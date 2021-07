„Děti jsou velmi upřímné, ale to je na nich právě to hezké.“

Kája a Bambuláček rozdávají dětské úsměvy. I ty dospělé…

Kája s Bambuláčkem jsou v současnosti nejúspěšnějšímdětským projektem u nás a Karolína Blehová je v tomto ohledu nejvýraznější a modernípokračovatelkou Dagmar Patrasové(ostatně spolupracuje hned s několikalidmi z jejího původního týmu). Společně se svým věrným přítelemBambuláčkem, kterého vodí Dalibor Kubečka, poznává celý svět a ve svém YouTubovém pořadu baví statisíce dětí. A nejen v něm, ale i na koncertech po celé republice. A právě sympatická slečna Kája odpovídala na naše prázdninové otázky. Vždyť komu jinému patří doba prázdnin více než právě dětem…?

Jak byste představila projekt Kája a Bambuláček? Kdo stál u zrodu tohoto ojedinělého projektu?

Kája a Bambuláčekje projekt plný edukativní zábavy, fantazie, písniček, tance a pohádek určený pro naše nejmenší. Když projekt vznikal, zpočátku produkce hledala pouze slečnu, která zpívá, tancuje a má ráda děti. Poté, co do projektu produkce obsadila mě čili Káju, jsme si řekli, že by bylo fajn, kdybych měla nějakého rozpustilého kamaráda, a tak vznikl Bambuláček. A od té doby jsme dva – Kája a Bambuláček.

Na YouTube máte statisícová zhlédnutí. Je to pro vás důležité, nebo jsou více rozzářené dětské tváře na vystoupeních?

To, že je náš kanál na YouTube Kája a Bambuláček sledovaný a dětem se naše tvorba líbí, je pro nás samozřejmě důležité a máme z toho opravdu velikou radost. O to víc nás potom těší, když na naše vystoupení přijedou děti, které naše videa znají, a můžeme si o nich spolu popovídat. Právě to je na tom to nejlepší - tím, že nás děti sledují na YouTube, považují nás na vystoupeních za kamarády, a přesně to my jsme. Jejich kamarádi.

Jak do vašich profesních plánů zasáhla pandemie v roce 2020 a 2021?

Během pandemie byly zrušeny veškeré koncerty a vystoupení, byly omezeny kontakty, což nám znemožnilo se s dětmi vidět osobně.Jediná možnost udržovat spojení s fanoušky byla pouze přes sociální sítě a naše videa na YouTube. Přesto však doufáme, že už se situace bude jenom lepšit a budeme moct dětem dál rozdávat úsměvy i naživo na našich vystoupeních.

Člověk se při vystoupeních musí změnit tak trochu v dítě, resp. se vcítit do duše a srdcí těch nejmenších. Daří se to vždy spontánně, nebo se do toho musíte někdy i nutit?

Upřímně, já jsem stále duší malédítě. Nedělá mi tedy vůbec žádný problém s dětmi dělat vylomeniny, smát se, skákat a nebo třeba bláznivě tancovat. Naopak, mám energie na rozdávání(smích).

Kdy vás Bambuláček nejvíce potěšil, a kdy vás naopak vykolejil?

Bambuláček je super parťák, je s ním legrace a je to trošku taková neřízená střela. Nedokážu říct, kdy mě nejvíce potěšil. Mě celkově těší, že ho mám a že nás jako dvojku mají děti rádi. A vykolejil? Ten mě - v dobrém slova smyslu - něčím vykolejí téměř pokaždé, co se vidíme. Vždycky řekne něco legračního, co nečekám, a já se potom nemůžu přestat smát.Během koncertů a natáčení se opravdu hodně nasmějeme.

Jaké koncerty máte v plánu pro letošní léto a prázdniny, které právě začaly?

Po dlouhé covidové pauze se nám konečně začíná plnit kalendář a s dětmi se uvidíme na spoustě vystoupeních po celé České republice. Podrobný seznam všech akcí najdete na našich stránkách www.kajadetem.cz.

Tuto otázku, prosím, berte tak trochu s humorem, a když ne s ním, tak určitě s nadhledem. Stává se, že se při vystoupeních baví dospělí více než děti?

Většinou se na našich vystoupeních baví jak děti, tak i dospělí. Je nám jasné, že děti nepřijdou na koncert samy, ale doprovodí je maminka, tatínek nebo třeba babička. Proto máme program připravený tak, aby se u něj bavily všechny generace a nikdo se během vystoupení nenudil.

Jak jste si užila nedávný křest v Aquapalace Praha, kde vám otevřeli vlastní studio?

Křest našeho nového studia byl úžasný. Už nyní můžete na YouTube vidět díly, které jsme v našem novém studiu natáčeli. Mám velikou radost, že se dětem naše nové studio líbí, je totiž pořádně barevné!

Co byste označila za nejkrásnější vystoupení a bylo naopak i nějaké takové, které se - ať už z jakýchkoli důvodů - nepovedlo?

Mně se líbilo každé vystoupení, které jsme s Bambuláčkem odehráli. Není nic lepšího, než být ve společnosti dětí, které si užívají vaší přítomnost a vy zase tu jejich. Jediné, co může zkazit vystoupení, je počasí. Ale děti se dokážou bavit i za deště.

Cílem vašeho projektu je i to, aby se děti něco naučily. Pomáhá vám s tím nějaký pedagog či dbáte na rady jiných, nebo jde o spontánní záležitost?

Určitě nic neponecháváme náhodě. Moje maminka je učitelka, má tedy s dětmi dlouholetou praxi, a když potřebuji, vždy mi pomůže a poradí. A Dalibor Kubečka, který vodí Bambuláčka, má v tomto oboru také mnoho zkušeností, několik let spolupracoval s Dádou Patrasovou. Takže i on své zkušenosti s dětmi často uplatňuje v našem projektu.

Souhlasíte s tím, že dětské publikum je to nejnáročnější, protože neumí nic předstírat?

Když člověk děti pochopí, dokáže se do nich vžít a najde si k nim cestu, má v podstatě vyhráno. Děti jsou velmi upřímné, ale to je na nich právě to hezké. Díky jejich upřímnosti máme reálnou zpětnou vazbu na náš projekt, děti nám pomáhají s tím, jakým směrem se ubírat. Vždy upřímně řeknou, co se jim líbí, a co zase ne.

Co byste prozradila o svém soukromí? Koníčky, pozitivní, negativní stránky, drobné hříšky atd. atd.

Jsem holka z vesnice, vyrostla jsem v malé vesničce kousek od Chrudimi. Kromě toho, že ráda zpívám a tancuji, ráda chodím na procházky do lesa nebo hraji společenské hry. Taky moc ráda peču, vždy když má někdo narozeniny, připravím pro něj nějaké to sladké překvapení. Jsem veselá, společenská, usměvavá, ale někdy trochu tvrdohlavá.

Už padla otázka na pracovní plány pro léto. Mohu ji ještě na závěr rozšířit o dotaz na to, co vás čeká po nepracovní stránce? Jak budete pod zářivým slunkem relaxovat vy osobně?

Já miluju léto! Už se nemůžu dočkat, až bude krásně teplo a bude svítit sluníčko. Člověk má hned lepší náladu. Ráda bych v létě - pokud to situace dovolí - vyrazila někam k moři. Nejlépe do Itálie nebo do Bulharska. Trochu z nostalgie, připomenout si vzpomínky a místa, kam jsme jezdili s rodiči a s bráchou, když jsme byli malí.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka (2) a archiv kajadetem.cz