Nevěřme Němcům!

Stručně: České území patřilo Čechům odjakživa, tedy od jejich příchodu do české kotliny.

Protože pohraniční hvozdy k pořádnému osídlení moc nelákaly, svolil náš panovník, aby v nich žili též němečtí sousedi zpoza hranic. Až se rozhodli nám naši zemi ukrást.

Němci toho ale chtěli víc, takže vyhlásili první i druhou světovou válku. Nás chtěli, jen tak mimochodem, zčásti vyhubit a zbytek vyvézt za Ural. Miliony vyvražděných v jiných zemích a v koncentračních táborech nepočítaje.

No a bývalý, nedávný ministr kultury České republiky Daniel Herman dostane od Němců metál. Za kolaboraci v našich řadách. Za všechno, co pro ně udělal a ještě chce udělat. Proto je třeba zůstat ostražitými pořád. Nejen 76 let po válce! Protože kdykoliv jsme Němcům uvěřili, dopadlo to pro nás špatně!

Richard KNOT