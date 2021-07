Ilustrační FOTO - Pixabay

Bundeswehr letos slavil v Litvě Hitlera

Německý časopis Spiegel upozornil na večírek, který uspořádala jednotka německé armády v Litvě. Byl zorganizován v dubnu k oslavě narozenin Adolfa Hitlera.

Vojáci jednotky, která je součástí tzv. výcvikové mise NATO, hodně požívali alkoholické nápoje, zpívali oslavné písně věnované vůdcovým narozeninám a navíc sexuálně zneužili jednoho člena jednotky. Všichni byli podle časopisu Spiegel tak opilí, že téměř nevěděli, co dělají. Ovšem své jednání včetně skupinového znásilnění si nahráli. Nahrávka se nakonec dostala do rukou redaktorů časopisu…

Fašistické rozptýlení

Už den po zveřejnění skandálu rozhodlo ministerstvo obrany o odvolání jednotky z Litvy a zahájilo vyšetřování. Později vyšlo najevo, že nebyla odvolána celá jednotka, v rámci mise NATO to prý nebylo možné, ale jen čtyři vojáci včetně toho, kdo celý skandál vlastně vyvolal, protože o něm informoval. To se stalo 8. června, do té doby nikdo nic nevěděl. Spiegel napsal, že ten, kdo na večírek upozornil, postupoval přesně podle služebního předpisu, oznámil fašistické »rozptýlení« nadřízeným. Teprve když se téměř měsíc a půl nic nedělo, zmínil se o znásilnění známému novináři. Ten rychle zjistil, že jde o skandál s mnohem širšími souvislostmi, s vyjádřením obdivu k Hitlerovi.

Na publikaci Spiegelu reagovala osobně německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK). Ubezpečila veřejnost, že k projevům sympatií k fašismu panuje v německé armádě nulová tolerance a že vyšetřování je vedeno »rozhodně a přísně«. Jízlivá německá bulvární média si neodpustila poznámku, že ministryně si nemusela psát žádný nový projev, že mohla použít nějaký starší, protože incidenty se v německé armádě opakují už od roku 2017…

Nic nového pod sluncem

Spiegel připomněl, že nejznámější skandál se odehrál vloni v létě, kdy velení armády rozpustilo část speciální jednotky Komando Specialkrafte, jejíž členové několik let sdíleli krajně pravicové názory a nezůstalo jen u nich. U jejich velitele objevili vyšetřovatelé v zahradním bunkru malý arzenál zbraní. Členové jednotky jej shromažďovali delší dobu krádežemi z armádních skladů. Rozpuštěna byla jedna ze čtyř jednotek speciálních sil, u ostatních proběhlo vyšetřování a možná ještě probíhá, armáda totiž nevydala prohlášení o jeho skončení. Také neodvolala nařízení, podle něhož se jednotky speciálních sil nesmějí po dobu vyšetřování účastnit mezinárodních cvičení.

Z vyšetřování přece jen něco uniklo - že se vojáci považují za Říšské občany, tedy ne občany Spolkové republiky, jejíž zákonodárství neuznávají. Toto hnutí je rozšířeno v armádě, ale případy se objevily i u policie.

Plánuje stínová armáda převrat?

Úřad na ochranu ústavy v této souvislosti vyšetřuje podezření, že se vytvořila jakási stínová armáda, která plánuje vojenský převrat. Vloni v říjnu vydal Úřad prohlášení, že v krajně pravicových sítích se organizuje až 1400 vojáků, policistů a příslušníků tajných služeb, z toho vojáků prý je tisícovka. Podle Úřadu zatím převrat neplánují, ale snaží se vnitřně utužit své struktury a obstarat si zbraně. List Süddeutsche Zeitung v reakci na vyjádření Úřadu napsal, že fašistické jednotky v ozbrojených silách jsou budovány po vzoru tzv. freikorps, tedy dobrovolnických jednotek vznikajících ve 20. letech minulého století, tvořených bývalými vojáky z 1. světové války. Jejich příslušníci považovali demokraty, pacifisty a přívržence německé poválečné ústavy za své osobní nepřátele a někdy je i vraždili. Tyto jednotky se později přidaly k Hitlerově straně a staly se základem SA a SS.

Podle deníku velení armády, když zjistí fašizující jednotky v současné armádě, nikterak nepospíchá o tom informovat. Není prý problém to zjistit, protože fašisté se svými názory chlubí na sociálních sítích, získávají tam další stoupence. Velení armády však věci raději tutlá, bojí se ztráty prestiže armády. Podle listu někteří vysocí velitelé dokonce kritizují, když nějaký příslušník armády upozorní na fašismus uvnitř vojska. Takového vojáka prý označují za zrádce a udavače.

(pe)