Plácnout, nebo neplácnout?

Tak jsem se včera po ránu dočetla, že naplácání na zadek může u dětí vyvolat vážné psychické problémy. A proto jsou fyzické tresty zakázány ve většině evropských zemí. Jako máma dvou dětí samozřejmě nejsem pro opakované fyzické tresty. Ale nemoci plácnout vůbec?

Poslední dny jsem se s podobnými problémy potkala na farmičce, kterou provozujeme. Například – chodí k nám holčiny z okolí pomáhat a starat se o zvířata, zvláště poníky. Jedno dopoledne přišla Evička, osmiletá celkem šikovná holka. Jenže – ač jsme to zakázali, ve chvíli, kdy jsem krmila na farmě, vzala si Evička bič a šla »trénovat poníka«. Honila ho po pastvě, držela na vodítku a plácala bičem, aby dělal malá kolečka. Naprosto bezohledně. Nejhodnější poníček jankovatěl a nevěděl, jak od ní utéct. Jakmile jsem to zahlédla, vybuchla jsem. Vzala jsem bič a jednou jsem plácla ji. Ani nepípla. A byla jako vyměněná – ne ze strachu. Už věděla, jaké to je. Dostala lekci – respektu ke mně a ohleduplnosti ke zvířeti. Vysvětlily jsme si, že jde v první řadě o její bezpečnost – když koně splaší, může ji i malý poník vážně zranit.

Podobné problémy jsem ale neměla jen u ní. Červen je měsíc školních výletů, a tak jsme téměř každé dopoledne měli na farmičce jednu, dvě třídy na exkurzi, aby i pražské děti věděly, jak vypadají česká hospodářská zvířata a sáhly si na kozu, ovci, koně, osla, králíka i slepici. Některé třídy byly moc fajn, bylo vidět, že mají zdravý respekt k učiteli a vědí, co je ohleduplnost ke kamarádům, ale i ke zvířatům. Ale přišly i děti, které o respektu a ohleduplnosti asi nikdy neslyšely. Marně jsem opakovala, že u zvířat se nekřičí a neběhá. I učitelky byly buď zoufalé, nebo jim to bylo jaksi jedno. Ty zoufalé mi vysvětlovaly, že děti mají ve třídách asistenty, protože nedokážou udržet pozornost. Někdy i tři v jedné třídě. Rychle jsem uhádla, které děti – rozlítané, naprosto nerespektující nikoho a nic. Ptala jsem se, zda mají nějakou psychickou poruchu. Ne – poruchu nemají. Jen jsou nepozorné. Proč? No protože jsou nevychované, jak potvrdila nejedna učitelka. Ale učitelé je vychovat nemohou – to je práce rodičů. Ale tyto děti naopak dokonale rozhodí celý třídní kolektiv, strhávají pozornost na své vylomeniny, místo na výklad, a brzdí vzdělávání celé třídě. A asistenti? Ti maximálně podají dítěti aktovku a zapíší za něj, co má za domácí úkol. Ani ti výchovu neřeší.

Přitom podle mě jedno plácnutí ve správnou chvíli dokáže zázraky. Tak jako zábradlí u chodníků chrání chodce, aby z nepozornosti nevběhli do silnice, a bolí to, pokud běžíme a vrazíme do něj, tak i plácnutí je zábradlím v nebezpečných či nevhodných situacích. Ale jeho výsledkem je, že dítě zná své hranice. Hranice, které ho ochrání a umožní zdravě se socializovat.

Helena KOČOVÁ