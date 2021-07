Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát zamítnul nový stavební zákon

Senát Sněmovně vrátil nový stavební zákon. K jeho definitivnímu přijetí tak bude potřeba 101 poslaneckých hlasů. Klíčový bude nyní postoj KSČM. Ta podporu zvažuje.

Pro zamítnutí zákona hlasovalo všech 65 přítomných senátorů. Senát zamítl i doprovodný návrh, který pozměňuje 58 zákonů souvisejících se stavebním řízením. Senát se nepokusil ani o žádný pozměňovací návrh nového zákona.

Návrh v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Uvedla, že smyslem zákona je přinutit úředníky dodržovat lhůty, a tím pádem zrychlit stavební řízení, které je v ČR jedním z nejdelších na světě. Dosud podle Dostálové existuje mnoho místních stavebních úřadů, které mají málo úředníků, často třeba jen dva. Když tito úředníci z jakéhokoli důvodu nepracují, ať už je důvodem nemoc, dovolená či cokoli jiného, nemůže je nikdo zastoupit. Proto zákon podle Dostálové zřizuje krajský stavební úřad, jenž sesadí všechny tyto úředníky pod jednu střechu, a nebude-li jeden z nich schopný splnit svůj úkol, nahradí ho jiný ze stovky jeho kolegů. Podle nového zákona úředníci rozhodnout musejí, a pokud to nestihnou do 30 dnů, bude to bráno tak, že vydali souhlas. Podle Dostálové také skončí neblaze proslulý »ping pong«, kdy se občanům vrací žádosti od úřadů s výtkami, a když stavebník chyby v žádosti odstraní, úředník mu vytkne chyby nové a pošle ho se žádostí znovu domů. Nově to nebude možné, úředník musí v žádosti objevit všechny chyby najednou a opraví-li je stavebník, úředník již musí jeho žádost přijmout.

Komunisté návrh nového stavebního zákona podporovali od počátku příprav, nakonec ho ale ve Sněmovně nepodpořili. Vadil jim pozměňovací návrh, který umožňuje výstavbu bytů bez venkovního světla nebo větrání. V praxi by tak místo oken stačilo byt vybavit umělým osvětlením nebo vzduchotechnikou. Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar to označil za skandální a za návrat do středověku. Označil to rovněž za projev asociální politiky vlády. Pro nový zákon ve Sněmovně hlasovali poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté. Proti byli zbylí sociální demokraté, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a koalice Pirátů a Starostů. Ti ho mají za paskvil. Dá se očekávat, že pravicová opozice si svůj názor uchová, klíčový bude tudíž postoj KSČM.

Leo Luzar (KSČM).

Leo Luzar nechtěl vůbec nic předjímat. Zaznamenal snahu ministryně Dostálové vyjít komunistům vstříc, ale počká si na její reálné kroky. »Jednání s ministerstvem probíhají, ministryně slíbila opravit některé chyby, které se do zákona dostaly při jednání ve Sněmovně v důsledku iniciativy některých poslanců ANO, kteří takto vlastní ministryni vlastně podtrhli. Náš postoj je jasný: pokud tato zvěrstva ze zákona zmizí, zvážíme jeho podporu,« řekl Haló novinám Luzar.

Pozměňovací návrh skupiny poslanců kolem Martina Kolomazníka (ANO) podle Luzara zákon nejen poškodil, ale amatérismus navrhovatelů ohrozil to, aby zákon vůbec mohl platit. »Ti aktivní poslanci byli tak blbí, že těmi svými nápady porušili směrnice Evropské unie, které se týkají například hygienických norem. Takže zmizet ze zákona musejí. Ale to si musí nejprve vyřešit uvnitř ANO. Já některé signály z jednání mám, ale počkáme si na to, o jaké podobě zákona se nakonec bude vlastně hlasovat. Podle toho se teprve rozhodneme,« řekl Haló novinám Luzar. Bez hlasů komunistů zákon podle všeho ve Sněmovně projít nemůže.

Podle sněmovní podoby zákona má vzniknout Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, dále specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady. Krajské stavební úřady by měly mít jednotlivá územní pracoviště a budou rozhodovat v první instanci. Stavebníci se budou odvolávat právě k odvolacímu stavebnímu úřadu, který bude mít na starosti také povolování třeba dálnic nebo letišť. Variantu čistě státní stavební správy do zákona vnesl pozměňovací návrh ze sněmovního hospodářského výboru. Zákon má rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Jejich seznam bude obsahovat příloha k zákonu. Stavbou bude také výrobek, který bude plnit funkci stavby. O povolení se bude žádat u všech staveb kromě jednoduchých. Stavebník bude moci svépomocí stavět stavby drobné a jednoduché, ale pokud sám nebude odborně způsobilý, bude si muset u některých staveb sjednat stavební dozor. U staveb pro bydlení bude muset zajistit stavbyvedoucího, stejně jako pokud bude odstraňovat stavbu, v níž je azbest. U jednoduchých staveb bude muset stavební úřad rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy zahájil řízení. Stavebními úřady budou také ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, a to u záměrů, které souvisí s jejich úkoly. Účastníky řízení budou rovněž obce, na jejichž území se záměr má uskutečnit.

(ste)