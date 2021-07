Ilustrační FOTO - Pixabay

Planeta hlásí různé přístupy k očkování

Očkování proti COVID-19 je tématem dne v řadě zemí, přístup však bývá různý, od dobrovolnosti po povinnost, napsal list The Guardian. Rozdílnost může pramenit i z faktu, že v řadě zemí není zdravotnictví řízeno celostátně, ale regionálně.

Izrael

Důsledný přístup vyznává Izrael. Očkování povinné není, ale kdo se nechce dát vakcinovat, musí dodržovat přísnou karanténu, kterou kontroluje policie a často i armáda. Takový občan se musí držet doma, vycházet může jen do nejbližšího obchodu s potravinami a věcmi denní potřeby, samozřejmě v roušce a za dodržování dvoumetrové distance. Po objevení mutace delta (dříve známé jako indická) vydaly úřady nařízení, že do karantény musí i plně očkovaní lidé, pokud se zblízka setkali s člověkem nakaženým novou mutací. Za blízké setkání úřady považují například let v jednom letadle s nakaženým.

Filipíny

Svým skutečně neortodoxním přístupem k výkonu funkce je znám filipínský prezident Rodrigo Duterte. Při nástupu do funkce se třeba chlubil, že v rámci boje s distributory drog se jako starosta města Davao osobně několikrát zúčastnil policejního zátahu na dealery, při němž se střílelo. Vyzýval k likvidaci překupníků celou policii. Stejný přístup uplatňuje i vůči odpíračům očkování. »Jakmile někoho takového chytnu, osobně ho odvleču do očkovacího centra a nechám ho vakcinovat,« prohlásil. »Nebo jinak, nechám mu dát injekci proti prasečímu moru, nemoc to odstraní, ale s tím také odpírače.« Duterte vyzývá policii, aby neočkované donutila k okamžité vakcinaci a aby starostové měst vypracovali seznamy odpíračů a policii tak usnadnili práci.

Thajsko

Podobně si počíná thajská provincie Buriram. Její guvernér vydal nařízení, že odpírání vakcinace je trestným činem, za který se dávají dva roky vězení. Týká se to ovšem jen lidí s vysokým rizikem nákazy. Kdo to je, rozhodnou úřady, kterým všichni obyvatelé museli předložit vyplněný dotazník s osobními údaji a kopii zdravotní karty.

Indie

V indickém státě Pandžáb probíhá vakcinace pomalu, prý osmkrát pomaleji, než bylo plánováno. Od 12. června proto místní úřady blokují SIM karty všech, kdo se nedostavili k očkování. Takoví občané si nezatelefonují, ani se nepodívají na internet. Metoda biče je ale doplněna cukrem. Kdo se po takovém upozornění očkovat nechá, může hned do restaurace, a především se může vdát či oženit.

USA

Americká elitní vojenská akademie West Point si také posvítila na odpírače. Podle listu Christian Post musejí ti, kdo odmítají očkování chodit po pozemku akademie v protichemickém ústroji včetně masky, kterou nesmějí odkládat ani ve sprchách. Také se jim prodlouží školní rok, musí do karantény.

Některé regiony či města ve světě sáhly k povinnému očkování. V nemocnici v americkém Houstonu podle listu New York Times dostali zaměstnanci čas nechat se očkovat do 7. června. Na 200 zaměstnanců neuposlechly, byly proto nařízením řiditele umístěny do dvoutýdenní karantény. Když se ani v karanténě nenechaly očkovat, nemocnice je propustila. Odešlo celkem 153 lidí, zbytek se nakonec očkovat nechal. List ale upozorňuje, že za odmítáním může být sympatie k republikánské straně a Donaldu Trumpovi, který očkování odmítá a dělá z něj politický problém.

Některé americké státy na to jdou úplně jinak. Například Kentucky a Maryland nabízejí za dobrovolné očkování lístky do loterie, v níž je možné vyhrát byt, nebo v New Yorku dostanete večeři, ve státě Washington pak bezplatnou dávku marihuany. Firma Lidl platí svým americkým zaměstnancům za vakcinaci 200 dolarů, obří brazilský masokombinát JSB pak 100 dolarů každému zaměstnanci v USA.

Itálie

V Itálii platí povinné očkování zdravotnických pracovníků, odmítlo jich 45 000. Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví musí nastoupit neplacené volno, které může trvat až do konce roku, kdy má být vakcinační kampaň ukončena. Nebudou však propuštěni.

Rusko

Stále více měst a regionů v Rusku zavedlo povinné očkování pro pracovníky služeb a pro všechny, kdo se v zaměstnání musí stýkat s lidmi včetně třeba advokátů. Koncem června bylo takových regionů asi dvacet, v tom i Moskva a Petrohrad. Federální orgány zdravotnictví neřídí, mohou jen doporučovat. Dělají to zřídka, nyní však mluvčí Kremlu důrazně žádal všechny, kdo se nenechali očkovat druhou dávkou vakcíny, aby nedostatek napravili. Teprve pak budou plně chráněni.

Vedení Moskvy přesto na pouhá doporučení nedá a dovolilo firmám pozastavit pracovní poměr se zaměstnanci, kteří odmítají očkování. Informovala o tom agentura TASS. Zaměstnavatel přitom nebude muset v takovém případě vyplácet zaměstnanci mzdu.

Řecko

Jsou však na světě místa, která zvolila úplně jiný postup, za očkování naopak dávají dárky. Nejčastěji tzv. zelené pasy, které umožňují navštěvovat kulturní zařízení a cestovat. Řekové navíc na kulturu budou mladým, kteří se nechají očkovat, připlácet. Dostat by měli v přepočtu až 40 000 Kč.

Rumunsko

Nejoriginálnějším dárečkem zůstává podle The Guardian výlet do Draculova hradu v Rumunsku s občerstvením, během něhož se výletník nechá očkovat.

