Ilustrační FOTO - Pixabay

Podíl prodeje nízkoemisních aut roste

Prodej nízkoemisních aut loni výrazně vzrostl, i když pandemie snížila celkový prodej aut. Jeden z devíti nových vozů prodaných loni v Evropě byl elektrický nebo s hybridním motorem, tzv. plug-in hybrid.

Uvedla to Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Nárůst prodeje elektrických aut podle ní způsobil, že průměrné emise oxidu uhličitého u nově prodaných aut v Evropě loni ve srovnání s rokem 2019 klesly o 12 procent. Obrátil se tak trend z předchozí tří let, kdy emise rostly, pokles byl navíc nejvyšší od roku 2010, kdy Evropská unie zavedla normy emisí oxidu uhličitého pro automobily.

Z 11 milionů nových aut registrovaných loni v EU, na Islandu, v Norsku a Británii bylo 11 % plně elektrických nebo plug-in hybridů. Podíl těchto aut na celkovém odbytu se tak ztrojnásobil z 3,5 % v roce 2019. Jejich prodej dosáhl více než jeden milion vozů.

Loni vstoupily v platnost přísnější cíle emisí oxidu uhličitého, které nutí automobilky omezit emise jejich vozů buď prodejem vyššího počtu nízkoemisních vozů, nebo koupí kreditů od dalších automobilek, které překonají své cíle, jinak musejí zaplatit pokutu.

Data podle iniciativy podporující čistou dopravu Transport & Environment ukazují, že emisní cíle fungují. Iniciativa nicméně vyzvala Brusel, aby tento měsíc v rámci nového balíčku klimatické politiky přišel se zákazem prodeje nových vozů s benzinovým a naftovým motorem do roku 2035. Zástupci EU zatím ještě nepotvrdili, jaké konkrétní cíle pro emise aut Evropská komise navrhne.

Automobil v průměru jezdí na silnici deset až 15 let. Podle aktivistů by prodej znečišťujících vozů po roce 2035 zmařil unijní cíl, který počítá s nulovými emisemi do roku 2050.

Průměrné emise nových aut registrovaných v EU loni činily 107,8 gramu oxidu uhličitého na kilometr. To je o 14,5 gramu méně než v roce 2019, napsala agentura Reuters.

(ici)