potřeba tuto skutečnost potvrdit, nebo vyvrátit znaleckým posudkem. Nicméně již v tuto chvíli můžeme říci, že jen díky takticky správnému postupu policistů v bytě při jeho prohlídce nepřišel nikdo k vážné újmě nebo smrti,« dodala policie. Zraněný policista se zotavuje a ještě v tomto týdnu by se měl vrátit do služby.

Zadržený muž v pátek podle informací médií poleptal kyselinou svou bývalou kolegyni na parkovišti před budovou Aera Vodochody v Odoleně Vodě, kde dříve pracoval jako konstruktér. Zřejmě si tak vyřizoval účty kvůli ztrátě zaměstnání. Firma se s ním v minulosti úspěšně soudila kvůli tomu, že ji na internetu urážel a pomlouval její vedení. Server iDnes.cz loni uvedl, že soud muži toto počínání zakázal a nařídil mu, aby bývalého zaměstnavatele odškodnil jedním milionem korun. Podle serveru se mužovou psychikou zabývali v roce 2016 znalci se závěrem, že muž má poruchu osobnosti, ale není duševně nemocný a jeho agresivita je pouze verbální.

Deník Právo s odvoláním na zdroj z bezpečnostních složek napsal, že impulzem pro mužovo aktuální počínání mohlo být nedávné rozhodnutí soudu, který mu přeměnil dřívější podmíněný trest a poslal ho do vězení.

(zmk)