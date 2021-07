KSČM vyzývá ČT: Vraťte fanouškům fotbalovou ligu!

Co si vrabci na střeše budovy OTN na Kavčích horách, kde sídlí redakce sportu ČT, šeptali už drahnou dobu, se stalo skutečností. Česká televize nebude v nadcházející nové sezóně vysílat zápasy nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže. Po okleštění počtu vysílaných zápasů od sezóny 2018/19, kdy od Pragosportu koupila vysílací práva společnost O2 TV sport a na Českou televizi zbylo z pohledu atraktivnosti zápasů až právo čtvrté volby, tzn. že O2 TV si nejdříve z každého ligového kola vybrala tři nejzajímavější duely a teprve z těch zbylých si vybíral kanál ČT sport (smlouva mezi O2 a Pragosportem zněla, že jeden zápas musí být odvysílaný na volně šiřitelném kanálu), tentokrát spadla klec definitivně.

Důvody jsou podle ČT prý finanční s tím, že musí přihlížet k současné situaci, kdy si zřejmě v příštím roce nebude moci odpočítat DPH (prý by se mohlo jednat o ztrátu až 350 milionů Kč), a také že příjmy z televizních poplatků od roku 2008 stagnují, na rozdíl od ceny všech sportovních vysílacích práv.

A teď reálně. DPH je argument momentálně v poloze spekulativní, a že poplatky za vysílací práva rostou, je sice pravda, ovšem my se nebavíme o Lize mistrů, ale v uvozovkách pouze o nejvyšší domácí soutěži. Její práva rozhodně astronomicky nerostou, resp. rozhodně nerostou tak strmě, aby byla pro Českou televizi nedostupná.

Není to tedy ani o DPH, ani o nějakém příkrém a nečekaném navýšení za vysílací práva pro českou ligu. Je to o trvale nekompetentním řízení a nesystémovém hospodaření České televize. Nebo jde o zlý úmysl. Žel, nejen v oblasti jednostranně prezentovaného politického zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky. Neustálé ohánění se veřejnoprávností jen zakrývá skutečnou tvář dnešní České televize, která onu veřejnoprávnost nerespektuje. Dokonce ani ve vztahu k fotbalu.

Český fotbal, notabene první liga, je fenomén nejen sportovní, ale i celospolečenský. Tedy veřejný a ČT je ze zákona veřejná instituce, čili má ve svém programovém schématu přímo zákonnou povinnost poskytovat veřejnou službu. A do ní český fotbal, jak jsem již zmínil, bezesporu spadá. Také na základě příjmů z veřejných peněz, tzn. koncesionářských poplatků, které každý měsíc hradí i miliony fanoušků českého fotbalu. Jinými slovy řečeno – tuzemská první liga bez diskusí patří v prvé řadě na obrazovky veřejnoprávní televize.

Stejně jako hokejová extraliga...

Velmi dobře si vzpomínám na razantně odmítavé reakce fanoušků, když počínaje sezónou 2018/19 se ČT sport začal dělit s O2 TV sport o vysílání extraligových hokejových zápasů. Tehdy to také nebylo o penězích za vysílací práva. O čem to bylo ve skutečnosti, to by měl vysvětlit především generální ředitel ČT Petr Dvořák. Stejně jako mnohamilionové odměny pro vrcholné manažery České televize (kupř. za rok 2019 se jednalo o celkovou částku 46,5 mil. Kč).

Ale pozor, nejde o odměny samotné, ani o jejich výši. Jde o princip, který Česká televize pomíjí. Na odměny máme, na poskytování veřejné služby ne. On totiž v těch částkách zase až tak propastný rozdíl není. Vždyť cena vysílacích práv na jeden ročník první fotbalové ligy je něco přes 100 milionů korun.

Jak tohle vysvětlíte fotbalovým fanouškům, pane generální řediteli? Myslíte si, že kdesi v zapadlé vísce v hospůdce U tří dubů, kde se místní chlapi pravidelně scházejí na televizní ligový fotbal, si její majitel s měsíčním obratem 30 tisíc Kč předplatí O2 TV sport? I kdybych vám odpustil všechny hříchy z minulosti, jako že nechci, to, co jste provedl nyní, byste měl buď relevantně odůvodnit, nebo rezignovat. Když vás k tomu nepovinuje zákon, veřejný zájem ignorujete primitivními argumenty.

Komunistická strana Čech a Moravy vyzývá vedení České televize, aby ještě přehodnotilo svůj postoj a na obrazovky kanálu ČT sport vrátilo přímé přenosy ze zápasů domácí nejvyšší fotbalové soutěže. Nic není neřešitelné. Dokažte aspoň jednou, že jste ochotni vyslyšet volání nemalého počtu vašich diváků. Dosud vašich.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM