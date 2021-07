Díváme se za násep

Když naši předci před půldruhým stoletím stavěli železnici, navršili násep. Do nádraží se vcházelo vchodem jen z jedné strany. Toto rozhodnutí ovlivnilo zástavbu Českých Budějovic, která se tak rozvíjela jen jedním směrem. Teď ale město praská ve švech a chybí místo pro nové obyvatele. Proto se díváme právě za násep. Po třinácti letech zde například Teplárna CB dokončila rekultivaci odkaliště Hodějovice za necelých 160 milionů korun. Městská společnost v této lokalitě vlastní asi 50 hektarů pozemků a samotné město má v okolí další. Sem by mohla směřovat nová výstavba. Jaká ale bude? Tak jako v jiných městech existují dvě hlavní varianty. Příležitosti by se chtěly chopit různé developerské společnosti. Znamenalo by to vlastně živelný růst další části Českých Budějovic bez společné vize. Pak je tu možnost, že se iniciativy ujme město a další rozvoj oblasti bude mít svá pravidla. Zdá se zřejmé, že druhá varianta by byla pro budoucí obyvatele i podnikatele přínosnější. Jenže budou to tak chápat všichni zastupitelé? Chce to odvahu pustit se do projektu, který výrazně přesáhne jedno volební období. Často dostávají přednost volební sliby, jejichž splnění je možné během oněch čtyř let. Občané vidí, že se »něco« udělalo. V tomto případě by »volební efekt« nebyl bezprostřední. Proto je tak důležité volit osobnosti a strany, které se dokážou dívat do budoucnosti a nebojí se rozhodovat o projektech, které přesahují dobu jejich mandátu.

Obrazně řečeno, z popílku by se mohla zrodit nová čtvrť, v níž by developeři nesledovali jen své bezprostřední zájmy na dosažení co nejvyššího zisku. Jistěže je pro to nutná i dohoda s okolními obcemi a jejich zájmy. Nelze přehlédnout ani to, že rozšíření města »za násep« by přineslo příležitosti k využívání nových technologií, například fotovoltaiky. Mnoho lidí si přeje, aby třeba Teplárna CB přestala využívat fosilní paliva. Cíl je jasný, ovšem cesta k němu poněkud trnitá. Nová čtvrť by ji mohla umést, i proto, že by přibyli noví odběratelé energií. Pozornost státu i zastupitelů se v poslední době soustředila hlavně na dobudování silniční infrastruktury. Teď je podle mého názoru potřeba podívat se za násep a shodnout se na výstavbě moderní části našeho krásného historického města.

Petr BRANÝ, člen ÚV KSČM, člen JčKV KSČM a zastupitel města České Budějovice