Báječná, úctyhodná bylinka

Vůbec nepřeháníme, tak to prostě je. Měsíček lékařský je cenným, ne vždy však ceněným, pokladem našich zahrad. A to od pradávna, u nás údajně již od 12. století. Egypťané užívali měsíček jako bylinu mládí, Peršané a Řekové milovali jeho výraznou chuť a Hindové zdobili jeho barevnými květy chrámy a oltáře. Od středověku se pěstoval pro výrazné léčebné účinky.

Naše babičky, o jejich babičkách už vůbec nepochybuji, předpovídaly podle něj počasí. Má-li měsíček po sedmé hodině ráno zavřené květy, bude ten den pršet.

Příhodná doba k výsevu semen, je sice v květnu. Je však velmi pravděpodobné, že tato letnička na vaší zahrádce září, protože nemá žádné zvláštní nároky na pěstování a je krásná.

Patří na slunce, protože tam to měsíčku nejvíce svědčí a jeho žluté a oranžové květy jsou na něm nejkrásnější. Okvětní, nejlépe oranžové, jazýčky nebo i celý květ, se sklízejí od června do srpna, výjimečně i začátkem září. Teď je tedy čas pro sklizeň měsíčku. Vyberte si pro ni slunný den krátce před polednem. Sušte ve stínu, sušením na slunci měsíček bledne, správně usušený má měsíček barvu čerstvého květu.

Na žádné zahrádce našich babiček měsíček lékařský (Calendula officinalis) nechyběl a nechybí. Jeho květy mají protizánětlivý účinek a využívají se zejména při léčbě různých kožních onemocnění. Dobrou službu však tato půvabně kvetoucí rostlina prokáže i půdě. Podobně jako afrikán odpuzuje háďátko a říká se, že chrání záhon před invazí mšic a mravenců. Měsíček proto babičky nepěstovaly jen v okrasných záhonech, ale také v blízkosti brambor, rajčat či okurek, kde plní funkci jakéhosi hlídače. Měsíček je nutné vysít každý rok na jiné místo, půda se jeho pěstováním vyčerpává. Pokud bábinky odložily výsev až na léto, dobře věděly, že letos rostlinka nestihne vykvést, a proto ji použily jako tzv zelené hnojení.

Tolik úvodem. A přidejme několik »babských« ověřených zkušeností. Z květů připravovaly hojivé masti, nálevy, čaje, tinktury a koupele. Má neuvěřitelnou schopnost stimulace hojivých procesů a posiluje imunitu.

Měsíček je typická letnička. Každoročně třeba ji znovu a znovu vypěstovat. Vytváří hustě se proplétající porost a omezuje růst dalších rostlin a plevelů. I proto ho babičky používaly a používají jako výplň míst, která by jinak bez užitku zarůstala kdoví čím. Také věděly a vědí, že květy velmi snadno vytvářejí semena, ze kterých po přezimování vyrůstají další rostliny měsíčku. Téměř jako plevel. Proto je po odkvetení hned odstraňovaly.

Babičky věděly, že měsíček zvyšuje obranyschopnost organismu a jeho pravidelné užívání ničí škodlivé bakterie, viry a kvasinky. Používá se při léčbě trávicího traktu, jako jsou záněty a vředy, stimuluje vylučování žluči a činnost jater. Čistí krev, zbavuje tělo volných radikálů, a tím chrání buňky před poškozením. Kloktání nálevu léčí zánětlivá onemocnění krku a dásní. Nálev nebo mast šetrně léčí plísňové onemocnění kůže. Nálev aplikovaný jako koupel úspěšně potlačuje i nepříjemné kvasinkové onemocnění ženských orgánů.

A teď několik rad našich babiček, které jsou důvodem, proč o měsíčku píšeme. Nejznámější je měsíčková mast. Čerstvé květy měsíčku nakrájejte na malé kousky a přidejte do horkého vepřového sádla, jasně že bez škvarků. Nalijte do menších skleniček a nechte v chladu ztuhnout. Takto připravená mast je vhodná na »všechny« kožní neduhy. Babičky mast připravovaly čerstvou, věděly totiž, že postupně ztrácí svoji účinnost. Používaly a používají na jizvy, křečové žíly, záněty žil, bércové vředy, spáleniny, omrzliny, plísně, především pak na špatně se hojící rány. Funguje to!

Zkuste měsíčkový olej. Je zajímavým řešením na léčení různých kožních onemocnění a také hojení ran, omrzlin, popálenin, hemoroidů, psoriázy, suché pokožky a též ekzémů. Příprava je snadná: 250 ml olivového nebo kvalitního slunečnicového oleje uveďte do varu, přidejte pět lžic sušeného květu měsíčku, krátce povařte, odstavte, nechte do druhého dne vychladnout. Po 24 hodinách přeceďte (tak doporučují babičky) přes plátno do menších skleněných lahviček. Uchovávejte v chladnu a temnu. Spotřebujte do roka a »do dne«. Poté si připravte nový olej.

Měsíčková tinktura se používá na obklady při poranění, pohmožděninách, proleženinách či otocích. Údajně stačí hrst sušených květů měsíčku, litr kvalitního lihu, vodky nebo slivovice. Nechte 14 dnů na slunci nebo v teple v uzavřené lahvi. Poté přefiltrujte přes gázu, uložte v chladu a temnu a používejte. Nezkoušeli jsme, ale nemáme důvod zkušenosti babiček, jejich maminek a babiček nevěřit. Ano proto, že si věděly rady se vším…

I v kuchyni babičky používali měsíček lékařský, a to k dobarvení některých pokrmů místo drahého šafránu. Otrhejte čerstvě rozkvetlé, nezavadlé okvětní lístky. A přidávejte je, stejně jako to dělaly babičky, do zeleninových salátů, ke smaženým a míchaným vejcím, do polévek a omáček apod. Dodají jim nejen sytou a příjemnou barvu, ale i specifickou vůni a jemnou chuť! Sušené květy zkuste použít všude tam, kam byste použili (pokud byste ho vůbec použili) šafrán, třeba i do pečiva.

Pokud okvětní lístky nespotřebujete v čerstvém stavu, usušte je. A to na tmavém místě s dostatkem proudícího vzduchu při teplotě, která nepřesahuje 65°C. Po usušení květy neprodyšně uzavřete ve sklenici a uchovávejte na suchém a tmavém místě. A vydrží vám až do příští sklizně.

Naše maminky a babičky dobře vědí, proč pěstují na zahrádkách měsíček lékařský.

(jan)