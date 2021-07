Členky Komise žen ÚV KSČM na svém zasedání

Výzva Komise žen: Netolerujme sexuální násilí!

Komise žen ÚV KSČM projednala 18. června na svém jednání v Praze (viz snímky) a přítomnými členkami jednomyslně schválila výzvu k netoleranci sexuálního násilí. Přetiskujeme ji v plném znění:

Skandální chování bývalého poslance za TOP 09 vůči ženám zahýbala českou politickou scénou. Jeho nucená rezignace kvůli závažnému obvinění ze sexuálního obtěžování se, bohužel, stala i předmětem nepochopitelného ospravedlňování, například ze strany čestného předsedy TOP 09 Schwarzenberga. Příznivci koalice Spolu, TOP 09, ODS a KDU-ČSL nalézají něco pozitivního na jeho »dobrovolném« odstoupení ze Sněmovny a z kandidátky pro podzimní volby. Za dané situace ale nebylo nic jiného možné. Svědectví dívek o sexuálním násilí, urážkách a ponižování je více než závažné.

Za pozitivní považujeme, že se o problému sexuálního násilí začalo více hovořit. Politici teď chtějí příslušný zákon změnit. Za znásilnění by mohl být považován jakýkoliv sex bez souhlasu obou stran, a kromě změny definice by měly být zpřísněny i tresty. Současný paragraf 185 trestního zákoníku klasifikuje znásilnění jako čin, kdy někdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku nebo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti. Pachateli hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Realita je ale taková, že se oběť nemusí vždy bránit, protože může být paralyzovaná strachem. Přijetím zákona, který by znásilnění definoval jako sex bez souhlasu, by mohlo motivovat oběti nebát se znásilnění nahlašovat.

Legislativa je ale jen částí problému. Tou další je nastavení společnosti a bagatelizace násilí na ženách. Ženy, které prošly znásilněním, bývají během trestního řízení často dál ponižovány. Dosavadní systém je zatím neumí ochránit a ošetřit jejich potřeby. Podle výzkumu se dokonce téměř polovina lidí v České republice domnívá, že je žena za znásilnění zcela nebo částečně zodpovědná, pokud se chovala koketně nebo byla opilá. Odpovědnost je přenášena na oběti místo na pachatele. Navíc oběť v 75 % případů pachatele zná. Z těchto důvodů bývá nahlášeno pouze 3-8 % případů sexuálního násilí.

Komise žen vyzývá všechny odpovědné, aby usilovali o prosazení takových změn a opatření, které umožní, aby Česká republika přestala být zemí, kde se domácí a sexuální násilí na ženách nebere příliš vážně. Kromě odborné diskuse k příslušné legislativní definici je nezbytné vzdělávat policisty, státní zástupce a soudce v práci s oběťmi sexuálního násilí. Účinněji využívat stávající znění zákonů, včetně toho, že soudci nebudou tolik sahat k mimořádnému snížení trestních sazeb a budou ukládat i nepodmíněné tresty s využitím aktivních programů pro vězně odsouzené za sexuální násilí. Za důležité považujeme i vytvoření metodik a preventivních programů pro děti a mládež, včetně soustavné osvěty proti mýtům a předsudkům v oblasti boje proti sexuálnímu a domácímu násilí.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO