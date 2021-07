Dva rozdílné svátky. A dvě poučení…

Pátého a šestého července budeme slavit dva svátky. Zdánlivě rozdílné. Jeden určený pro nekatolickou část společnosti, druhý přivlastněný si katolickou církví. Přitom ve skutečnosti oba tyto dny jsou vlastně, bez ohledu na časový rozdíl, na sebe navazující a jsou zároveň ukázkou, jak právě katolická církev je schopna si přivlastnit to, co jí málo patří. Jistě, v obou svátcích je základem víra, křesťanství, které bylo pokrokem oproti pohanskému mnohobožství a mnohým nepřirozeným rituálům, ale tato víra má velice racionální podtext. Oba, tedy jak svátek připomínající hrůznou popravu mistra Jana, tak příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje do Velkomoravské říše, tedy jednoho z prvých státních útvarů na našem území. Nešlo, pochopitelně, ještě o plně organizovaný stát, ale o stát vytvářející se, který musel ujít nemalou cestu k tomu, abychom ho tak mohli nazývat. K té cestě potřeboval své písmo, které bylo základem pro další kulturní a politický rozvoj. Mohl jistě už v té době přijmout latinku, ale »latinský« tlak ze západu, z říše, která se pokoušela nás vklínit do svých hranic, potlačující slovanský živel, byl v oné době tak silný, že čelit mu bylo v životním zájmu velkomoravských Slovanů.

Tak tedy písmo. To bylo to první, co učení bratři nám tehdy dali. A Hus po několika stoletích později? I on se prezentoval písmem, tedy jeho úpravou, která nás provází dodnes. A ještě něčím. Bojem za vzdělanost, o které nebudou rozhodovat cizozemci, ale obyvatelé naší země. A zase jsme u vyspělosti našeho národa. Proto rozhodování o věcech univerzitních bylo předáno, díky právě Husovi, do českých rukou. To, že obojí mělo svůj náboženský podtext, patřilo k oněm dobám.

Byla tu i další věc, která oba svátky, a všechny osobnosti s nimi svázané, spojuje. Bylo to pronásledování jejich protagonistů od samotné církve. Metoděj, protože Konstantin onemocněl, který se sám vracel z Říma na Velkou Moravu, byl představiteli církve na území dnešního Německa zadržen a podle legend držen dlouhé měsíce dokonce v podmínkách, jaké ve vězení museli prožívat nejhorší zločinci. A Hus? Jeho kostnické vězení zakončené potupným průvodem po městě až k Bodamskému jezeru, kde ho čekalo upálení? I on v něm musel prožít martyrium.

Jaký byl v obou případech rozdíl? Na obojím se podepsalo tehdejší vedení katolické církve a to jen proto, že se odvážil kritizovat způsob života samotných kněží a postavil se po bok, nebo chcete-li, do duchovního myšlení obyčejných lidí. Za to ho dodnes církev nemíní rehabilitovat. To je přece smrtelný hřích.

Stoupence Konstantina a Metoděje vyhnali nakonec ze země, stoupence Jana Husa se snažili všemi možnými prostředky porazit, především však »ohněm a mečem«. Nebýt nesvornosti, těžko by se jim to podařilo a nejde mně jen o bitvu u Lipan. Tak bychom si oba svátky měli především vykládat a vyvodit z nich poučení.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM