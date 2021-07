Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ukrajina potvrdila inklinaci k »naziidejím«

Ukrajinský parlament přijal zákon o původních národech, který vyvolává kritiku Moskvy za to, že nebere v potaz početnou ruskou menšinu. Za původní národy na Ukrajině byli označeni krymští Tataři, Karaimové a Krymčáci, informovala agentura TASS.

Zákon, který byl přijat jako další provokace směrem do Ruska, definuje jako původní národ etnické společenství, které se zformovalo na ukrajinském území, má vlastní jazyk, svébytnou kulturu a tradiční sociální, kulturní nebo zastupitelské orgány. Další podmínkou je, že představuje národnostní menšinu, která nemá vlastní státní útvar za ukrajinskými hranicemi.

Zákon těmto národům garantuje práva týkající se kultury, školství a jazyka. Dále poskytuje ochranu proti jednání, které by mohlo ohrozit celistvost těchto národů, tedy například proti nucenému vysidlování, násilné asimilaci nebo proti rozněcování etnické či rasové nenávisti namířené proti příslušníkům těchto národů.

Dojde v Kyjevě na kružítka?

Proti zákonu se opakovaně ostře vymezil ve vysílání televize Rossija-24 ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj rozdělení na původní a nepůvodní národy připomíná ideje nacistického Německa, zkráceně »naziideje«. Šéf Kremlu také vyjádřil znepokojení nad tím, co bude s lidmi se smíšeným původem na Ukrajině. »Budou jim stejně jako v nacistickém Německu měřit lebky a další části těla kružítkem?« tázal se. Podle Putina by zákon mohl donutit stovky tisíc lidí, kteří nebudou chtít být občany druhé kategorie, k odjezdu ze země. To se podle něj nemusí týkat jen Rusů, ale také Rumunů, Poláků a Maďarů.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ale argumentuje, že Rusům jako národností menšině garantuje stejná práva jako všem ostatním občanům ukrajinská ústava. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Reznikov pak podtrhl, že mezi pojmy menšina a původní národ je rozdíl a každý má své vymezení. Problém ale je, že Rusům na Ukrajině jsou dlouhodobě odpírána kulturní, jazyková a vzdělávací práva (v rodném jazyce). Ostatně právě kvůli tomu začala na Donbase, kde Rusové mají většinu, občanská válka.

Krymští Tataři, kteří jsou turkického původu, obývají především poloostrov Krym a hovoří krymskou tatarštinou. Karaimové, kteří tradičně vyznávají judaismus, pocházejí rovněž z Krymu, usazovali se ale i jinde v Evropě. Také Krymčáci, jak již jejich jméno napovídá, mají svoji domovinu na Krymu. I oni jsou tradičně židovského vyznání a hovoří turkickým jazykem. Není náhodou, že práva dostali právě lidé spojení s Krymem, který se v referendu před lety odebral do ochrany Moskvy…

RF: Vyšetřit smrt Roma

Rusko se ve čtvrtek ovšem nevyjádřilo jen k výše popsané další ukrajinské provokaci, ale rovněž se připojilo k požadavku Rady Evropy, aby byla nezávisle vyšetřena smrt českého Roma po zásahu policie v Teplicích minulý měsíc. Podle TASS to na brífinku řekla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. »Událost jde ruku v ruce s nepříznivým stavem práv romské menšiny v zemi, s projevy diskriminace a segregace. ČR je pravidelně kritizována specializovanými mezinárodními institucemi, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo Rada Evropy,« uvedla Zacharovová.

»Podporujeme výzvu vedení Rady Evropy, aby smrt (Roma v Teplicích) byla nezávisle prošetřena,« sdělila podle ČTK ruská mluvčí. Praha by podle ní měla důsledně dodržovat své mezinárodní závazky v boji proti diskriminaci českých občanů a v oblasti podpory a dodržování práv národnostních menšin.

Kvůli potyčce dvou mužů zasahovali policisté v Teplicích v sobotu 19. června odpoledne. Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš zemřel v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky.

Amatérské video zveřejněné Romea TV na platformě YouTube, zachycuje policisty, jak při zatýkání až tři minuty klečí jednomu z mužů na krku. Na jiném záznamu, který údajně předchází zákroku policie a který se objevil na serveru iDnes.cz, je vidět, jak muž dvakrát vrazil do zaparkovaného automobilu a poté se skácel. Policie pak uveřejnila video, na němž stejný muž do auta buší pěstmi. Vinu na mužově úmrtí opakovaně odmítla.

Rada Evropy minulý týden vyzvala k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření události a uvedla, že záběry ze zásahu budí znepokojení a vyvolávají mnoho otázek ohledně okolností tragického incidentu. Česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International policejní zákrok označila za hrubý a nezákonný, šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose za nelidský, odporný a brutální.

