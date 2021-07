Proti politizování a ideologizování vědy

K diskusi o historii vztahů Čechů a Rusů, respektive o československo-sovětských vztazích, s přihlédnutím k období 1918 až 1948, přispěla debata historiků, která se uskutečnila tento týden ve Slovenském domě v Praze. Vynikající znalec ruské a sovětské historie Emil Voráček, vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, při té příležitosti představil svou nejnovější knihu nazvanou V zájmu velmoci. Úctyhodné dílo, jehož spoluautory jsou také archivář David Hubený a historik Bohuslav Litera, čítá 680 stran, a kdo se zajímá o naše vztahy s velkou slovanskou zemí, nechť po této knize rozhodně sáhne a začte se.

Velmi mě zajímalo, zdali pokračuje spolupráce mezi českými a ruskými historiky, když vinou politiků byla účelově (a podle mě záměrně) zasazena velká rána našim dvojstranným vztahům. Profesor Jan Rychlík, další význačný historik a vysokoškolský pedagog, uvedl, že spolupráce mezi českými a ruskými historiky pokračuje a on osobně nevidí důvod, proč by neměla pokračovat. »Jedna věc je politika, druhá věc je věda. Já jsem proti politizování a ideologizování vědy,« řekl s tím, že on je vstřícný a ochotný ke spolupráci.

Stejným hlasem se připojil i další známý historik, docent Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd ČR. I podle něho odborná spolupráce mezi historickými ústavy a vysokými školami u nás a v Rusku fungovala a on věří, že fungovat bude i nadále, třeba v podobě společných konferencí, vydávání společných publikací apod. Třetím hlasem potvrzujícím, že není vše přerušeno, jak se to může laikovi skrze média zdát, byl autor rozsáhlého historického díla doktor Voráček. Česko-ruská komise historiků a archivářů pracuje, v září se chystá on-line diskuse, a příští zasedání, kdy se ruští a čeští kolegové snad setkají »naživo«, se uskuteční zřejmě v Praze.

Pokračuje také výměna literatury. Protože v Ruské federaci vychází opravdu nebývale velké množství knih, včetně těch historických s různými pohledy na dějiny, jsou tyto publikace cenné i pro české historiky, a naopak. »Budu rád, když má kniha bude mít prezentaci v Moskvě na naší ambasádě,« vyjádřil své skromné přání historik Voráček. A to je přece skvělý nápad! Dokáže zcela minimalizovaný kolektiv českých diplomatů a pracovníků diplomatického zastoupení České republiky v Rusku naplánovat a uskutečnit takovou akci? Jistě by to bylo ku prospěchu obou zemí.

Protože mi jde o dobré, mírové a vzájemně výhodné vztahy se všemi státy a národy světa, jsem velmi ráda, že se v historické obci nacházejí také rozumní lidé, kteří i ve spolupráci s Ruskem v současné překotné době, jež se vymkla z kloubů, nepodléhají politickým tlakům a řídí se vlastním úsudkem. Páni historici, díky i za váš vklad.

Monika HOŘENÍ