Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvůli mutaci delta se musí zpřísnit

Šíření nákazy podle reprodukčního čísla v ČR začalo zrychlovat, ukazují to i denní přírůstky případů. Vláda v reakci na obrat vývoje epidemie koronaviru zpřísnila způsob prokazování bezinfekčnosti a ohlásila zavedení povinných testů při návratu do ČR ze zahraničí. Bez testu po dovolené v cizině nebudou lidé smět do práce. Změny zaváděné kvůli obavám z delta varianty koronaviru budou platit od pátku 9. července.

Pro prokázání bezinfekčnosti nebude nově stačit jako dosud jedna dávka očkování proti COVID-19, dostatečné budou až dva týdny po druhé dávce. »Určitě se to projeví ve všech opatřeních týkajících se návštěv restaurací, koncertů, služeb a dalších míst. Všichni, kdo mají dvě dávky, budou po dvou týdnech považováni za chráněné. Ostatní se budou muset nechat testovat,« řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

»Vláda správně reaguje na situaci, která teď v České republice je,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Po období, kdy počty nakažených naštěstí klesaly a klesl i počet hospitalizovaných s covidem a mohla být obnovena odložená péče, přišla do České republiky nová mutace. Nakažených přibývá a souvisí to i s tím, že léto s prázdninami a dovolenými příliš nepřeje dodržování hygienických opatření, která ještě nemůžeme úplně opustit. Rychlá reakce na situaci je správná, i když to není příliš příjemné, ale je to spolu s očkováním jediná ochrana před nějakou další vlnou koronavirové nákazy,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Co se změní

V současné době je možné bezinfekčnost na místech, kde se to požaduje, prokázat dokladem o nákaze v posledních 180 dnech, negativním antigenním nebo PCR testem a certifikátem o očkování. Dosud stačilo uplynutí 22 dní po první dávce. Podle odborníků ale tato ochrana není dostatečná, například proti takzvané delta variantě je ochrana jen asi 33 procent.

Od 9. července bude povinné i testování po příjezdu ze zahraničí. Povinný test před návratem do práce po dovolené se bude vztahovat jen na cizinu, stejnou podmínku pro dovolenkáře v České republice podle Vojtěcha odmítla Legislativní rada vlády. Pracovníka bez testu zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště, výjimku budou mít naočkovaní. U ostatních se typ testu případně až samoizolace budou řídit covidovou rizikovostí státu, ze kterého člověk přijede.

Plošné testování v zaměstnání, které skončilo s červnem, by podle Vojtěcha přicházelo v budoucnu v úvahu, kdyby byla vyšší incidence výskytu nových případů, například přes 25 na 100 000 obyvatel za týden ve všech regionech ČR. Nyní se této úrovni incidence blíží jen v Praze.

Změny uvítal prezident České lékařské komory Milan Kubek. »Označit někoho tři týdny po první dávce (vakcíny) za takzvaně bezpečnou osobu, která nemůže nikoho nakazit, to prostě byl z odborného hlediska nesmysl,« řekl Kubek v České televizi.

Vláda zároveň změnila přístup k takzvaným černým zemím s extrémní mírou rizika nákazy koronavirem na mapě cestovatele. Nově tam lidé nebudou mít zakázáno jet, bude ale platit důrazné nedoporučení cesty. Takových států je nyní 17 včetně nově zařazeného Ruska, od 5. července přibude také Tunisko. Velkou Británii mezi ně vláda zatím nezařadila, situaci ale znovu vyhodnotí příští týden.

Kontroly v hospodách

Vojtěch zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na COVID-19 musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něho sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně. S mobilní aplikací pro uložení a kontrolu certifikátů to už bude jednodušší, řekl. Dosud byla povinnost mít negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování na návštěvnících restaurací. Když se o povinnosti diskutovalo v květnu před otevřením restaurací, provozovatelé ji odmítali.

»Domluvili jsme se, že by se to i v restauracích začalo používat více. Zatím na dobrovolné bázi. Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,« řekl ministr.

Podle ministra provozovatelům vadilo, že by museli lidem kontrolovat různé papírové doklady o očkování či testu. Nově spuštěná mobilní aplikace Tečka, do které lze certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci nebo o negativním testu uložit, bude podle něj dostatečně jednoduchá a rychlá, aby mohli bezinfekčnost kontrolovat. K tomu slouží partnerská aplikace čTečka.

Očkování bez registrace

Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti COVID-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit, řekl Vojtěch. Pokud se taková očkovací místa osvědčí, mohla by se vytvořit i v dalších regionech.

Vojtěch řekl, že pro tyto potřeby už vznikly mobilní očkovací týmy. Místa v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží se nyní připravují. Cílem podle ministra je oslovit lidi, kteří se k očkování zatím neregistrovali. »Mohou to být lidé, kteří někam cestují, jdou na nákup. Třeba nejsou odpírači očkování, ale z nějakého důvodu se nezaregistrovali, možná kvůli nějakému pohodlí. Tady bez objednání, bez termínu půjdou kolem a budou se moci okamžitě oočkovat bez jakýchkoliv překážek,« vysvětlil Vojtěch.

Zdravotníci v těchto očkovacích místech budou mít kromě dvoudávkových vakcín k dispozici i jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Ministerstvo na začátku června v návaznosti na stanovisko vakcinologů doporučilo, aby zdravotníci tuto očkovací látku nepodávali lidem mladším 60 let. Důvodem je velmi vzácný nežádoucí účinek, kdy u očkovaných vznikají krevní sraženiny především v mozku. Podle údajů Evropské lékové agentury (EMA) se výskyt odhaduje u 0,01 procenta očkovaných, většinou v mladším věku. Vojtěch řekl, že očkování mladších lidí touto látkou není zakázáno. »Věřím, že se spousta lidí naočkuje touto očkovací látkou, protože je to pohodlnější,« poznamenal. Pokud si lidé vyberou dvoudávkovou, budou se muset dostavit ještě na druhý termín očkování.

Změna zákona

Sněmovna bude ve stavu legislativní nouze projednávat změnu zákona o očkování, která umožní očkovat i darovanými dávkami vakcíny. Podle Vojtěcha lze v současné době hradit pouze očkovací látky zakoupené z mechanismu EU. Zákon bude nově počítat i s jinými vakcínami, které mají registraci pro EU a jsou v majetku státu. Podle důvodové zprávy by u darovaných či zapůjčených vakcín nebylo možné je uhradit, distribuovat nebo aplikovat na základě úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Beze změny zákona by také nebylo možné hradit očkované osobě případnou újmu způsobenou očkováním. Česká republika už dostala zapůjčeno nebo darováno statisíce dávek vakcíny. Zapůjčené vakcíny Pfizer/BioNTech byly například z Maďarska, Rakouska nebo Slovinska, Srbsko darovalo 100000 dávek od stejného výrobce a Slovensko 10 000 dávek vakcíny Moderna.

(ng)