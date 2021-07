Náklaďáky se stavebninami pro zasažené obce mohou na silnice také o víkendu

Nákladní auta mohou vozit stavební materiál na Břeclavsko a Hodonínsko i ve dnech, kdy jinak kamiony nesmí vyjíždět na dálnice a silnice první třídy. Při živelních pohromách existuje výjimka ze zákazu jízd, uvedlo ve stanovisku ministerstvo dopravy. Reagovalo tak na obavu, že by za porušení zákazu hrozily pokuty, oznámil ČTK mluvčí ministerstva František Jemelka.

Ilustrační FOTO - Pixabay

"Zákon umožňuje z víkendových zákazů jízd výjimku v případě živelních pohrom, což je případ tornáda na Moravě. Dopravní policie se stanoviskem ministerstva dopravy souhlasí a nákladní auta dovážející potřebný materiál na obnovu poničených domů nebude pokutovat," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Nákladní auta nesmí na dálnice a silnice první třídy v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu od 13:00 do 22:00, v sobotu o prázdninách od 7:00 do 13:00 a v prázdninové pátky od 17:00 do 21:00 hodin. Podle zákona o silničním provozu se zákaz nevztahuje na jízdu související s následky živelní pohromy.

Extrémní bouře s krupobitím a tornádem zasáhla obce mezi Břeclaví a Hodonínem ve čtvrtek 24. června. Poničila stovky domů, asi 180 jich statici určili k demolici. V obcích nyní intenzivně pracují stavební firmy i dobrovolníci na opravách domů.

(čtk)